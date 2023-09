Bénéfice net atteignant 834,1 millions $, ou 0,85 $ par action sur une base diluée pour le premier trimestre de l'exercice 2024, comparativement à 872,4 millions $, ou 0,85 $ par action sur une base diluée, pour le premier trimestre de l'exercice 2023. Le bénéfice net ajusté 1 s'est élevé à approximativement 838,0 millions $, comparativement à 875,0 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice 2023. Le bénéfice net ajusté par action dilué 1 s'est élevé à 0,86 $, représentant une augmentation de 1,2 % par rapport à 0,85 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

s'est élevé à approximativement 838,0 millions $, comparativement à 875,0 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice 2023. Le bénéfice net ajusté par action dilué s'est élevé à 0,86 $, représentant une augmentation de 1,2 % par rapport à 0,85 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Revenus totaux tirés des marchandises et services de 4,3 milliards $, soit une augmentation de 5,0 %. Augmentation des ventes de marchandises par magasin comparable 2 de 2,1 % aux États-Unis, de 2,7 % en Europe et autres régions 1 , et de 6,4 % au Canada .

de 2,1 % aux États-Unis, de 2,7 % en et autres régions , et de 6,4 % au . Le pourcentage de marge brute 1 sur les marchandises et services a augmenté de 0,4 % aux États-Unis pour s'établir à 34,3 %, de 1,0 % en Europe et autres régions pour s'établir à 39,9 %, et de 0,8 % au Canada pour s'établir à 33,9 %, tous impactés favorablement par un mix de produits différent.

sur les marchandises et services a augmenté de 0,4 % aux États-Unis pour s'établir à 34,3 %, de 1,0 % en et autres régions pour s'établir à 39,9 %, et de 0,8 % au pour s'établir à 33,9 %, tous impactés favorablement par un mix de produits différent. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont augmenté de 0,7 % aux États-Unis, de 7,2 % au Canada , et ont diminué de 1,5 % en Europe et autres régions.

, et ont diminué de 1,5 % en et autres régions. Augmentation de la marge brute unitaire 1 sur le carburant pour le transport routier de 1,05 ¢ par gallon aux États-Unis, pour s'établir à 50,05 ¢ par gallon, et diminution de 0,79 ¢ CA par litre au Canada pour s'établir à 13,25 ¢ CA par litre. Les marges unitaires sur le carburant sont demeurées solides à travers le réseau nord-américain, en raison de conditions de marché favorables et du travail continu sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. En Europe et autres régions, la marge brute unitaire 1 sur le carburant pour le transport routier s'est établie à 8,21 ¢ US par litre, une diminution de 4,05 ¢ US par litre, principalement en raison de la volatilité du marché mondial du carburant, impactant davantage la marge brute unitaire 1 européenne de la société compte tenu d'un modèle de chaîne d'approvisionnement plus intégré dans cette région.

sur le carburant pour le transport routier de 1,05 ¢ par gallon aux États-Unis, pour s'établir à 50,05 ¢ par gallon, et diminution de 0,79 ¢ CA par litre au pour s'établir à 13,25 ¢ CA par litre. Les marges unitaires sur le carburant sont demeurées solides à travers le réseau nord-américain, en raison de conditions de marché favorables et du travail continu sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. En et autres régions, la marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier s'est établie à 8,21 ¢ US par litre, une diminution de 4,05 ¢ US par litre, principalement en raison de la volatilité du marché mondial du carburant, impactant davantage la marge brute unitaire européenne de la société compte tenu d'un modèle de chaîne d'approvisionnement plus intégré dans cette région. Les frais d'exploitation ont augmenté de 2,9 % pour le premier trimestre de l'exercice 2024 tandis que la croissance normalisée des frais d'exploitation 1 a été de 3,7 %, demeurant inférieure à l'inflation moyenne observée dans l'ensemble du réseau de la société.

a été de 3,7 %, demeurant inférieure à l'inflation moyenne observée dans l'ensemble du réseau de la société. Au cours du trimestre, la société a conclu une entente pour acquérir 2 193 sites de TotalEnergies SE situés en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg .

. Au cours du premier trimestre de l'exercice 2024, la société a racheté 4,7 millions d'actions pour un montant de 230,0 millions $. Subséquemment à la fin du premier trimestre de l'exercice 2024 et dans le cadre du programme de rachat d'actions, la société a racheté 10,8 millions d'actions dans un contrat de gré à gré, pour un montant de 529,7 millions $.

______________________________________

1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les IFRS. 2 Cette mesure représente la croissance (diminution) des revenus cumulés de marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus de marchandises sont définis comme les revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services.

LAVAL, QC, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Pour son premier trimestre terminé le 23 juillet 2023, Alimentation Couche‑Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») (TSX: ATD) annonce un bénéfice net de 834,1 millions $, soit un bénéfice par action de 0,85 $ sur une base diluée, comparativement à 872,4 millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2023, soit 0,85 $ par action sur une base diluée. Les résultats du premier trimestre de l'exercice 2024 ont été affectés par des frais d'acquisition de 3,5 millions $ avant impôts, ainsi que par une perte de change nette de 0,3 million $ avant impôts. Les résultats du trimestre correspondant de l'exercice 2023 ont été affectés par des frais d'acquisition de 1,2 million $ avant impôts, ainsi que par une perte de change nette de 1,0 million $ avant impôts. En excluant ces éléments, le bénéfice net ajusté1 s'est élevé approximativement à 838,0 millions $, ou 0,86 $ par action sur une base diluée pour le premier trimestre de l'exercice 2024, comparativement à 875,0 millions $, ou 0,85 $ par action sur une base diluée pour le trimestre correspondant de l'exercice 2023, soit une augmentation du bénéfice net ajusté par action dilué1 de 1,2 %. Cette augmentation est principalement attribuable à la croissance organique des activités d'accommodation ainsi qu'à l'incidence favorable du programme de rachat d'actions, partiellement contrebalancées par la diminution de nos marges brutes sur le carburant pour le transport routier1 en Europe et autres régions, ainsi que par l'augmentation de la dépense d'amortissement et des frais d'exploitation. Les données financières sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

« Nous avons le plaisir d'annoncer un bon premier trimestre pour notre nouvelle année fiscale, avec nos opérations canadiennes à l'avant plan avec une solide performance à la fois dans l'accommodation et le carburant. Les ventes par magasins comparables ont continué de croître dans toutes les unités d'affaires canadiennes avec notre catégorie des breuvages emballés qui performe particulièrement bien. Les volumes de carburant ont également augmenté de manière significative dans cette région. À travers l'Amérique du Nord, nous constatons les bénéfices de nos initiatives promotionnelles, y compris le retour des journées Essence En Folie qui contribuent à la croissance des volumes. À la fin du mois d'août, nous avons organisé notre toute première journée Couche-Tard/Circle K à l'échelle mondiale, avec des rabais d'une durée limitée sur les produits alimentaires et le carburant dans l'ensemble de notre réseau, de Hong Kong à l'Europe, et d'un océan à l'autre en Amérique du Nord. Face à des conditions inflationnistes constantes à travers le monde, nous restons dédiés à offrir à nos clients de la valeur et de la facilité, tant à l'intérieur de nos magasins que sur nos aires de distribution d'essence », a déclaré Brian Hannasch, président et chef de la direction d'Alimentation Couche-Tard.

