LAVAL, QC, le 30 avril 2025 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard (« Couche-Tard ») (TSX: ATD) (la « Société ») a confirmé aujourd'hui que la Société a conclu une convention de confidentialité avec Seven & i Holdings Co., Ltd. (« Seven & i ») afin de faire progresser les pourparlers relatifs à l'opération, de faciliter la vérification diligente et de travailler en collaboration dans le cadre de dialogues éventuels avec les autorités de réglementation. Rien ne garantit que ces pourparlers donneront lieu à la conclusion d'une opération.

M. Alex Miller, président et chef de la direction de Couche-Tard, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants au comité spécial de Seven & i de participer à des discussions de fond ayant trait à notre proposition et de nous permettre de procéder à notre vérification. Nous nous réjouissons de travailler en collaboration avec Seven & i dans l'intérêt de toutes les parties prenantes ».

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce, de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 29 pays et territoires et ayant près de 17 000 magasins, dont approximativement 13 000 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Environ 149 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com .

Déclarations prospectives

Le présent communiqué peut comprendre certaines déclarations qui constituent de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières du Canada, dont des déclarations concernant une opération éventuelle entre Couche-Tard et Seven & i, les avantages prévus d'une telle opération et les autres attentes y afférentes. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme de l'information prospective. Dans le présent communiqué, les termes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », « viser », « aligner », « maintenir », « continuer », « affecter », « croissance », « position », « chercher », « stratégie », « s'efforcer », « volonté », « peut », « pourrait » ainsi que d'autres expressions similaires indiquent en général de l'information prospective, mais les déclarations prospectives ne contiennent pas toutes de tels termes. Ces déclarations sont fondées sur les attentes, hypothèses et estimations actuelles de la direction, qu'elle juge raisonnables, mais qui sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement, notamment les risques liés à la participation à une opération éventuelle et à la réalisation de celle-ci, à la capacité de réaliser les synergies prévues et à l'intégration réussie des sociétés si une opération est conclue, à la conjoncture économique et des marchés, aux perspectives commerciales ou aux occasions d'affaires, aux plans et prévisions futurs, aux développements technologiques et commerciaux, aux tendances et aux changements réglementaires, de même qu'à tous les autres risques décrits en détail, à l'occasion, dans les documents déposés par Couche-Tard auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada. Toute l'information prospective contenue aux présentes est expressément visée par la présente mise en garde et est valable en date du présent communiqué. Couche-Tard n'assume aucune obligation de réviser publiquement l'information prospective en raison de nouveaux renseignements disponibles, d'événements à venir ou autres, à moins d'y être expressément tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

