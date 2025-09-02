LAVAL, QC, le 2 septembre 2025 /CNW/ - Alimentation Couche‑Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») (TSX : ATD) annonce ses résultats pour son premier trimestre terminé le 20 juillet 2025.

Commentaires de la direction exécutive sur le trimestre

Alex Miller, président et chef de la direction, a déclaré: « Nous sommes ravis de l'amélioration de notre performance au cours de ce premier trimestre du nouvel exercice. Dans l'ensemble de notre réseau, nous avons enregistré une augmentation des ventes de marchandises par magasin comparable, y compris aux États-Unis, une première depuis plusieurs trimestres. Cette progression est propulsée par notre volonté d'offrir une valeur attrayante et de la simplicité, en particulier dans notre offre alimentaire et de breuvages, afin de conquérir nos clients, alors qu'ils continuent de surveiller leurs dépenses. Dans notre secteur du carburant pour le transport routier, nous avons enregistré de bons résultats, en particulier au Canada et sur nos plus grands marchés européens, et, en Amérique du Nord, les marges sur le carburant pour le transport routier sont demeurées alignées sur celles des trimestres précédents. Nous sommes également fiers de clôturer ce trimestre avec 270 nouveaux sites exploités sous la bannière GetGo Café + Market. Alors que nous commençons à croître ensemble, nous travaillons déjà en étroite collaboration avec ces équipes pour en apprendre davantage sur les populaires programmes de restauration et de fidélité de GetGo. »

Filipe Da Silva, chef de la direction financière, a ajouté: « Nous sommes encouragés par nos résultats du premier trimestre, en partie attribuables à une amélioration de la marge brute résultant d'une meilleure exécution de notre offre alimentaire et d'une réduction des pertes. Grâce à notre maîtrise rigoureuse des coûts et à notre volonté d'efficacité, qui nous a permis de maintenir une croissance des dépenses en dessous de l'inflation, nous sommes optimistes quant à nos priorités opérationnelles. Nos actifs acquis de TotalEnergies ont à nouveau enregistré une solide performance séquentielle, avec des synergies devançant nos prévisions. Notre programme de rachat d'actions est désormais pleinement opérationnel et nous le considérons comme un moyen supplémentaire permettant de créer de la valeur durable à long terme pour nos actionnaires, tout en optimisant notre bilan. »

Faits saillants du trimestre

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société atteignant 782,5 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 790,8 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice 2025. Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société 1 s'est élevé à approximativement 737,0 millions $, comparativement à 790,0 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit une diminution de 6,7 %.





s'est élevé à approximativement 737,0 millions $, comparativement à 790,0 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit une diminution de 6,7 %. Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société atteignant 0,82 $ par action sur une base diluée pour le premier trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 0,83 $ par action sur une base diluée, pour le premier trimestre de l'exercice 2025. Le bénéfice net ajusté par action dilué 1 s'est élevé à 0,78 $, représentant une diminution de 6,0 % par rapport à 0,83 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.





s'est élevé à 0,78 $, représentant une diminution de 6,0 % par rapport à 0,83 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Revenus totaux tirés des marchandises et services de 4,7 milliards $, soit une augmentation de 4,5 %. Augmentation des ventes de marchandises par magasin comparable 2 de 0,4 % aux États-Unis, de 3,8 % en Europe et autres régions 1 et de 4,1 % au Canada .





de 0,4 % aux États-Unis, de 3,8 % en et autres régions et de 4,1 % au . Le pourcentage de marge brute 1 sur les marchandises et services a augmenté de 0,9 % aux États-Unis pour s'établir à 34,6 %, alors qu'il a diminué de 0,9 % en Europe et autres régions pour s'établir à 38,9 %, et de 0,9 % au Canada pour s'établir à 33,9 %.





sur les marchandises et services a augmenté de 0,9 % aux États-Unis pour s'établir à 34,6 %, alors qu'il a diminué de 0,9 % en et autres régions pour s'établir à 38,9 %, et de 0,9 % au pour s'établir à 33,9 %. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont diminué de 0,9 % aux États-Unis et de 1,3 % en Europe et autres régions, alors qu'ils ont augmenté de 2,2 % au Canada .





et autres régions, alors qu'ils ont augmenté de 2,2 % au . Diminution de la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier de 4,13 ¢ par gallon aux États-Unis, pour s'établir à 44,00 ¢ par gallon, augmentation de 2,73 ¢ US par litre en Europe et autres régions, pour s'établir à 11,41 ¢ US par litre, et augmentation de 1,10 ¢ CA par litre au Canada , pour s'établir à 14,21 ¢ CA par litre.

______________________________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS®. 2 Cette mesure représente la croissance (diminution) des revenus cumulés de marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus de marchandises sont définis comme les revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services.

Aperçu du premier trimestre de l'exercice 2026

Pour son premier trimestre terminé le 20 juillet 2025, Couche‑Tard annonce un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société de 782,5 millions $, soit un bénéfice par action de 0,82 $ sur une base diluée, comparativement à 790,8 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025, soit 0,83 $ par action sur une base diluée. Les résultats du premier trimestre de l'exercice 2026 ont été affectés par un gain avant impôts de 66,4 millions $ sur la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo, un gain de change net de 14,2 millions $ avant impôts et par des frais d'acquisition de 10,0 millions $ avant impôts. Les résultats du trimestre comparable de l'exercice 2025 ont été affectés par un gain de change net de 2,2 millions $ avant impôts et par des frais d'acquisition de 1,1 million $ avant impôts. En excluant ces éléments, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société1 s'est élevé approximativement à 737,0 millions $, ou 0,78 $ par action sur une base diluée pour le premier trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 790,0 millions $, ou 0,83 $ par action sur une base diluée pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025, soit une diminution du bénéfice net ajusté par action dilué1 de 6,0 %. Cette diminution s'explique principalement par une baisse de la marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis, par l'impact de l'inflation sur les frais d'exploitation et des investissements stratégiques sur l'amortissement, ainsi que par les gains sur la cession de divers actifs au cours de l'exercice précédent, en partie compensés par une amélioration de la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier en Europe et autres régions et par la croissance organique de nos activités d'accommodation. Les données financières sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

______________________________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS®.

Événements importants du premier trimestre de l'exercice 2026

Le 28 juin 2025, nous avons conclu l'acquisition de 270 magasins corporatifs d'accommodation et de vente de carburant exploités sous la marque GetGo Café + Market (« GetGo ») auprès de la chaîne de supermarchés Giant Eagle Inc., pour un prix d'achat de 1,6 milliard $, assujetti à des ajustements postérieurs à la clôture. L'acquisition comprenait également des propriétés excédentaires. Les magasins GetGo sont situés dans les États de l' Indiana , du Maryland , de l' Ohio , de la Pennsylvanie et de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis. La transaction a été financée au moyen de notre trésorerie disponible et/ou des facilités de crédit existantes, y compris notre programme de papier commercial aux États-Unis.