« Nous sommes particulièrement enthousiastes d'avoir lancé notre programme de fidélisation Innercircle au cours du trimestre. Au début de l'été, nous avons lancé le programme dans près de 430 magasins de l'unité d'affaires de la Floride. Innercircle est un programme de fidélisation gratuit offrant des récompenses sur le carburant, la nourriture et bien plus encore, tout en proposant de nouvelles expériences personnalisées à nos loyaux clients. Nous ne pourrions pas être plus satisfaits du déploiement jusqu'à présent tant en termes d'adoption par les clients, des commentaires positifs que de la popularité croissante de l'application. Nous venons d'introduire Innercircle dans l'une de nos plus grandes unités d'affaires, Grand Canyon, et nous prévoyons étendre le programme à d'autres unités d'affaires, en commençant par le sud-est des États-Unis, au fur et à mesure que l'année avancera. Je tiens à remercier les membres des nombreuses équipes pour la mise en œuvre de ce programme unique afin de récompenser davantage nos clients et de leur faciliter la vie », a conclu Brian Hannasch.

Filipe Da Silva, chef de la direction financière, a déclaré : « Je suis ravi d'annoncer que l'attention que nous portons à la réduction des coûts a généré des résultats favorables au cours de ce trimestre. Notre approche disciplinée de la gestion des dépenses et de la rationalisation des processus a eu un impact positif sur nos résultats, qui comprennent une croissance normalisée des frais d'exploitation3 de 3,7 %, inférieure à l'inflation moyenne observée dans l'ensemble de notre réseau. Cette forte amélioration séquentielle souligne notre dévouement à une discipline financière et reflète notre engagement à offrir une valeur durable à l'ensemble de nos parties prenantes. Je suis reconnaissant de la persistance continue de notre équipe à poursuivre l'excellence opérationnelle, ce qui nous a permis d'obtenir d'excellents résultats pour l'ensemble de nos mesures clés. Lors de notre Conférence 2023 pour les analystes financiers et les investisseurs, nous serons heureux de partager notre nouveau plan stratégique pluriannuel, qui mettra un accent renouvelé sur les initiatives de réduction des coûts. Enfin, en termes d'allocation de capital, la récente transaction privée de rachat d'actions, qui a eu lieu peu après la fin du trimestre, met en évidence une excellente utilisation de nos liquidités excédentaires et continuera d'améliorer nos mesures de rendement. »

______________________________________

3 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les IFRS.

Événements importants du premier trimestre de l'exercice 2024

Le 26 avril 2023, la Bourse de Toronto a approuvé le renouvellement de notre régime de rachat d'actions, qui nous autorise à racheter un maximum de 49,1 millions d'actions, représentant 5,0 % des actions en circulation au 20 avril 2023. Le renouvellement est entré en vigueur le 1 er mai 2023 et se terminera au plus tard le 30 avril 2024. Au cours du premier trimestre de l'exercice 2024, nous avons racheté 4,7 millions d'actions pour un montant de 230,0 millions $. Subséquemment à la fin du premier trimestre de l'exercice 2024 et dans le cadre du programme de rachat d'actions, nous avons racheté 10,8 millions d'actions dans un contrat de gré à gré, pour un montant de 529,7 millions $.





a approuvé le renouvellement de notre régime de rachat d'actions, qui nous autorise à racheter un maximum de 49,1 millions d'actions, représentant 5,0 % des actions en circulation au 20 avril 2023. Le renouvellement est entré en vigueur le 1 mai 2023 et se terminera au plus tard le 30 avril 2024. Au cours du premier trimestre de l'exercice 2024, nous avons racheté 4,7 millions d'actions pour un montant de 230,0 millions $. Subséquemment à la fin du premier trimestre de l'exercice 2024 et dans le cadre du programme de rachat d'actions, nous avons racheté 10,8 millions d'actions dans un contrat de gré à gré, pour un montant de 529,7 millions $. Le 6 juin 2023, à la suite de la réception par Fire & Flower d'une obligation de protection des créanciers sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, nous avons exécuté un accord de facilité avec Fire & Flower en vertu duquel nous avons octroyé un prêt de type débiteur exploitant pour 9,8 millions $ CA (7,2 millions $). Le 21 juin 2023, la Cour supérieure de justice de l' Ontario a approuvé un processus de sollicitation d'offres de vente et d'investissement (« PSVI ») aux termes duquel une de nos filiales en propriété exclusive a présenté une offre de type paravent (stalking horse). Subséquemment à la fin du premier trimestre de l'exercice 2024 et à la suite d'une vente aux enchères s'étant déroulée le 15 août 2023, notre filiale en propriété exclusive a été sélectionnée comme soumissionnaire de secours et notre offre de secours demeurera valide jusqu'à la clôture de la transaction envisagée par l'offre retenue, conformément au PSVI.



Le 30 juin 2023, les débentures convertibles non garanties sont arrivées à échéance sans avoir été converties et les Bons de souscription C ont expiré sans avoir été exercés.

Changements dans notre réseau au cours du premier trimestre de l'exercice 2024

Le 7 juillet 2023, nous avons conclu une entente pour acquérir 2 193 sites de TotalEnergies SE pour une contrepartie en espèces d'approximativement 3,1 milliards € (3,4 milliards $). Les actifs en lien avec le commerce de détail inclus dans la transaction couvrent 1 195 sites en Allemagne, 566 sites en Belgique, 387 sites aux Pays-Bas, et 45 sites au Luxembourg , dont 1 495 sites sont détenus de façon corporative et 698 sites sont détenus par des exploitants indépendants. Pour les mêmes sites inclus dans la transaction, 12 % sont opérés de façon corporative alors que 88 % sont opérés par des exploitants indépendants. La transaction comprend 100 % des actifs en lien avec le commerce de détail de TotalEnergies SE en Allemagne et aux Pays-Bas ainsi qu'une participation de 60 % pour les entités belges et luxembourgeoises. Nous prévoyons conclure la transaction avant la fin de l'année civile 2023 et elle reste assujettie aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires. La transaction serait financée en utilisant la trésorerie disponible, les facilités de crédit existantes, incluant le programme de papier commercial aux États-Unis, et de nouveaux prêts à terme.





