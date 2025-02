LAVAL, QC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche‑Tard » ou la « société ») (TSX: ATD) diffusera ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son exercice 2025 le mardi 18 mars 2025, après la fermeture du marché TSX. Une conférence téléphonique pour présenter ces résultats se tiendra le mercredi 19 mars 2025, à 8 h 00 (HAE), avec Alex Miller, président et chef de la direction, et Filipe Da Silva, chef de la direction financière, qui répondront en direct aux questions des analystes.

Les analystes financiers, les investisseurs, les médias et autres parties intéressées sont invités à se joindre à la diffusion web le 19 mars à 8 h 00 (HAE).

La diffusion web peut être consultée sous la rubrique «Investisseurs / Événements et présentations » sur le site web de la société à l'adresse suivante https://corpo.couche-tard.com/fr/ ou directement via ce lien https://emportal.ink/3Qixbyc pour rejoindre l'appel sans assistance d'un opérateur.

Pour rejoindre la conférence par téléphone, veuillez composer le 1-289-819-1299 ou le numéro international 1-800-990-4777.

Rediffusion : Un enregistrement de la diffusion web sera disponible sur le site web de la société pendant 90 jours.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 31 pays et territoires et ayant plus de 16 800 magasins, dont près de 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong et a récemment fait son entrée en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Plus de 149 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com .