Dans le cadre de l'obtention de l'approbation réglementaire de la U.S. Federal Trade Commission (« FTC ») pour l'acquisition de GetGo, nous avons conclu un accord de consentement pour la vente de 34 magasins corporatifs d'accommodation et de vente de carburant exploités sous la marque Circle K et d'un site de GetGo, en Pennsylvanie, Indiana et Ohio , aux États-Unis. La vente a été finalisée pour un montant d'approximativement 158,0 millions $ résultant en un Gain sur la cession d'immobilisations et d'autres actifs de 66,4 millions $ pour la période de 12 semaines terminée le 20 juillet 2025.





, du , de l' , de la Pennsylvanie et de la Virginie-Occidentale, aux États-Unis. La transaction a été financée au moyen de notre trésorerie disponible et/ou des facilités de crédit existantes, y compris notre programme de papier commercial aux États-Unis. Dans le cadre de l'obtention de l'approbation réglementaire de la U.S. Federal Trade Commission (« FTC ») pour l'acquisition de GetGo, nous avons conclu un accord de consentement pour la vente de 34 magasins corporatifs d'accommodation et de vente de carburant exploités sous la marque Circle K et d'un site de GetGo, en Pennsylvanie, et , aux États-Unis. La vente a été finalisée pour un montant d'approximativement 158,0 millions $ résultant en un Gain sur la cession d'immobilisations et d'autres actifs de 66,4 millions $ pour la période de 12 semaines terminée le 20 juillet 2025. Le 2 juin 2025, nous avons remboursé intégralement, à maturité, nos billets de premier rang non garantis, libellés en dollars canadiens, de 700,0 millions $ CA émis le 2 juin 2015. De plus, à la même date, nous avons réglé, à maturité, les swaps de taux d'intérêt et multidevises associés à ces billets, lesquels avaient une juste valeur défavorable de 62,8 millions $ au moment du règlement.





Au cours du premier trimestre de l'exercice 2026, nous n'avons racheté aucune action. Subséquemment à la fin du premier trimestre de l'exercice 2026, la Bourse de Toronto a approuvé la reprise du régime de rachat d'actions (le « régime »). Le régime nous autorise à racheter un maximum de 77,1 millions d'actions ordinaires, représentant 10 % des 771,2 millions d'actions ordinaires de la société détenues dans le public au 14 juillet 2025, au cours de la période de douze mois commençant le 23 juillet 2025 et se terminant au plus tard le 22 juillet 2026. Subséquemment à la fin du premier trimestre de l'exercice 2026, nous avons racheté 7,9 millions d'actions ordinaires sous le régime pour un montant net de 405,4 millions $.





a approuvé la reprise du régime de rachat d'actions (le « régime »). Le régime nous autorise à racheter un maximum de 77,1 millions d'actions ordinaires, représentant 10 % des 771,2 millions d'actions ordinaires de la société détenues dans le public au 14 juillet 2025, au cours de la période de douze mois commençant le 23 juillet se terminant au plus tard le 22 juillet 2026. Subséquemment à la fin du premier trimestre de l'exercice 2026, nous avons racheté 7,9 millions d'actions ordinaires sous le régime pour un montant net de 405,4 millions $. Le 28 avril 2025, notre programme de papier commercial a été modifié et le montant total du principal des billets de papier commercial non garantis en circulation a été augmenté à un montant ne pouvant dépasser à aucun moment 3,5 milliards $.

Changements dans notre réseau au cours du premier trimestre de l'exercice 2026

Nous avons complété la construction de 10 magasins et la relocalisation ou la reconstruction de 3 magasins, ce qui porte le total à 13 magasins depuis le début de l'exercice 2026. Au 20 juillet 2025, 63 autres magasins étaient en construction et devraient ouvrir au cours des prochains trimestres.

Sommaire des mouvements dans notre réseau de magasins

Le tableau suivant présente certaines informations concernant le mouvement des magasins de notre réseau au cours de la période de 12 semaines terminée le 20 juillet 2025(1) :



Période de 12 semaines terminée le 20 juillet 2025 Types de magasins Corporatifs

CODO

DODO

Franchisés et

autres affiliés

Total Nombre de magasins au début de la période 10 487

1 386

1 424

1 180

14 477 Acquisitions 270

--

--

--

270 Ouvertures / constructions / ajouts 10

--

2

2

14 Fermetures / dispositions / retraits (55)

(3)

(17)

(22)

(97) Conversions de magasins (4)

3

(1)

2

-- Nombre de magasins à la fin de la période 10 708

1 386

1 408

1 162

14 664 Magasins Circle K exploités sous licence















2 604 Nombre total de magasins dans le réseau















17 268 Nombre de stations de carburant automatisées incluses dans le solde de fin de période 1 168

2

107

--

1 277

(1) Les magasins faisant partie du réseau de Circle K Belgium SA sont inclus à 100%, alors que les magasins exploités par le biais de notre coentreprise RDK sont inclus à 50%.

Données sur les taux de change

Nous présentons nos données en dollars américains, ce qui procure une information plus pertinente compte tenu de la prédominance de nos opérations aux États-Unis.

Le tableau suivant présente des renseignements sur les taux de change en fonction des taux de clôture, indiqués en dollars américains par unité monétaire comparative :



Périodes de 12 semaines terminées le

20 juillet 2025 21 juillet 2024 Moyenne pour la période(1)



Dollar canadien 0,7270 0,7310 Couronne norvégienne 0,0983 0,0935 Couronne suédoise 0,1041 0,0942 Couronne danoise 0,1537 0,1448 Zloty 0,2692 0,2514 Euro 1,1465 1,0799 Dollar de Hong Kong 0,1277 0,1280

(1) Calculée en prenant la moyenne des taux de change à la clôture de chaque jour de la période indiquée.

