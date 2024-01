NEW YORK, 13 janvier 2024 /CNW/ -- La saison de remise des prix 2024 a débuté en beauté le 7 janvier avec la présentation de la 81e édition des Golden Globes à Los Angeles. Avant la cérémonie, la célèbre comédienne et actrice américaine Ali Wong n'était qu'élégance, enveloppée dans un manteau en laine mélangée à double face bleu marine LILYSILK qu'elle portait par-dessus sa robe du soir blanche, en prévision des festivités de la soirée. Plus tard dans la soirée, Ali Wong est devenue la première actrice d'origine asiatique à remporter le Golden Globe pour la meilleure performance d'une actrice dans une minisérie, une série anthologique ou un téléfilm.

La comédienne et actrice Ali Wong porte avec élégance un manteau de laine à double face LILYSILK avant sa participation aux 81e Golden Globes Awards

Fabriqué à partir d'un luxueux mélange de laine, ce vêtement LILYSILK respire la sophistication et incarne le dévouement de la marque à la qualité et au style. Offrant une sensation somptueusement douce et confortable, le manteau est le choix idéal pour les journées froides de l'hiver.

Inspirée par la conception classique d'un manteau drapé revisité pour un style contemporain, le manteau en laine mélangée à double face est le fruit d'une équipe de design qui accorde la priorité à la mode et au confort. Les lignes épurées et le tissu de qualité supérieure témoignent de l'engagement inébranlable de LILYSILK à créer des pièces d'exception qui ne compromettent ni le confort ni la qualité.

« Félicitations à Ali Wong pour son Golden Globe, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. Nous sommes honorés de la voir en LILYSILK. Son élégance naturelle dans notre manteau en laine mélangé incarne réellement le style sophistiqué et intemporel que nous recherchons. »

L'apparition d'Ali Wong aux Golden Globes est la plus récente d'une longue liste de grandes vedettes qui ont été aperçues portant des vêtements LILYSILK avant de grandes soirées. En 2023, la mannequin américaine et vedette du petit écran Gigi Hadid avait été repérée dans une série de photos qui ont paru sur Instagram, dans lesquelles on la voit porter le mini peignoir en soie lustrée alors qu'elle se préparait pour le Festival de Cannes .

Toujours en 2023, les vedettes montantes d'Hollywood, Madelyn Cline et Maude Apatow, ont toutes deux été vues vêtues de peignoirs LILYSILK alors qu'elles se préparaient pour Met Gala .