, dont 1 495 sites sont détenus de façon corporative et 698 sites sont détenus par des exploitants indépendants. Pour les mêmes sites inclus dans la transaction, 12 % sont opérés de façon corporative alors que 88 % sont opérés par des exploitants indépendants. La transaction comprend 100 % des actifs en lien avec le commerce de détail de TotalEnergies SE en Allemagne et aux Pays-Bas ainsi qu'une participation de 60 % pour les entités belges et luxembourgeoises. Nous prévoyons conclure la transaction avant la fin de l'année civile elle reste assujettie aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires. La transaction serait financée en utilisant la trésorerie disponible, les facilités de crédit existantes, incluant le programme de papier commercial aux États-Unis, et de nouveaux prêts à terme. Nous avons acquis quatre magasins corporatifs dans le cadre de diverses transactions depuis le début de l'exercice 2024. Ces transactions ont été financées à même la trésorerie disponible.





Nous avons complété la construction de 16 magasins et la relocalisation ou la reconstruction de 3 magasins, ce qui porte le total à 19 magasins depuis le début de l'exercice 2024. Au 23 juillet 2023, 45 autres magasins étaient en construction et devraient ouvrir au cours des prochains trimestres.

Sommaire des mouvements dans notre réseau de magasins

Le tableau suivant présente certaines informations concernant le mouvement des magasins de notre réseau au cours de la période de 12 semaines terminée le 23 juillet 2023 :



Période de 12 semaines terminée le 23 juillet 2023 Types de magasins Corporatifs

CODO

DODO

Franchisés et autres affiliés

Total Nombre de magasins au début de la période 9 983

344

820

1 285

12 432 Acquisitions 4

--

--

--

4 Ouvertures / constructions / ajouts 16

--

10

10

36 Fermetures / dispositions / retraits (65)

(3)

(33)

(34)

(135) Conversions de magasins 4

(1)

(5)

2

-- Nombre de magasins à la fin de la période 9 942

340

792

1 263

12 337 Magasins Circle K exploités sous licence















2 084 Nombre total de magasins dans le réseau















14 421 Nombre de stations de carburant automatisées incluses dans le solde de fin de période 984

--

2

--

986

Données sur les taux de change

Nous présentons nos données en dollars américains, ce qui procure une information plus pertinente compte tenu de la prédominance de nos opérations aux États-Unis.

Le tableau suivant présente des renseignements sur les taux de change en fonction des taux de clôture, indiqués en dollars américains par unité monétaire comparative :



Périodes de 12 semaines terminées le

23 juillet 2023 17 juillet 2022 Moyenne pour la période(1)



Dollar canadien 0,7484 0,7778 Couronne norvégienne 0,0936 0,1031 Couronne suédoise 0,0943 0,0995 Couronne danoise 0,1464 0,1412 Zloty 0,2431 0,2248 Euro 1,0903 1,0503 Dollar de Hong Kong 0,1277 0,1274



(1) Calculée en prenant la moyenne des taux de change à la clôture de chaque jour de la période indiquée.

Pour l'analyse des résultats consolidés, l'incidence de la conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères est définie comme l'impact de la conversion en dollars américains de nos opérations canadiennes, européennes, asiatiques et corporatives. Les écarts de conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères sont déterminés comme étant la différence entre les résultats de la période correspondante en devises locales convertis au taux de change moyen de la période en cours et les résultats de la période correspondante en devises locales convertis au taux de change moyen de la période correspondante.

Analyse sommaire des résultats consolidés pour le le premier trimestre de l'exercice 2024

Le tableau suivant présente certaines informations concernant nos opérations pour les périodes de 12 semaines terminées le 23 juillet 2023 et le 17 juillet 2022, et l'analyse des résultats de cette section devrait être lue conjointement avec le tableau ci-dessous. Les résultats de nos opérations en Europe et en Asie sont présentés ensemble sous Europe et autres régions.



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 23 juillet 2023 17 juillet 2022 Variation % Données sur les résultats d'exploitation :





Revenus tirés des marchandises et services(1) :





États-Unis 3 005,3 2 904,9 3,5 Europe et autres régions 622,0 537,1 15,8 Canada 648,5 630,5 2,9 Total des revenus tirés des marchandises et services 4 275,8 4 072,5 5,0 Ventes de carburant pour le transport routier :





États-Unis 7 522,2 9 681,4 (22,3) Europe et autres régions 2 263,7 2 975,9 (23,9) Canada 1 449,3 1 661,8 (12,8) Total des ventes de carburant pour le transport routier 11 235,2 14 319,1 (21,5) Autres revenus(2) :





États-Unis 8,2 9,7 (15,5) Europe et autres régions 95,1 250,5 (62,0) Canada 8,9 5,9 50,8 Total des autres revenus 112,2 266,1 (57,8) Total des ventes 15 623,2 18 657,7 (16,3) Marge brute sur les marchandises et services(1)(3) :





États-Unis 1 030,0 985,3 4,5 Europe et autres régions 248,2 208,7 18,9 Canada 219,7 208,9 5,2 Marge brute totale sur les marchandises et services 1 497,9 1 402,9 6,8 Marge brute sur le carburant pour le transport routier(3) :





États-Unis 1 074,6 1 031,4 4,2 Europe et autres régions 197,6 280,7 (29,6) Canada 137,1 132,4 3,5 Marge brute totale sur le carburant pour le transport routier 1 409,3 1 444,5 (2,4) Marge brute sur les autres revenus(2)(3) :





États-Unis 8,2 9,7 (15,5) Europe et autres régions 16,3 19,8 (17,7) Canada 6,7 5,9 13,6 Marge brute totale sur les autres revenus 31,2 35,4 (11,9) Marge brute totale(3) 2 938,4 2 882,8 1,9 Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration 1 439,1 1 398,1 2,9 Gain sur la cession d'immobilisations et d'autres actifs (3,5) (13,0) (73,1) Amortissement et perte de valeur 360,5 319,2 12,9 Bénéfice d'exploitation 1 142,3 1 178,5 (3,1) Frais financiers nets 70,7 67,1 5,4 Bénéfice net 834,1 872,4 (4,4) Données par action :





Bénéfice net par action de base (dollars par action) 0,85 0,85 -- Bénéfice net par action dilué (dollars par action) 0,85 0,85 -- Bénéfice net ajusté par action dilué (dollars par action)(3) 0,86 0,85 1,2







Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 23 juillet 2023 17 juillet 2022 Variation % Autres données d'exploitation :





Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services(1)(3) :





Consolidé 35,0 % 34,4 % 0,6 États-Unis 34,3 % 33,9 % 0,4 Europe et autres régions 39,9 % 38,9 % 1,0 Canada 33,9 % 33,1 % 0,8 Croissance (diminution) des ventes de marchandises par magasin comparable(4) :





États-Unis(5)(6) 2,1 % 3,5 %

Europe et autres régions(3) 2,7 % 2,8 %

Canada(5)(6) 6,4 % (1,3 %)

Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier(3) :





États-Unis (cents par gallon) 50,05 49,00 2,1 Europe et autres régions (cents par litre) 8,21 12,26 (33,0) Canada (cents CA par litre) 13,25 14,04 (5,6) Volume total de carburant pour le transport routier vendu :





États-Unis (millions de gallons) 2 146,9 2 105,0 2,0 Europe et autres régions (millions de litres) 2 406,8 2 288,8 5,2 Canada (millions de litres) 1 382,2 1 212,1 14,0 Croissance (diminution) du volume de carburant pour le transport routier par magasin comparable(5) :





États-Unis 0,7 % (4,0 %)

Europe et autres régions (1,5 %) (3,7 %)

Canada 7,2 % 0,4 %











(en millions de dollars US, sauf indication contraire) Au 23 juillet 2023 Au 30 avril 2023 Variation $ Données tirées du bilan :





Actif total 30 325,9 29 049,2 1 276,7 Dettes portant intérêt(3) 10 011,9 9 465,9 546,0 Capitaux propres 13 281,8 12 564,5 717,3 Ratios d'endettement(3) :





Dette nette portant intérêt / capitalisation totale 0,38 : 1 0,41 : 1

Ratio d'endettement 1,39 : 1 1,49 : 1

Rentabilité(3) :





Rendement des capitaux propres 23,8 % 24,7 %

Rendement des capitaux investis 17,0 % 17,5 %





(1) Comprend les revenus tirés des redevances de franchisage, des royautés et des remises sur certains achats effectués par les franchisés et les affiliés ainsi que de la vente en gros de marchandises. Les redevances de franchisage des magasins internationaux sous licence sont incluses sous les États-Unis. (2) Comprend les revenus tirés de la location d'actifs et de la vente de carburant pour le secteur de l'aviation et de l'énergie pour les moteurs stationnaires. (3) Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux IFRS » pour plus d'informations relativement à notre mesure de gestion du capital ainsi que nos mesures de performance non reconnues par les IFRS. (4) Cette mesure représente la croissance (diminution) des revenus cumulés de marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus des marchandises sont définis comme les revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services. (5) Pour les magasins corporatifs seulement. (6) Calculé sur la base des monnaies fonctionnelles respectives.

Chiffre d'affaires

Notre chiffre d'affaires a atteint 15,6 milliards $ pour le premier trimestre de l'exercice 2024, en baisse de 3,0 milliards $, soit une diminution de 16,3 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2023. Cette diminution est principalement attribuable à un prix de vente moyen moins élevé du carburant pour le transport routier ainsi qu'à l'impact négatif net d'environ 118,0 millions $ de la conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères, partiellement contrebalancés par la contribution des acquisitions, l'augmentation de la demande de carburant pour le transport routier ainsi que par la croissance organique de nos activités d'accommodation.

Revenus tirés des marchandises et services

Le total des revenus tirés des marchandises et services s'est élevé à 4,3 milliards $ au premier trimestre de l'exercice 2024, soit une augmentation de 203,3 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact négatif net d'environ 25,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 228,0 millions $, ou 5,6 %, est principalement attribuable à la croissance organique, ainsi qu'à la contribution des acquisitions qui a totalisé environ 52,0 millions $. Les ventes de marchandises par magasin comparable ont augmenté de 2,1 % aux États-Unis, de 2,7 %1 en Europe et autres régions, et de 6,4 % au Canada, grâce à notre offre diversifiée dans la catégorie des boissons ainsi qu'à la croissance continue de notre programme Tout simplement frais, toujours prêt et de nos marques privées.

Ventes de carburant pour le transport routier

Pour le premier trimestre de l'exercice 2024, le total des ventes de carburant pour le transport routier s'est élevé à 11,2 milliards $, soit une diminution de 3,1 milliards $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact négatif net d'environ 96,0 millions $. La diminution résiduelle d'environ 3,0 milliards $, ou 20,9 %, est attribuable à la baisse du prix de vente moyen du carburant pour le transport routier, ce qui a eu un impact négatif d'approximativement 3,5 milliards $, partiellement contrebalancée par l'impact des initiatives stratégiques menant à une augmentation des volumes de carburant pour le transport routier ainsi que par la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 141,0 millions $. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont augmenté de 0,7 % aux États-Unis, et de 7,2 % au Canada, tous deux favorablement impactés par la baisse des coûts du pétrole brut et les activités promotionnelles. Les volumes de carburant pour le transport routier par magasin comparable ont diminué de 1,5 % en Europe et autres régions, impactés défavorablement par des conditions macroéconomiques difficiles, y compris une inflation élevée.

Le tableau suivant donne un aperçu du prix de vente moyen sur le carburant pour le transport routier de nos magasins corporatifs dans nos différents marchés pour les huit derniers trimestres. Le prix de vente moyen du carburant pour le transport routier correspond aux ventes de carburant pour le transport routier divisées par le volume de carburant pour le transport routier vendu :

Trimestre 2e 3e 4e 1er Moyenne

pondérée Période de 53 semaines terminée le 23 juillet 2023











États-Unis (dollars US par gallon) 3,84 3,50 3,52 3,52 3,59

Europe et autres régions (cents US par litre) 117,39 113,55 109,77 98,02 109,96

Canada (cents CA par litre) 149,55 143,32 137,66 142,77 143,25 Période de 52 semaines terminée le 17 juillet 2022











États-Unis (dollars US par gallon) 3,08 3,28 3,94 4,61 3,69

Europe et autres régions (cents US par litre) 86,29 96,66 120,84 129,11 106,91

Canada (cents CA par litre) 123,00 129,39 150,30 179,15 143,78

Autres revenus

Pour le premier trimestre de l'exercice 2024, le total des autres revenus s'est élevé à 112,2 millions $, soit une diminution de 153,9 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact positif net d'environ 2,0 millions $. La diminution résiduelle d'environ 156,0 millions $, ou 58,6 %, est principalement attribuable à une diminution du volume vendu de carburant pour le secteur de l'aviation et à la diminution des prix de nos autres produits de carburant, ce qui a eu une incidence minime sur la marge brute4.

______________________________________

4 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les IFRS.

Marge brute1

Notre marge brute a atteint 2,9 milliards $ au premier trimestre de l'exercice 2024, en hausse de 55,6 millions $, ou 1,9 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2023, principalement attribuable à la croissance organique de nos activités d'accommodation ainsi qu'à la contribution des acquisitions, en partie contrebalancées par la diminution des marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier en Europe et autres régions, ainsi que par l'effet négatif net de la conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères d'environ 16,0 millions $.

_______________________________________

1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les IFRS.

