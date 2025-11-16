Itinérance : Québec solidaire presse la CAQ d'ouvrir 500 nouvelles places d'urgence dans les quartiers non-desservis

MONTRÉAL, le 16 nov. 2025 /CNW/ - Alors que l'hiver frappe Montréal avec plusieurs semaines d'avance, Québec solidaire presse le gouvernement de la CAQ d'ouvrir immédiatement au moins 500 places supplémentaires d'urgence pour éviter que les personnes en situation d'itinérance dorment dehors. Dans les derniers jours seulement, les refuges ont dû refuser des centaines de personnes, faute de places. Une situation que Québec solidaire qualifie d'« urgence humanitaire ». En refusant d'agir maintenant, le gouvernement met des vies en danger. Rappelons qu'en 2024, 108 personnes en situation d'itinérance sont décédées au Québec, selon le Bureau du coroner.

« Selon les dernières projections issues du dénombrement, même en incluant les ressources du réseau communautaire, il manquera au minimum 500 places d'urgence cet hiver. Le réseau communautaire est saturé et assume actuellement 100% de la responsabilité des places existantes. Québec solidaire demande au gouvernement du Québec de prendre en charge ces nouvelles places, parce que le fardeau ne peut plus reposer uniquement sur les organismes », a déclaré Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en matière d'itinérance.

Le parti rappelle que le gouvernement possède tous les leviers nécessaires pour agir rapidement lorsqu'une crise l'exige. L'État l'a démontré notamment en 2017, lorsqu'il a su déployer en urgence des infrastructures pour accueillir les demandeurs d'asile arrivés au Québec, ainsi que durant la pandémie, en mettant rapidement sur pied de vastes cliniques de vaccination temporaires partout sur le territoire. Québec solidaire demande qu'il utilise cette même capacité dès maintenant pour ouvrir des places d'urgence dans les quartiers actuellement non-desservis, là où l'absence de ressources est la plus criante.

Ces moyens d'urgence sont essentiels pour éviter la catastrophe cet hiver. Cependant, afin d'éviter le même scénario année après année, le gouvernement du Québec doit prendre des engagements clairs pour la construction de logements transitoires additionnels, seul moyen d'endiguer la crise actuelle à moyen et à long terme : « Les places d'urgences sauvent des vies ; les logements de transition, eux, permettent d'en reconstruire. », a conclu le député de Saint-Henri - Sainte-Anne.

