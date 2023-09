LAVAL, QC, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche Tard » ou la « Société ») (TSX : ATD) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires aujourd'hui et annonce que tous les candidats proposés à titre d'administrateur dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction du 10 juillet 2023 ont été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en ligne ou par procuration. Cette année marque le départ de l'un des cofondateurs de la Société, M. Jacques D'Amours, qui quitte son siège au sein de notre conseil d'administration. Nous lui sommes infiniment reconnaissants de l'énorme contribution qu'il a su apporter à la croissance, à la culture et au succès global de la Société au cours de ses 34 ans de carrière parmi nous et en tant qu'administrateur de la Société depuis 2014. Dans le cadre de notre programme de renouvellement du conseil et pour préserver la culture instaurée par nos fondateurs, nous sommes heureux d'accueillir la fille de M. D'Amours, Mme Marie-Eve D'Amours, au sein du conseil d'administration cette année.

Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs figurent ci-dessous :

CANDIDAT(E) EN FAVEUR

(NOMBRE) EN FAVEUR

(%) ABSTENTION

(NOMBRE) ABSTENTION

(%) Alain Bouchard 720 248 683 94,41 42 636 512 5,59 Louis Vachon 741 776 005 97,23 21 109 192 2,77 Jean Bernier 760 048 651 99,63 2 836 546 0,37 Karinne Bouchard 730 718 535 95,78 32 169 537 4,22 Eric Boyko 689 343 421 90,36 73 544 649 9,64 Marie-Eve D'Amours 730 734 277 95,79 32 153 795 4,21 Janice L. Fields 756 149 955 99,12 6 738 117 0,88 Eric Fortin 726 064 909 95,17 36 823 163 4,83 Richard Fortin 684 292 397 89,70 78 595 673 10,30 Brian Hannasch 753 786 873 98,81 9 101 199 1,19 Mélanie Kau 653 063 146 85,60 109 824 926 14,40 Marie Josée Lamothe 759 653 511 99,58 3 234 561 0,42 Monique F. Leroux 759 522 879 99,56 3 365 193 0,44 Réal Plourde 683 773 961 89,63 79 114 109 10,37 Daniel Rabinowicz 754 368 515 98,88 8 519 557 1,12 Louis Têtu 755 324 038 99,01 7 564 034 0,99

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 25 pays et territoires et ayant plus de 14 400 magasins, dont approximativement 10 800 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 128 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