Pour l'analyse des résultats consolidés, l'incidence de la conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères est définie comme l'impact de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes, européennes, asiatiques et corporatives. Les écarts de conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères sont déterminés comme étant la différence entre les résultats de la période correspondante en devises locales convertis au taux de change moyen de la période en cours et les résultats de la période correspondante en devises locales convertis au taux de change moyen de la période correspondante.

Analyse sommaire des résultats consolidés pour le premier trimestre de l'exercice 2026

Le tableau suivant présente certaines informations concernant nos opérations pour les périodes de 12 semaines terminées le 20 juillet 2025 et le 21 juillet 2024, et l'analyse des résultats de cette section devrait être lue conjointement avec le tableau ci-dessous. Les résultats de nos opérations en Asie sont inclus sous Europe et autres régions.



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 20 juillet 2025 21 juillet 2024 Variation % Données sur les résultats d'exploitation :





Revenus tirés des marchandises et services(1) :





États-Unis 3 095,0 3 022,2 2,4 Europe et autres régions 983,2 867,2 13,4 Canada 615,6 603,7 2,0 Total des revenus tirés des marchandises et services 4 693,8 4 493,1 4,5 Ventes de carburant pour le transport routier :





États-Unis 6 819,8 7 459,7 (8,6) Europe et autres régions 4 491,9 4 758,2 (5,6) Canada 1 223,3 1 438,7 (15,0) Total des ventes de carburant pour le transport routier 12 535,0 13 656,6 (8,2) Autres revenus(2) :





États-Unis 12,8 11,4 12,3 Europe et autres régions 98,0 108,6 (9,8) Canada 7,3 7,8 (6,4) Total des autres revenus 118,1 127,8 (7,6) Total des ventes 17 346,9 18 277,5 (5,1) Marge brute sur les marchandises et services(1)(3) :





États-Unis 1 070,5 1 019,1 5,0 Europe et autres régions 382,4 345,0 10,8 Canada 208,5 210,0 (0,7) Marge brute totale sur les marchandises et services 1 661,4 1 574,1 5,5 Marge brute sur le carburant pour le transport routier(3) :





États-Unis 982,2 1 048,3 (6,3) Europe et autres régions 475,4 372,8 27,5 Canada 140,4 128,7 9,1 Marge brute totale sur le carburant pour le transport routier 1 598,0 1 549,8 3,1 Marge brute sur les autres revenus(2)(3) :





États-Unis 12,9 8,7 48,3 Europe et autres régions 34,8 33,2 4,8 Canada 6,9 7,3 (5,5) Marge brute totale sur les autres revenus 54,6 49,2 11,0 Marge brute totale(3) 3 314,0 3 173,1 4,4 Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration 1 709,2 1 632,5 4,7 Gain sur la cession d'immobilisations et d'autres actifs (60,0) (38,3) 56,7 Amortissement et perte de valeur 527,8 440,9 19,7 Bénéfice d'exploitation 1 137,0 1 138,0 (0,1) Frais financiers nets 118,3 115,1 2,8 Bénéfice net 786,1 793,1 (0,9) Moins: Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (3,6) (2,3) 56,5 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 782,5 790,8 (1,0) Données par action :





Bénéfice net par action de base (dollars par action) 0,83 0,83 -- Bénéfice net par action dilué (dollars par action) 0,82 0,83 (1,2) Bénéfice net ajusté par action dilué (dollars par action)(3) 0,78 0,83 (6,0)









Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 20 juillet 2025 21 juillet 2024 Variation % Autres données d'exploitation :





Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services(1)(3) :





Consolidé 35,4 % 35,0 % 0,4 États-Unis 34,6 % 33,7 % 0,9 Europe et autres régions 38,9 % 39,8 % (0,9) Canada 33,9 % 34,8 % (0,9) Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable(4) :





États-Unis(5)(6) 0,4 % (1,1 %)

Europe et autres régions(3)(7) 3,8 % (2,1 %)

Canada(5)(6) 4,1 % (3,9 %)

Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier(3) :





États-Unis (cents par gallon) 44,00 48,13 (8,6) Europe et autres régions (cents par litre) 11,41 8,68 31,5 Canada (cents CA par litre) 14,21 13,11 8,4 Volume total de carburant pour le transport routier vendu :





États-Unis (millions de gallons) 2 232,1 2 178,0 2,5 Europe et autres régions (millions de litres) 4 164,8 4 292,5 (3,0) Canada (millions de litres) 1 358,1 1 342,6 1,2 Croissance (diminution) du volume de carburant pour le transport routier par

magasin comparable(5) :





États-Unis (0,9 %) (0,8 %)

Europe et autres régions(7) (1,3 %) (1,4 %)

Canada 2,2 % (2,1 %)









(en millions de dollars US, sauf indication contraire) Au 20 juillet 2025 Au 27 avril 2025 Variation $ Données tirées du bilan :





Actif total 40 541,4 38 301,9 2 239,5 Dettes portant intérêt(3) 15 243,2 13 956,3 1 286,9 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société 15 645,7 14 946,8 698,9 Ratios d'endettement(3) :





Dette nette portant intérêt / capitalisation totale 0,45 : 1 0,44 : 1

Ratio d'endettement 2,18 : 1 1,96 : 1

Rentabilité(3) :





Rendement des capitaux propres 17,5 % 18,3 %

Rendement des capitaux investis 11,8 % 12,2 %



(1) Comprend les revenus tirés des redevances de franchisage, des royautés et des remises sur certains achats effectués par les franchisés et les affiliés ainsi que de la vente en gros de marchandises. Les redevances de franchisage des magasins internationaux sous licence sont incluses sous les États-Unis. (2) Comprend les revenus tirés de la location d'actifs et de la vente d'énergie pour les moteurs stationnaires et de carburant pour le secteur de l'aviation. (3) Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement à nos mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS, ainsi que notre mesure de gestion du capital. (4) Cette mesure représente la croissance (diminution) des revenus cumulés de marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus des marchandises sont définis comme les revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services. (5) Pour les magasins corporatifs seulement. (6) Calculé sur la base des monnaies fonctionnelles respectives. (7) La croissance (diminution) des ventes de marchandise par magasin comparable et la croissance (diminution) du volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable pour l'Europe et autres régions comprend les résultats de l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE à partir du 28 décembre 2023.