Marge brute sur les marchandises et services

Pour le premier trimestre de l'exercice 2024, notre marge brute sur les marchandises et services a été de 1,5 milliard $, soit une augmentation de 95,0 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact négatif net d'environ 10,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 105,0 millions $, ou 7,5 %, est principalement attribuable à la croissance organique ainsi qu'à la contribution des acquisitions, qui a totalisé environ 28,0 millions $. Notre pourcentage de marge brute1 a augmenté de 0,4 % aux États-Unis pour s'établir à 34,3 %, de 1,0 % en Europe et autres régions pour s'établir à 39,9 %, et de 0,8 % au Canada pour s'établir à 33,9 %, tous impactés favorablement par un mix de produits différent.

Marge brute sur le carburant pour le transport routier

Pour le premier trimestre de l'exercice 2024, notre marge brute sur le carburant pour le transport routier a été de 1,4 milliard $, soit une diminution de 35,2 millions $ par rapport au trimestre correspondant de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact négatif net d'environ 6,0 millions $. La diminution résiduelle de notre marge brute a été d'environ de 29,0 millions $, ou 2,0 %. Notre marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier aux États-Unis s'est établie à 50,05 ¢ par gallon, soit une hausse de 1,05 ¢ par gallon, et au Canada, elle s'est établie à 13,25 ¢ CA par litre, soit une baisse de 0,79 ¢ CA par litre. Les marges unitaires sur le carburant sont demeurées solides à travers notre réseau nord-américain, en raison de conditions de marché favorables et du travail continu sur l'optimisation de notre chaîne d'approvisionnement. En Europe et autres régions, la marge brute unitaire1 sur le carburant pour le transport routier s'est établie à 8,21 ¢ US par litre, soit une baisse de 4,05 ¢ US par litre, principalement en raison de la volatilité du marché mondial du carburant, impactant davantage notre marge brute unitaire1 européenne compte tenu d'un modèle de chaîne d'approvisionnement plus intégré dans cette région.

Le tableau suivant fournit certaines informations relatives aux marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier provenant de nos magasins corporatifs aux États-Unis et à l'impact des frais liés aux modes de paiement électronique pour les huit derniers trimestres :

(en cents US par gallon)









Trimestre 2e 3e 4e 1er Moyenne

pondérée Période de 53 semaines terminée le 23 juillet 2023









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 51,11 48,39 46,43 51,26 49,17 Frais liés aux modes de paiement électronique(1) 6,53 6,20 6,17 6,13 6,41 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 44,58 42,19 40,26 45,13 42,76 Période de 52 semaines terminée le 17 juillet 2022









Avant déduction des frais liés aux modes de paiement électronique 37,68 41,02 47,55 50,95 44,01 Frais liés aux modes de paiement électronique(1) 5,31 5,74 6,61 7,21 6,18 Déduction faite des frais liés aux modes de paiement électronique 32,37 35,28 40,94 43,74 37,83



(1) Les dépenses liées aux modes de paiement électronique sont déterminées en attribuant la partie du total des dépenses liées aux modes de paiement électronique, qui sont incluses dans les Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration, réputée liée aux transactions de carburant pour le transport routier de nos magasins corporatifs aux États-Unis.

Le tableau suivant présente les marges brutes unitaires1 du carburant pour le transport routier de notre réseau en Europe et autres régions, ainsi qu'au Canada, pour les huit derniers trimestres :

Trimestre 2e 3e 4e 1er Moyenne

pondérée Période de 53 semaines terminée le 23 juillet 2023









Europe et autres régions (cents US par litre) 9,76 8,01 10,60 8,21 9,07 Canada (cents CA par litre) 12,55 12,52 12,13 13,25 12,60 Période de 52 semaines terminée le 17 juillet 2022









Europe et autres régions (cents US par litre) 10,57 10,83 7,51 12,26 10,28 Canada (cents CA par litre) 11,03 11,78 13,41 14,04 12,46

Généralement, les marges du carburant pour le transport routier peuvent être volatiles d'un trimestre à l'autre, mais tendent à être plus stables sur des périodes plus longues. En Europe et autres régions, la volatilité des marges sur le carburant est influencée par la durée de la chaîne d'approvisionnement due à un modèle plus intégré. En Europe et autres régions, ainsi qu'au Canada, les frais liés aux modes de paiement électronique ne sont pas aussi volatiles qu'aux États-Unis.

Marge brute sur les autres revenus

Pour le premier trimestre de l'exercice 2024, notre marge brute sur les autres revenus a été de 31,2 millions $, soit une diminution de 4,2 millions $ par rapport à la période correspondante de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères n'a pas eu d'impact significatif sur la marge brute du premier trimestre de l'exercice 2024.

Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration (« frais d'exploitation »)

Pour le premier trimestre de l'exercice 2024, les frais d'exploitation ont augmenté de 2,9 % par rapport à la période correspondante de l'exercice 2023, tandis que la croissance normalisée des frais d'exploitation1 était de 3,7 %, telle que présentée dans le tableau suivant :



Périodes de 12 semaines terminées le

23 juillet 2023 17 juillet 2022 Croissance des frais d'exploitation, telle que publiée 2,9 % 9,4 % Ajustements :



Diminution (augmentation) générée par la variation des frais liés aux modes de paiement électronique, excluant

les acquisitions 1,9 % (3,7 %) Augmentation provenant des frais d'exploitation additionnels liés aux acquisitions (1,7 %) (0,9 %) Diminution générée par l'effet net de la conversion de devises 0,7 % 2,5 % Augmentation nette des frais d'acquisition constatés dans les résultats (0,1 %) -- Croissance normalisée des frais d'exploitation1 3,7 % 7,3 %

La croissance normalisée des frais d'exploitation1 est principalement attribuable à l'impact des coûts liés à la hausse des salaires minimums, aux pressions inflationnistes, ainsi qu'aux investissements supplémentaires pour soutenir nos initiatives stratégiques, partiellement contrebalancés par les efforts stratégiques continus pour contrôler nos dépenses. Notre contrôle des dépenses est souligné par une croissance normalisée des frais d'exploitation1 qui est demeurée inférieure à l'inflation moyenne observée dans l'ensemble de notre réseau.

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA1 ») et BAIIA ajusté1

Pour le premier trimestre de l'exercice 2024, le BAIIA s'est chiffré à 1,5 milliard $, soit une augmentation de 0,6 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2023. Le BAIIA ajusté du premier trimestre de l'exercice 2024 a augmenté de 10,7 millions $, ou 0,7 %, comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2023, principalement en raison de la croissance organique de nos activités d'accommodation ainsi qu'à la contribution des acquisitions, partiellement contrebalancées par la diminution des marges brutes unitaires1 sur le carburant pour le transport routier dans nos opérations européennes ainsi que par l'augmentation des frais d'exploitation. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact négatif net d'environ 6,0 millions $.

______________________________________

1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les IFRS.

