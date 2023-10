ALEXANDRE OLLIVE PROMU AU POSTE DE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CTEQ

MONTRÉAL, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration du Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) est heureux d'annoncer la nomination d'Alexandre Ollive en tant que président-directeur général de l'organisation. Cette décision, prise à l'unanimité lors de la séance du conseil du 19 octobre dernier, reconnait la contribution exceptionnelle de M. Ollive et réaffirme son rôle en tant que porte-parole officiel de l'organisation.

Nommé directeur général du CTEQ en décembre 2021, Alexandre Ollive a amorcé un virage inédit qui a apporté un nouveau souffle à l'organisme qui existe depuis 2015. Par son leadership fédérateur et sa vision du repreneuriat, il a su générer une croissance importante du nombre de transferts d'entreprises tout en créant des partenariats stratégiques dans l'écosystème entrepreneurial québécois, dont la Table nationale du repreneuriat. Il a également procédé à une transformation numérique complète tout en mettant à niveau la structure organisationnelle afin d'améliorer l'accessibilité des services à travers le Québec et de rehausser l'expérience client.

« Son parcours, couronné de nombreuses réalisations, nous a révélé un homme d'action dont le style de gestion innovant et audacieux lui permet d'atteindre des objectifs ambitieux. M. Ollive est un leader à l'écoute, reconnu pour son sens politique, son esprit d'équipe et sa capacité à restructurer les organisations de manière positive. Depuis que M. Ollive s'est joint à nous, nous avons réalisé un virage sans précédent et favorisé une culture d'organisation bienveillante et transparente. En peu de temps, la performance de l'organisme s'est améliorée de manière significative et les résultats ont dépassé nos attentes. Pour nous les administrateurs, il était évident de doter le CTEQ d'un président-directeur général et de réitérer envers notre premier dirigeant la confiance des membres du conseil » a déclaré François Faucher, président du conseil d'administration.

« Le soutien et la confiance des administrateurs sont un honneur pour moi et je les remercie chaleureusement. Cette marque de reconnaissance, je la partage aussi avec mon équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour soutenir ce virage organisationnel. Je remercie particulièrement mon équipe de direction qui a mené de front plusieurs chantiers depuis deux ans. Je suis particulièrement fier d'être le porte-parole d'une équipe extraordinaire qui se donne à 100 % pour la pérennité des entreprises québécoises », a souligné Alexandre Ollive.