Chiffre d'affaires

Notre chiffre d'affaires a atteint 17,3 milliards $ pour le premier trimestre de l'exercice 2026, en baisse de 930,6 millions $, soit une diminution de 5,1 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2025, principalement attribuable à un prix de vente moyen moins élevé du carburant pour le transport routier, partiellement contrebalancé par la contribution des acquisitions et par l'effet net de changements organiques à notre réseau. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 348,0 millions $ sur nos revenus du premier trimestre.

Revenus tirés des marchandises et services

Le total des revenus tirés des marchandises et services s'est élevé à 4,7 milliards $ au premier trimestre de l'exercice 2026, soit une augmentation de 200,7 millions $, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 43,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 158,0 millions $, ou 3,5 %, est principalement attribuable à la croissance organique, à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 59,0 millions $ et à l'effet net de changements organiques à notre réseau. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté de 0,4 % aux États-Unis. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté de 3,8 % en Europe et autres régions1, soutenues par les ventes de cigarettes aux Pays-Bas, en raison de législations qui continuent à être favorables pour notre industrie. Au Canada, les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté de 4,1 % en raison de la forte croissance dans la catégorie de l'alcool, partiellement contrebalancée par une baisse des revenus des autres produits à base de nicotine, tous deux également affectés par de nouvelles législations.

Ventes de carburant pour le transport routier

Pour le premier trimestre de l'exercice 2026, le total des ventes de carburant pour le transport routier s'est élevé à 12,5 milliards $, soit une diminution de 1,1 milliard $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 299,0 millions $. La diminution résiduelle d'environ 1,4 milliard $, ou 10,4 %, est principalement attribuable à un prix de vente moyen du carburant pour le transport routier moins élevé, ce qui a eu un impact négatif d'approximativement 1,5 milliard $, et à la faiblesse de la demande de carburant, en partie contrebalancés par la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 147,0 millions $. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont diminué de 0,9 % aux États-Unis et de 1,3 % en Europe et autres régions, les deux ayant été affectés par une demande plus faible, alors qu'ils ont augmenté de 2,2 % au Canada, affectés favorablement par les activités promotionnelles et la croissance du marché.

Le tableau suivant donne un aperçu du prix de vente moyen sur le carburant pour le transport routier de nos magasins corporatifs dans nos différents marchés pour les huit derniers trimestres. Le prix de vente moyen du carburant pour le transport routier correspond aux ventes de carburant pour le transport routier divisées par le volume de carburant pour le transport routier vendu :

Trimestre 2e 3e 4e 1er Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 20 juillet 2025











États-Unis (dollars US par gallon) 3,22 3,03 3,09 3,06 3,10

Europe et autres régions (cents US par litre) 115,46 114,06 115,07 118,99 115,79

Canada (cents CA par litre) 140,32 137,05 133,74 125,55 134,35 Période de 52 semaines terminée le 21 juillet 2024











États-Unis (dollars US par gallon) 3,76 3,18 3,40 3,44 3,43

Europe et autres régions (cents US par litre) 108,87 112,53 125,90 120,73 118,22

Canada (cents CA par litre) 152,03 136,26 143,91 149,20 144,81

Autres revenus

Pour le premier trimestre de l'exercice 2026, le total des autres revenus s'est élevé à 118,1 millions $, soit une diminution de 9,7 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'approximativement 7,0 millions $. La diminution résiduelle d'approximativement 17,0 millions $, ou 13,3 %, est principalement attribuable à la baisse des prix de nos autres produits de carburant.

______________________________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Marge brute1

Notre marge brute a atteint 3,3 milliards $ au premier trimestre de l'exercice 2026, en hausse de 140,9 millions $, ou 4,4 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2025, principalement attribuable à l'amélioration des conditions du marché du carburant pour le transport routier dans certaines régions européennes, à la croissance organique de nos activités d'accommodation dans toutes les régions, à la contribution des acquisitions, ainsi qu'à l'effet net de changements organiques à notre réseau, partiellement contrebalancés par la diminution de la marge brute sur le carburant pour le transport routier1 aux États-Unis. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet positif net d'environ 44,0 millions $.

Marge brute sur les marchandises et services

Pour le premier trimestre de l'exercice 2026, notre marge brute sur les marchandises et services a été de 1,7 milliard $, soit une augmentation de 87,3 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 17,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 70,0 millions $, ou 4,4 %, est principalement attribuable à la croissance organique dans l'ensemble des régions et à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 19,0 millions $. Notre pourcentage de marge brute1 sur les marchandises et services a augmenté de 0,9 % aux États-Unis pour s'établir à 34,6 %, affecté favorablement par la saine gestion de notre offre alimentaire, un soutien accru des fournisseurs sur les offres promotionnelles et par un mix de produits différent. Notre pourcentage de marge brute1 sur les marchandises et services a diminué de 0,9 % en Europe et autres régions pour s'établir à 38,9 %, et de 0,9 % au Canada pour s'établir à 33,9 %, les deux ayant été affectés par un mix de produits différent suite à la mise en œuvre de nouvelles législations dans nos différentes géographies.

Marge brute sur le carburant pour le transport routier

Pour le premier trimestre de l'exercice 2026, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 1,6 milliard $, soit une augmentation de 48,2 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 23,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 25,0 millions $, ou 1,6 %, est principalement attribuable à l'amélioration de la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier en Europe et autres régions et au Canada, à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 22,0 millions $, ainsi qu'à l'effet net de changements organiques à notre réseau, en partie contrebalancés par la diminution de la marge brute sur le carburant pour le transport routier1 aux États-Unis et par la faiblesse de la demande de carburant aux États-Unis et en Europe et autres régions. Aux États-Unis, notre marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier s'est établie à 44,00 ¢ par gallon, soit une baisse de 4,13 ¢ par gallon, principalement en raison des pressions concurrentielles, en particulier pour nos marchés du sud du pays. En Europe et autres régions, elle s'est établie à 11,41 ¢ US par litre, soit une hausse de 2,73 ¢ US par litre, en raison de l'amélioration des conditions du marché du carburant pour le transport routier dans certaines régions européennes, et au Canada, elle s'est établie à 14,21 ¢ CA par litre, soit une hausse de 1,10 ¢ CA par litre. Les marges unitaires sur le carburant sont demeurées solides à travers notre réseau, en raison du travail continu sur l'optimisation de notre chaîne d'approvisionnement et à une bonne exécution dans nos magasins.