Amortissement et perte de valeur (« amortissement »)

Pour le premier trimestre de l'exercice 2024, notre dépense d'amortissement a augmenté de 41,3 millions $ comparativement au premier trimestre de l'exercice 2023. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un impact favorable net d'environ 3,0 millions $. L'augmentation résiduelle d'environ 44,0 millions $, ou 13,8 %, est principalement attribuable au remplacement d'équipements, aux investissements réalisés par l'entremise d'acquisitions, qui ont totalisé environ 10,0 millions $, et à l'amélioration continue de notre réseau.

Frais financiers nets

Les frais financiers nets du premier trimestre de l'exercice 2024 ont totalisé 70,7 millions $, soit une augmentation de 3,6 millions $ comparativement au premier trimestre de l'exercice 2023. Une partie de l'augmentation s'explique par certains éléments qui ne sont pas considérés comme indicatifs des tendances futures, comme le montre le tableau ci-dessous :



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars US) 23 juillet 2023 17 juillet 2022 Variation Frais financiers nets, tels que publiés 70,7 67,1 3,6 Expliquée par :





Variation de la juste valeur d'instruments financiers et amortissement des écarts reportés (2,0) 0,9 (2,9) Perte de change nette (0,3) (1,0) 0,7 Variation résiduelle 68,4 67,0 1,4

Impôts sur les bénéfices

Le premier trimestre de l'exercice 2024 affiche un taux d'imposition de 22,8 % comparativement à 21,9 % pour le trimestre correspondant de l'exercice 2023. L'augmentation est principalement attribuable à l'impact d'une composition différente de nos revenus dans les différentes juridictions dans lesquelles nous opérons.

Bénéfice net et bénéfice net ajusté1

Le bénéfice net du premier trimestre de l'exercice 2024 s'est chiffré à 834,1 millions $ comparativement à 872,4 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice précédent, soit une diminution de 38,3 millions $, ou 4,4 %. Le bénéfice net par action sur une base diluée s'est quant à lui chiffré à 0,85 $, demeurant stable par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. La conversion en dollars américains de nos opérations en devises étrangères a eu un effet négatif net d'environ 3,0 millions $ sur notre bénéfice net du premier trimestre de l'exercice 2024.

Le bénéfice net ajusté pour le premier trimestre de l'exercice 2024 s'est chiffré à approximativement 838,0 millions $ comparativement à 875,0 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice 2023, soit une diminution de 37,0 millions $, ou 4,2 %. Le bénéfice net ajusté par action dilué1 s'est chiffré à 0,86 $ pour le premier trimestre de l'exercice 2024 comparativement à 0,85 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice 2023, soit une augmentation de 1,2 %.

______________________________________

1 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux IFRS » pour plus d'informations relativement aux mesures de performance non reconnues par les IFRS.

Dividendes

Lors de sa réunion du 6 septembre 2023, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 14,0 ¢ CA par action pour le premier trimestre de l'exercice 2024 aux actionnaires inscrits au 15 septembre 2023 et a approuvé son paiement pour le 29 septembre 2023. Il s'agit d'un dividende déterminé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

Mesures non conformes aux IFRS

Afin de fournir plus d'informations sur la performance de la société, les informations financières incluses dans nos documents financiers contiennent certaines données qui ne sont pas des mesures de performance reconnues par les IFRS (« mesures non conformes aux IFRS »), et qui sont également calculées sur une base ajustée en excluant certains éléments spécifiques. Nous croyons que ces mesures non conformes aux IFRS sont utiles à la direction, aux investisseurs ainsi qu'aux analystes, car elles fournissent plus d'informations pour mesurer la performance et la situation financière de la société.

Les mesures financières non conformes aux IFRS suivantes sont utilisées dans nos divulgations financières :

Marge brute;

Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») et BAIIA ajusté;

Bénéfice net ajusté;

Dette nette portant intérêt.

Les ratios non conformes aux IFRS suivants sont utilisés dans nos divulgations financières :

Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services et Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier;

Croissance normalisée des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration;

Croissance des ventes de marchandises par magasin comparable pour l' Europe et autres régions;

et autres régions; Bénéfice net ajusté par action dilué;

Ratio d'endettement;

Rendement des capitaux propres et rendement des capitaux investis.

La mesure de gestion du capital suivante est utilisée dans nos divulgations financières :

Dette nette portant intérêt / capitalisation totale.

Des mesures financières supplémentaires sont également utilisées dans nos divulgations financières et ces mesures sont décrites lorsqu'elles sont présentées.

Les mesures financières et les ratios non conformes aux IFRS, ainsi que la mesure de gestion du capital sont principalement dérivés des états financiers consolidés, mais n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Ils ne doivent pas être considérés séparément ou comme substituts à des mesures financières reconnues par les IFRS. De plus, nos méthodes de calcul des mesures non conformes aux IFRS peuvent différer de celles utilisées par d'autres sociétés ouvertes. Toute modification ou reformulation pourrait avoir une incidence significative. Ces mesures sont aussi présentées sur une base pro forma, en tenant compte des acquisitions et des nouvelles normes comptables, si celles-ci ont un impact matériel.

Marge brute. La marge brute se compose du chiffre d'affaires moins le coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur. Cette mesure est jugée utile pour évaluer la performance sous-jacente de nos activités.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du chiffre d'affaires et du coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur, selon les IFRS, à la marge brute :



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars US) 23 juillet 2023 17 juillet 2022 Chiffre d'affaires 15 623,2 18 657,7 Coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur 12 684,8 15 774,9 Marge brute 2 938,4 2 882,8

Veuillez noter que le même rapprochement s'applique à la détermination de la marge brute par catégorie et par géographie présentée dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ».

Pourcentage de marge brute sur les marchandises et services. Le pourcentage de marge brute sur les marchandises et services correspond à la marge brute sur les marchandises et services divisée par les revenus tirés des marchandises et services. Ces deux mesures sont présentées dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ». Le pourcentage de marge brute sur les marchandises et services est jugé utile pour évaluer l'efficacité avec laquelle nous générons une marge brute par dollar de revenu.

Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier. La marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier correspond à la marge brute sur le carburant pour le transport routier divisée par le volume total de carburant pour le transport routier vendu. Pour les États-Unis et l'Europe et autres régions, ces deux mesures sont présentées dans la section « Analyse sommaire des résultats consolidés ». Pour le Canada, cette mesure est présentée en monnaie fonctionnelle et le tableau ci-dessous présente un rapprochement, pour le carburant pour le transport routier, des ventes et du coût des ventes, excluant amortissement et perte de valeur, selon les IFRS, à la marge brute et à la marge brute unitaire du carburant pour le transport routier qui en résulte. Cette mesure est jugée utile pour évaluer l'efficacité avec laquelle nous générons une marge brute unitaire par gallon ou litre de carburant pour le transport routier vendu.



