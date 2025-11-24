Alexandre Leduc dévoile un document qui révèle les intentions de la CAQ sur la LDCC

QUÉBEC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Le Responsable en matière de Travail, Alexandre Leduc, a mis la main sur un document du ministère du Travail* qui fait état d'un mandat reçu de la part du gouvernement afin d'évaluer des scénarios pour abolir la Loi sur les décrets de convention collective (LDCC).

« Le Ministre a déclaré pas plus tard que la semaine passée qu'il ne considère pas "pour le moment" abolir la LDCC. Or, il est écrit noir sur blanc dans le document que j'ai obtenu qu'il a mandaté ses fonctionnaires d'évaluer la possibilité de mettre fin au régime des décrets de conventions collectives.

Ces décrets sont vitaux pour 90 000 travailleuses et travailleurs du Québec, afin de leur garantir des conditions minimales de travail, notamment des salaires décents. Abolir cette loi, ce serait pousser des milliers de personnes vers la pauvreté et la précarité. C'est absolument inacceptable. Je lui demande de reculer sur cette orientation et de s'engager à ne pas abolir la LDCC. », a déclaré le député d'Hochelaga-Maisonneuve.

*Le document peut être partagé aux journalistes qui en font la demande.