Le tableau suivant fournit certaines informations relatives aux marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier provenant de nos magasins corporatifs aux États-Unis et à l'impact des frais liés aux modes de paiement électronique pour les huit derniers trimestres :

(en cents US par gallon)









Trimestre 2e 3e 4e 1er Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 20 juillet 2025









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 47,57 45,35 43,86 44,81 45,40 Frais liés aux modes de paiement électronique(1) 6,02 5,84 6,09 5,34 5,82 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 41,55 39,51 37,77 39,47 39,58 Période de 52 semaines terminée le 21 juillet 2024









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 51,15 44,38 39,28 49,49 45,99 Frais liés aux modes de paiement électronique(1) 6,04 5,77 6,03 6,16 5,99 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 45,11 38,61 33,25 43,33 40,00

(1) Les dépenses liées aux modes de paiement électronique sont déterminées en attribuant la partie du total des dépenses liées aux modes de paiement électronique, qui sont incluses dans les Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, réputée liée aux transactions de carburant pour le transport routier de nos magasins corporatifs aux États-Unis.

Le tableau suivant présente les marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier de notre réseau en Europe et autres régions, ainsi qu'au Canada, pour les huit derniers trimestres :

Trimestre 2e 3e 4e 1er Moyenne

pondérée Période de 52 semaines terminée le 20 juillet 2025









Europe et autres régions (cents US par litre) 10,51 9,29 9,57 11,41 10,15 Canada (cents CA par litre) 13,35 13,54 14,05 14,21 13,77 Période de 52 semaines terminée le 21 juillet 2024









Europe et autres régions (cents US par litre) 10,20 8,56 8,30 8,68 8,80 Canada (cents CA par litre) 13,63 12,99 13,68 13,11 13,32

Généralement, les marges brutes sur le carburant pour le transport routier1 peuvent être volatiles d'un trimestre à l'autre, mais tendent à être plus stables sur des périodes plus longues. En Europe et autres régions, la volatilité des marges sur le carburant est influencée par la durée de la chaîne d'approvisionnement due à un modèle plus intégré. En Europe et autres régions, ainsi qu'au Canada, les frais liés aux modes de paiement électronique ne sont pas aussi volatiles qu'aux États-Unis.

Marge brute sur les autres revenus

Pour le premier trimestre de l'exercice 2026, notre marge brute sur les autres revenus a été de 54,6 millions $, soit une augmentation de 5,4 millions $, ou 11,0 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 2,0 millions $.

______________________________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration (« frais d'exploitation »)

Pour le premier trimestre de l'exercice 2026, les frais d'exploitation ont augmenté de 4,7 % par rapport à la période correspondante de l'exercice 2025, tandis que la croissance normalisée des frais d'exploitation1 était de 2,4 %, telle que présentée dans le tableau suivant :



Périodes de 12 semaines terminées le

20 juillet 2025 21 juillet 2024 Croissance des frais d'exploitation, telle que publiée 4,7 % 13,4 % Ajustements :



Augmentation provenant des frais d'exploitation additionnels liés aux acquisitions (1,4 %) (10,0 %) (Augmentation) diminution générée par l'effet net de la conversion de devises (1,4 %) 0,4 % Diminution (augmentation) générée par la variation des frais liés aux modes de paiement électronique,

excluant les acquisitions 1,2 % (0,2 %) (Augmentation) diminution nette des frais d'acquisition constatés dans les résultats (0,6 %) 0,2 % Augmentation provenant des frais d'intégration de systèmes additionnels liés aux acquisitions (0,2 %) -- Diminution provenant des frais d'exploitation liés aux dispositions 0,1 % -- Croissance normalisée des frais d'exploitation1 2,4 % 3,8 %

La croissance normalisée des frais d'exploitation1 pour le premier trimestre de l'exercice 2026 est principalement attribuable aux pressions inflationnistes et aux investissements supplémentaires pour soutenir nos initiatives stratégiques, en partie contrebalancés par les efforts stratégiques continus pour contrôler nos dépenses.

______________________________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA1 ») et BAIIA ajusté1

Pour le premier trimestre de l'exercice 2026, le BAIIA s'est chiffré à 1,7 milliard $, soit une augmentation de 82,9 millions $, ou 5,2 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025. Le BAIIA ajusté du premier trimestre de l'exercice 2026 a augmenté de 25,4 millions $, ou 1,6 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025, principalement attribuable à la croissance organique de nos activités d'accommodation et à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 19,0 millions $, partiellement contrebalancées par les gains sur la cession de divers actifs au cours de l'exercice précédent. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 22,0 millions $.

Amortissement et perte de valeur (« amortissement »)

Pour le premier trimestre de l'exercice 2026, notre dépense d'amortissement a augmenté de 86,9 millions $ comparativement au premier trimestre de l'exercice 2025. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact défavorable net d'environ 8,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 79,0 millions $, ou 17,9 %, est principalement attribuable aux remplacements d'équipements, à l'amélioration continue de notre réseau, à des investissements stratégiques, ainsi qu'aux investissements réalisés par l'entremise d'acquisitions d'entreprises, qui ont totalisé environ 8.0 millions $.

Frais financiers nets

Les frais financiers nets du premier trimestre de l'exercice 2026 ont totalisé 118,3 millions $, soit une augmentation de 3,2 millions $ comparativement au premier trimestre de l'exercice 2025. Une partie de la variation s'explique par certains éléments qui ne sont pas considérés comme indicatifs des tendances futures, comme le montre le tableau ci-dessous :



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars US) 20 juillet 2025 21 juillet 2024 Variation Frais financiers nets, tels que publiés 118,3 115,1 3,2 Expliquée par :





Gain de change net 14,2 2,2 12,0 Variation de la juste valeur des instruments financiers classifiés à la juste valeur par

le biais du résultat net 1,0 0,4 0,6 Variation résiduelle 133,5 117,7 15,8

La variation résiduelle pour le premier trimestre de l'exercice 2026 est principalement due à un niveau de dette nette plus élevé en lien avec notre acquisition de GetGo.