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 23 juillet 2023 17 juillet 2022 Ventes de carburant pour le transport routier 1 935,7 2 136,5 Coût des ventes de carburant pour le transport routier, excluant amortissement et perte de valeur 1 752,6 1 966,3 Marge brute sur le carburant pour le transport routier 183,1 170,2 Volume total de carburant pour le transport routier vendu (en millions de litres) 1 382,2 1 212,1 Marge brute unitaire sur le carburant pour le transport routier (cents CA par litre) 13,25 14,04

Croissance normalisée des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration (« croissance normalisée des frais d'exploitation »). La croissance normalisée des frais d'exploitation consiste en la croissance des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration ajustée pour tenir compte de l'impact des changements dans notre réseau, de l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables, de l'impact d'éléments plus volatils sur lesquels nous avons un contrôle limité incluant, sans s'y limiter, l'effet net de la conversion de devises, les frais liés aux modes de paiements électroniques excluant les acquisitions, et les frais d'acquisition, ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs. Cette mesure est jugée utile pour évaluer notre capacité à contrôler nos frais d'exploitation sur une base comparable.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement de la croissance des frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration avec la croissance normalisée des frais d'exploitation :



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 23 juillet 2023 17 juillet 2022 Variation 17 juillet 2022 18 juillet 2021 Variation Frais d'exploitation, de vente, généraux et d'administration,

tels que publiés 1 439,1 1 398,1 2,9 % 1 398,1 1 278,1 9,4 % Ajustements :











Diminution (augmentation) générée par la variation des frais

liés aux modes de paiement électronique, excluant les

acquisitions 26,5 -- 1,9 % (46,7) -- (3,7 %) Augmentation provenant des frais d'exploitation additionnels

liés aux acquisitions (24,0) -- (1,7 %) (11,1) -- (0,9 %) Diminution générée par l'effet net de la conversion de

devises 10,0 -- 0,7 % 31,6 -- 2,5 % Augmentation nette des frais d'acquisition constatés dans

les résultats (2,3) -- (0,1 %) (0,4) -- -- Croissance normalisée des frais d'exploitation 1 449,3 1 398,1 3,7 % 1 371,5 1 278,1 7,3 %

Croissance des ventes de marchandises par magasin comparable en Europe et autres régions. Les ventes de marchandises par magasin comparable représentent les revenus cumulés des marchandises entre la période actuelle et la période comparative pour les magasins qui ont été ouverts pendant au moins 23 jours sur chaque période de 28 jours incluse dans les périodes déclarées. Les revenus de marchandises sont définis comme les revenus tirés des marchandises et services, excluant les revenus de services. Pour l'Europe et autres régions, la croissance des ventes de marchandises par magasin comparable est calculée sur la base de devises constantes en utilisant le taux de change moyen respectif de la période en cours pour la période en cours ainsi que pour la période correspondante. Pour l'Europe et autres régions, les ventes de marchandises par magasin comparable incluent celles des magasins corporatifs, ainsi que des magasins CODO et DODO qui ne sont pas inclus dans nos résultats consolidés. Cette mesure est jugée utile pour évaluer notre capacité à générer une croissance organique sur une base comparable dans l'ensemble de notre réseau de magasins en Europe et autres régions.

Le tableau ci-dessous rapproche les revenus tirés des marchandises et services, selon les IFRS, aux ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe et autres régions et le pourcentage de croissance qui en résulte :



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 23 juillet 2023 17 juillet 2022 17 juillet 2022 18 juillet 2021 Revenus tirés des marchandises et services pour l'Europe et autres régions 622,0 537,1 537,1 561,4 Ajustements :







Revenus de services (54,4) (39,8) (39,8) (44,8) Effet net de change -- 4,9 -- (46,7) Revenus de marchandises ne répondant pas à la définition des ventes de

marchandises par magasin comparable (18,5) (11,7) (19,1) (17,8) Ventes de marchandises par magasin comparable non incluses dans nos

résultats consolidés, incluant l'incidence des conversions de magasins 81,5 123,6 84,9 95,7 Total des ventes de marchandises par magasin comparable pour l'Europe

et autres régions 630,6 614,1 563,1 547,8 Croissance des ventes de marchandises par magasin comparable pour

l'Europe et autres régions 2,7 %

2,8 %





Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et perte de valeur (« BAIIA ») et BAIIA ajusté. Le BAIIA représente le bénéfice net, plus les impôts sur les bénéfices, les frais financiers nets et l'amortissement et perte de valeur. Le BAIIA ajusté représente le BAIIA ajusté pour exclure les frais d'acquisition, l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs. Ces mesures de performance sont jugées utiles pour faciliter l'évaluation de nos activités courantes et notre capacité à générer des flux de trésorerie afin de financer nos besoins en liquidités, y compris notre programme de dépenses en immobilisations, nos rachats d'actions et le paiement de dividendes.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net, selon les IFRS, au BAIIA et au BAIIA ajusté :



Périodes de 12 semaines terminées le (en millions de dollars US) 23 juillet 2023 17 juillet 2022 Bénéfice net 834,1 872,4 Ajouter :



Impôts sur les bénéfices 246,4 244,6 Frais financiers nets 70,7 67,1 Amortissement et perte de valeur 360,5 319,2 BAIIA 1 511,7 1 503,3 Ajustements :



Frais d'acquisition 3,5 1,2 BAIIA ajusté 1 515,2 1 504,5

Bénéfice net ajusté et bénéfice net ajusté par action dilué. Le bénéfice net ajusté représente le bénéfice net, ajusté des gains ou pertes de change, des frais d'acquisition, de l'impact des changements de méthodes comptables et de l'adoption de normes comptables, des pertes de valeur sur le goodwill, les investissements dans les filiales, les coentreprises et les entreprises associées ainsi que d'autres éléments spécifiques jugés non représentatifs des résultats futurs. Ces mesures sont jugées utiles afin d'évaluer la performance sous-jacente de nos activités sur une base comparable.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net, selon les IFRS, au bénéfice net ajusté et au bénéfice net ajusté par action dilué :

(en millions de dollars US, excluant les montants par action, ou sauf indication contraire) Périodes de 12 semaines terminées le 23 juillet 2023 17 juillet 2022 Bénéfice net 834,1 872,4 Ajustements :



Frais d'acquisition 3,5 1,2 Perte de change nette 0,3 1,0 Incidence fiscale des éléments ci-dessus et arrondissements 0,1 0,4 Bénéfice net ajusté 838,0 875,0 Nombre moyen pondéré d'actions dilué (en millions) 980,0 1 027,2 Bénéfice net ajusté par action dilué 0,86 0,85

Dette portant intérêt. Cette mesure représente la somme des postes de bilan suivants : Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme, Dette à long terme, Portion à court terme des obligations locatives et Obligations locatives. Cette mesure est jugée utile pour faciliter la compréhension de notre situation financière par rapport aux obligations de financement. Le calcul de cette mesure de la situation financière est détaillé dans la section « Dette nette portant intérêt / capitalisation totale » ci-dessous.

Dette nette portant intérêt / capitalisation totale. Cette mesure représente la base du suivi de notre capital et est jugée utile afin d'évaluer notre santé financière, profil de risque, et notre capacité à rencontrer nos obligations de financement. La mesure procure aussi un aperçu de la structure de nos obligations de financement par rapport à notre capitalisation totale.

Le tableau ci-dessous présente le calcul de cette mesure de performance :

(en millions de dollars US, excluant les ratios) Au 23 juillet 2023 Au 30 avril 2023 Dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme 480,6 0,7 Portion à court terme des obligations locatives 437,6 438,1 Dette à long terme 5 939,2 5 888,3 Obligations locatives 3 154,5 3 138,8 Dette portant intérêt 10 011,9 9 465,9 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie (1 956,6) (834,2) Dette nette portant intérêt 8 055,3 8 631,7 Capitaux propres 13 281,8 12 564,5 Dette nette portant intérêt 8 055,3 8 631,7 Capitalisation totale 21 337,1 21 196,2 Dette nette portant intérêt / capitalisation totale 0,38 : 1 0,41 : 1

Ratio d'endettement. Cette mesure représente une mesure de la santé financière et est jugée utile afin d'évaluer notre levier financier et notre capacité à s'acquitter de nos obligations de financement nettes en utilisant notre BAIIA ajusté.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement de la dette nette portant intérêt et du BAIIA ajusté, dont les méthodologies de calcul sont décrites dans d'autres tableaux de cette section, avec le ratio d'endettement :



Périodes de 53 semaines terminées le (en millions de dollars US, excluant les ratios) 23 juillet 2023 30 avril 2023 Dette nette portant intérêt 8 055,3 8 631,7 BAIIA ajusté 5 786,1 5 775,4 Ratio d'endettement 1,39 : 1 1,49 : 1

Rendement des capitaux propres. Ce ratio est jugé utile pour évaluer la relation entre notre profitabilité et nos actifs nets et il procure aussi un aperçu sur l'efficience de l'utilisation de nos capitaux propres pour générer de la rentabilité pour nos actionnaires. Les capitaux propres moyens sont calculés en prenant la moyenne du solde de début et du solde de fin pour les périodes de 53 semaines.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net, selon les IFRS, avec le ratio de rendement des capitaux propres :



Périodes de 53 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 23 juillet 2023 30 avril 2023 Bénéfice net 3 052,6 3 090,9 Capitaux propres - Solde d'ouverture 12 418,3 12 437,6 Capitaux propres - Solde de clôture 13 281,8 12 564,5 Capitaux propres moyens 12 850,1 12 501,1 Rendement des capitaux propres 23,8 % 24,7 %

Rendement des capitaux investis. Ce ratio est jugé utile puisqu'il procure un aperçu de notre capacité à générer de la rentabilité à partir des capitaux investis dans nos opérations, pour évaluer notre efficience opérationnelle et nos décisions d'allocations de capitaux. Le bénéfice avant intérêts et impôts (« BAII ») représente le bénéfice net plus les impôts sur les bénéfices et les frais financiers nets. Les capitaux employés représentent l'actif total moins le passif à court terme ne portant pas intérêt, qui exclut la dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme et la portion à court terme des obligations locatives. Les capitaux employés moyens sont calculés en prenant la moyenne du solde de début et du solde de fin des capitaux employés pour les périodes de 53 semaines.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net, selon les IFRS, au BAII avec le ratio de rendement des capitaux investis :



Périodes de 53 semaines terminées le (en millions de dollars US, sauf indication contraire) 23 juillet 2023 30 avril 2023 Bénéfice net 3 052,6 3 090,9 Ajouter :



Impôts sur les bénéfices 840,0 838,2 Frais financiers nets 310,3 306,7 BAII 4 202,9 4 235,8 Capitaux employés - Solde d'ouverture(1) 23 860,1 24 001,0 Capitaux employés - Solde de clôture(1) 25 583,1 24 323,0 Capitaux employés moyens 24 721,6 24 162,0 Rendement des capitaux investis 17,0 % 17,5 %



(1) Le tableau ci-dessous rapproche les postes du bilan, selon les IFRS, avec les capitaux employés :



(en millions de dollars US) Au 23 juillet 2023 Au 17 juillet 2022 Au 30 avril 2023 Au 24 avril 2022 Actifs totaux 30 325,9 29 350,6 29 049,2 29 591,6 Moins : passif à court terme (5 661,0) (5 906,7) (5 165,0) (6 017,4) Ajouter : dette à court terme et portion à court terme de la dette à long terme 480,6 1,5 0,7 1,4 Ajouter : portion à court terme des obligations locatives 437,6 414,7 438,1 425,4 Capitaux employés 25 583,1 23 860,1 24 323,0 24 001,0

Profil

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 25 pays et territoires et ayant plus de 14 400 magasins, dont approximativement 10 800 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong. Environ 128 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : h ttps://corpo.couche-tard.com .

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, l'impact de l'incidence de l'évolution de la situation entourant à la fois les répercussions de la pandémie de COVID-19 et le conflit militaire actuel opposant l'Ukraine et la Russie, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

Webdiffusion sur les résultats le 7 septembre 2023 à 8 h (HAE)

Couche-Tard invite les analystes connus de la société à poser leurs questions à la direction le 7 septembre 2023, pendant la période de questions et réponses de la webdiffusion.

Les analystes financiers, investisseurs, médias et toutes autres personnes intéressées à écouter la webdiffusion sur les résultats de Couche-Tard pourront le faire le 7 septembre 2023 à 8 h (HAE), soit en se rendant sur le site internet de la société à https://corpo.couche-tard.com sous la rubrique « Investisseurs/Événements et présentations » ou en utilisant le lien suivant https://emportal.ink/47wMZ7V pour accéder à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste. Un système automatisé retournera l'appel automatiquement pour vous donner accès à la conférence téléphonique.

Une autre option serait de composer directement le numéro afin d'accéder à la conférence par l'entremise d'un téléphoniste en signalant le 1‑888‑390‑0549 ou le numéro international 1‑416‑764-8682, suivi par le code d'accès 48371945#.

Rediffusion : Les personnes qui sont dans l'impossibilité d'écouter la webdiffusion en direct pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible sur le site Internet de la société pour une période de 90 jours suivant la webdiffusion.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Renseignements: Relations investisseurs : Jean-Philippe D. Lachance, Vice-président, Trésorerie et Relations Investisseurs, Tél. : 450-662-6632, poste 4619, [email protected]; Relations médias : Lisa Koenig, Chef de service, Communications globales, Tél. : 450-662-6632, poste 6611, [email protected]