Impôts sur les bénéfices

Le premier trimestre de l'exercice 2026 affiche un taux d'imposition de 23,2 % comparativement à 23,1 % pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025. L'augmentation est principalement attribuable au gain sur la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo, en partie contrebalancé par l'impact d'une composition différente de nos revenus dans les différentes juridictions dans lesquelles nous opérons.

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société et bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société1

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société du premier trimestre de l'exercice 2026 s'est chiffré à 782,5 millions $, comparativement à 790,8 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice précédent, soit une diminution de 8,3 millions $, ou 1,0 %. Le bénéfice net par action dilué s'est quant à lui chiffré à 0,82 $, comparativement à 0,83 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet positif net d'environ 17,0 millions $ sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société du premier trimestre de l'exercice 2026.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société pour le premier trimestre de l'exercice 2026 s'est chiffré à approximativement 737,0 millions $, comparativement à 790,0 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice 2025, soit une diminution de 53,0 millions $, ou 6,7 %. Le bénéfice net ajusté par action dilué1 s'est chiffré à 0,78 $ pour le premier trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 0,83 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2025, soit une diminution de 6,0 %.

______________________________________ 1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux normes comptables IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les normes comptables IFRS.

Dividendes

Lors de sa réunion du 2 septembre 2025, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 19,5 ¢ CA par action pour le premier trimestre de l'exercice 2026 aux actionnaires inscrits au 11 septembre 2025 et a approuvé son paiement pour le 25 septembre 2025. Il s'agit d'un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

Mesures non conformes aux normes comptables IFRS

Afin de fournir plus d'informations sur la performance de la société, les informations financières incluses dans nos documents financiers contiennent certaines données qui ne sont pas des mesures de performance reconnues par les normes comptables IFRS® telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (« normes comptables IFRS ») et qui sont également calculées sur une base ajustée en excluant certains éléments spécifiques. Ces mesures de performance s'appellent les « mesures non conformes aux normes comptables IFRS ». Nous croyons que ces mesures non conformes aux normes comptables IFRS sont utiles à la direction, aux investisseurs ainsi qu'aux analystes, car elles fournissent plus d'informations pour mesurer la performance et la situation financière de la société.

Les mesures financières non conformes aux normes comptables IFRS suivantes sont utilisées dans nos divulgations financières :

Marge brute;

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») et BAIIA ajusté;

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société;

Dette nette portant intérêt.

Les ratios non conformes aux normes comptables IFRS suivants sont utilisés dans nos divulgations financières :

Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services et marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier;

Croissance normalisée des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration;

Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable pour l' Europe et autres régions;

et autres régions; Bénéfice net ajusté par action dilué;

Ratio d'endettement;

Rendement des capitaux propres et rendement des capitaux investis.

La mesure de gestion du capital suivante est utilisée dans nos divulgations financières :

Dette nette portant intérêt / capitalisation totale.

Des mesures financières supplémentaires sont également utilisées dans nos divulgations financières et ces mesures sont décrites lorsqu'elles sont présentées.

Les mesures financières et les ratios non conformes aux normes comptables IFRS, ainsi que la mesure de gestion du capital, sont principalement dérivés des états financiers consolidés, mais n'ont pas de sens normalisé prescrit par les normes comptables IFRS. Ces mesures non conformes aux normes comptables IFRS ne doivent pas être considérées séparément ou comme substituts à des mesures financières reconnues par les normes comptables IFRS. De plus, nos méthodes de calcul des mesures non conformes aux normes comptables IFRS peuvent différer de celles utilisées par d'autres sociétés ouvertes. Toute modification ou reformulation pourrait avoir une incidence significative. Ces mesures sont aussi présentées sur une base pro forma, en tenant compte des acquisitions et des nouvelles normes comptables, si celles-ci ont un impact matériel.

Marge brute. La Marge brute se compose du Chiffre d'affaires moins le Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur. Cette mesure est jugée utile pour évaluer la performance sous-jacente de nos activités.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du Chiffre d'affaires et du Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur, selon les normes comptables IFRS, à la Marge brute :



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars US) 20 juillet 2025 21 juillet 2024 Chiffre d'affaires 17 346,9 18 277,5 Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur 14 032,9 15 104,4 Marge brute 3 314,0 3 173,1

Veuillez noter que le même rapprochement s'applique à la détermination de la marge brute par catégorie et par géographie présentée dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ».

Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services. Le pourcentage de marge brute sur les marchandises et services correspond à la Marge brute sur les marchandises et services divisée par les Revenus tirés des marchandises et services. Ces deux mesures sont présentées dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ». Le pourcentage de marge brute sur les marchandises et services est jugé utile pour évaluer l'efficacité avec laquelle nous générons une marge brute par dollar de revenu.

Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier. La Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier correspond à la Marge brute sur le carburant pour le transport routier divisée par le Volume total de carburant pour le transport routier vendu. Pour les États-Unis et l'Europe et autres régions, ces deux mesures sont présentées dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ». Pour le Canada, cette mesure est présentée en monnaie fonctionnelle et le tableau ci-dessous présente un rapprochement, pour le carburant pour le transport routier, des Ventes et du Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur, selon les normes comptables IFRS, à la Marge brute et à la marge brute unitaire du carburant pour le transport routier qui en résulte. Cette mesure est jugée utile pour évaluer l'efficacité avec laquelle nous générons une marge brute unitaire par gallon ou litre de carburant pour le transport routier vendu.



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 20 juillet 2025 21 juillet 2024 Ventes de carburant pour le transport routier 1 682,6 1 968,1 Coût des ventes de carburant pour le transport routier, excluant amortissement et

perte de valeur 1 489,6 1 792,1 Marge brute sur le carburant pour le transport routier 193,0 176,0 Volume total de carburant pour le transport routier vendu (en millions de litres) 1 358,1 1 342,6 Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier (cents CA par litre) 14,21 13,11

Croissance normalisée des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration (« croissance normalisée des frais d'exploitation »). La croissance normalisée des frais d'exploitation consiste en la croissance des Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, ajustée pour tenir compte de l'impact des changements dans notre réseau, de l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables, de l'impact d'éléments plus volatils sur lesquels nous avons un contrôle limité incluant, sans s'y limiter, l'effet net de la conversion de devises, les frais liés aux modes de paiement électronique excluant les acquisitions, les frais d'acquisition et les frais d'intégration de systèmes additionnels liés aux acquisitions, ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs. Veuillez noter que la composition de cette mesure a été ajustée pour inclure les frais d'intégration de systèmes additionnels liés aux acquisitions, étant donné que le niveau des efforts associés est lié à l'ampleur et à la complexité des entreprises acquises. Cette mesure est jugée utile pour évaluer notre capacité à contrôler nos frais d'exploitation sur une base comparable.

Les tableaux ci-dessous présentent un rapprochement de la croissance des Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration avec la croissance normalisée des frais d'exploitation :



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 20 juillet 2025 21 juillet 2024 Variation 21 juillet 2024 23 juillet 2023 Variation Frais d'exploitation, de vente, généraux et

d'administration, tels que publiés 1 709,2 1 632,5 4,7 % 1 632,5 1 439,1 13,4 % Ajustements :











Augmentation provenant des frais d'exploitation

additionnels liés aux acquisitions (22,5) -- (1,4 %) (143,7) -- (10,0 %) (Augmentation) diminution générée par l'effet net de la

conversion de devises (22,5) -- (1,4 %) 5,1 -- 0,4 % Diminution (augmentation) générée par les variations des

frais liés aux modes de paiement électronique, excluant

les acquisitions 19,6 -- 1,2 % (2,3) -- (0,2 %) (Augmentation) diminution nette des frais d'acquisition

constatés dans les résultats (8,9) -- (0,6 %) 2,4 -- 0,2 % Augmentation provenant des frais d'intégration de

systèmes additionnels liés aux acquisitions (3,7) -- (0,2 %) (0,6) -- -- Diminution provenant des frais d'exploitation liés aux

dispositions 1,0 -- 0,1 % -- -- -- Croissance normalisée des frais d'exploitation 1 672,2 1 632,5 2,4 % 1 493,4 1 439,1 3,8 %

Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable en Europe et autres régions. Les ventes de marchandises par magasin comparable représentent les revenus cumulés des marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus de marchandises sont définis comme les Revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services. Pour l'Europe et autres régions, la croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable est calculée sur la base de devises constantes en utilisant le taux de change moyen respectif de la période en cours pour la période en cours ainsi que pour la période correspondante. Pour l'Europe et autres régions, les ventes de marchandises par magasin comparable incluent celles des magasins corporatifs, ainsi que des magasins CODO et DODO qui ne sont pas inclus dans nos résultats consolidés. Cette mesure est jugée utile pour évaluer notre capacité à générer une croissance organique sur une base comparable dans l'ensemble de notre réseau de magasins en Europe et autres régions. La croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable en Europe et autres régions comprend les résultats de l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE à partir du 28 décembre 2023.

Les tableaux ci-dessous rapprochent les revenus tirés des marchandises et services, selon les normes comptables IFRS, aux ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions et le pourcentage de croissance (diminution) qui en résulte :



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 20 juillet 2025 21 juillet 2024 21 juillet 2024 23 juillet 2023 Revenus tirés des marchandises et services pour l'Europe et autres régions 983,2 867,2 867,2 622,0 Ajustements :







Revenus de services (126,2) (103,9) (103,9) (54,4) Effet net de change -- 39,5 -- (1,3) Revenus de marchandises ne répondant pas à la définition des ventes de

marchandises par magasin comparable (67,7) (56,0) (246,2) (30,2) Ventes de marchandises par magasin comparable non incluses dans nos

résultats consolidés, incluant l'incidence des conversions de magasins 346,7 347,1 88,2 82,4 Total des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et

autres régions 1 136,0 1 093,9 605,3 618,5 Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin

comparable pour l'Europe et autres régions 3,8 %

(2,1 %)



Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») et BAIIA ajusté. Le BAIIA représente le Bénéfice net, plus les Impôts sur les bénéfices, les Frais financiers nets et l'Amortissement et perte de valeur. Le BAIIA ajusté représente le BAIIA ajusté pour exclure les frais d'acquisition, l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs. Ces mesures de performance sont jugées utiles pour faciliter l'évaluation de nos activités courantes et notre capacité à générer des flux de trésorerie afin de financer nos besoins en liquidités, y compris notre programme de dépenses en immobilisations, nos rachats d'actions et le paiement de dividendes.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net, selon les normes comptables IFRS, au BAIIA et au BAIIA ajusté :



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars US) 20 juillet 2025 21 juillet 2024 Bénéfice net 786,1 793,1 Ajouter :



Impôts sur les bénéfices 238,0 238,2 Frais financiers nets 118,3 115,1 Amortissement et perte de valeur 527,8 440,9 BAIIA 1 670,2 1 587,3 Ajustements :



Gain sur la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo (66,4) -- Frais d'acquisition 10,0 1,1 BAIIA ajusté 1 613,8 1 588,4

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société et bénéfice net ajusté par action dilué. Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société représente le Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, ajusté des gains ou pertes de change, des frais d'acquisition, de l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables, des pertes de valeur sur le goodwill, les investissements dans les filiales, les coentreprises et les entreprises associées ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs, et l'impact des participations ne donnant pas le contrôle sur les items mentionnés précédemment. Ces mesures sont jugées utiles afin d'évaluer la performance sous-jacente de nos activités sur une base comparable.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, selon les normes comptables IFRS, au bénéfice net ajusté et au bénéfice net ajusté par action dilué :

(en millions de dollars US, excluant les montants par action, ou sauf indication contraire) Périodes de 12 semaines terminées le 20 juillet 2025 21 juillet 2024 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 782,5 790,8 Ajustements :



Gain sur la cession réglementaire liée à l'acquisition de GetGo (66,4) -- Gain de change net (14,2) (2,2) Frais d'acquisition 10,0 1,1 Incidence fiscale des éléments ci-dessus et arrondissements 25,1 0,3 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires de la société 737,0 790,0 Nombre moyen pondéré d'actions dilué (en millions) 948,6 957,3 Bénéfice net ajusté par action dilué 0,78 0,83

Dette portant intérêt. Cette mesure représente la somme des postes de bilan suivants : Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme, Dette à long terme, Portion à court terme des obligations locatives et Obligations locatives. Cette mesure est jugée utile pour faciliter la compréhension de notre situation financière par rapport aux obligations de financement. Le calcul de cette mesure de la situation financière est détaillé dans la section « Dette nette portant intérêt / capitalisation totale » suivante.

Dette nette portant intérêt / capitalisation totale. Cette mesure représente la base du suivi de notre capital et est jugée utile afin d'évaluer notre santé financière, profil de risque et notre capacité à rencontrer nos obligations de financement. La mesure procure aussi un aperçu de la structure de nos obligations de financement par rapport à notre capitalisation totale.

Le tableau ci-dessous présente le calcul de cette mesure de performance :

(en millions de dollars US, excluant les ratios) Au 20 juillet 2025 Au 27 avril 2025 Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme 2 439,1 690,2 Portion à court terme des obligations locatives 550,0 523,9 Dette à long terme 7 976,2 8 776,8 Obligations locatives 4 277,9 3 965,4 Dette portant intérêt 15 243,2 13 956,3 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie (2 193,4) (2 263,0) Dette nette portant intérêt 13 049,8 11 693,3 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société 15 645,7 14 946,8 Dette nette portant intérêt 13 049,8 11 693,3 Capitalisation totale 28 695,5 26 640,1 Dette nette portant intérêt / capitalisation totale 0,45 : 1 0,44 : 1

Ratio d'endettement. Cette mesure représente une mesure de la santé financière et est jugée utile afin d'évaluer notre levier financier et notre capacité à s'acquitter de nos obligations de financement nettes en utilisant notre BAIIA ajusté.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement de la dette nette portant intérêt et du BAIIA ajusté, dont les méthodologies de calcul sont décrites dans d'autres tableaux de cette section, avec le ratio d'endettement :



Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US, excluant les ratios) 20 juillet 2025 27 avril 2025 Dette nette portant intérêt 13 049,8 11 693,3 BAIIA ajusté 5 984,8 5 959,4 Ratio d'endettement 2,18 : 1 1,96 : 1

Rendement des capitaux propres. Ce ratio est jugé utile pour évaluer la relation entre notre profitabilité et nos actifs nets et il procure aussi un aperçu sur l'efficience de l'utilisation de nos capitaux propres pour générer de la rentabilité pour nos actionnaires. Les capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires de la société sont calculés en prenant la moyenne du solde de début et du solde de fin pour les périodes de 52 semaines.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, selon les normes comptables IFRS, avec le ratio de rendement des capitaux propres :



Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 20 juillet 2025 27 avril 2025 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 2 581,7 2 580,4 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société - Solde d'ouverture 13 898,4 13 189,2 Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société - Solde de clôture 15 645,7 14 946,8 Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires de la société 14 772,1 14 068,0 Rendement des capitaux propres 17,5 % 18,3 %

Rendement des capitaux investis. Ce ratio est jugé utile puisqu'il procure un aperçu de notre capacité à générer de la rentabilité à partir des capitaux investis dans nos opérations, pour évaluer notre efficience opérationnelle et nos décisions d'allocations de capitaux. Le bénéfice avant intérêts et impôts (« BAII ») représente le Bénéfice net plus les Impôts sur les bénéfices et les Frais financiers nets. Les capitaux employés représentent l'actif total moins le passif à court terme ne portant pas intérêt, qui exclut la Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme et la Portion à court terme des obligations locatives. Les capitaux employés moyens sont calculés en prenant la moyenne du i) solde d'ouverture des capitaux employés pour les périodes de 52 semaines et ii) solde de clôture des capitaux employés pour les périodes de 52 semaines.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du Bénéfice net, selon les normes comptables IFRS, au BAII avec le ratio de rendement des capitaux investis:



Périodes de 52 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 20 juillet 2025 27 avril 2025 Bénéfice net 2 585,4 2 592,4 Ajouter :



Impôts sur les bénéfices 729,5 729,7 Frais financiers nets 515,7 512,5 BAII 3 830,6 3 834,6 Capitaux employés - Solde d'ouverture(1) 31 127,0 30 962,0 Capitaux employés - Solde de clôture(1) 34 050,3 31 898,7 Capitaux employés moyens 32 588,7 31 430,4 Rendement des capitaux investis 11,8 % 12,2 %

(1) Le tableau ci-dessous rapproche les postes du bilan, selon les normes comptables IFRS, avec les capitaux employés:

(en millions de dollars US) Au 20 juillet 2025 Au 21 juillet 2024 Au 27 avril 2025 Au 28 avril 20241 Actifs totaux 40 541,4 37 271,0 38 301,9 37 218,0 Moins : passif à court terme (9 480,2) (7 909,1) (7 617,3) (7 832,9) Ajouter : dette à court terme et portion à court terme de la dette à

long terme 2 439,1 1 263,3 690,2 1 066,8 Ajouter : portion à court terme des obligations locatives 550,0 501,8 523,9 510,1 Capitaux employés 34 050,3 31 127,0 31 898,7 30 962,0

_____________________________________ 1 L'information au 28 avril 2024 a été ajustée en fonction de nos appréciations finales de la juste valeur des actifs acquis et des passifs assumés pour l'acquisition des magasins corporatifs d'accommodation et de vente de carburant exploités sous la marque MAPCO et pour l'acquisition de certains actifs européens du commerce de détail de TotalEnergies SE.

Profil

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et ayant près de 17 300 magasins, dont approximativement 13 200 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 149 500 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, les conflits militaires en cours, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. Notre objectif de synergies repose entre autres sur notre analyse comparative des structures organisationnelles et du niveau actuel des dépenses au sein de notre réseau, ainsi que sur notre capacité à combler l'écart, le cas échéant. Notre objectif de synergies repose également sur notre évaluation des contrats en cours dans les zones géographiques d'opérations et sur la manière dont nous espérons pouvoir renégocier ces contrats pour profiter de notre pouvoir d'achat accru. De plus, notre objectif de synergies suppose que nous serons en mesure d'établir et de maintenir un processus efficace de partage des meilleures pratiques à travers notre réseau. Enfin, notre objectif repose également sur notre capacité à intégrer les activités acquises. Un changement important dans ces faits et hypothèses pourrait avoir un impact significatif sur notre estimation des synergies ainsi que sur le calendrier de mise en œuvre de nos différentes initiatives. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

