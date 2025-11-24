Québec solidaire nomme ses 3 priorités pour la mise à jour budgétaire

QUÉBEC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - À l'approche de la mise à jour budgétaire, Québec solidaire presse le gouvernement de répondre aux vraies crises qui frappent de plein fouet les Québécois et Québécoises. Pour Alejandra Zaga Mendez, Responsable solidaire en matière de Finance, le Québec n'a plus le luxe d'attendre. « Tout coûte plus cher. Les travailleurs, les familles, les étudiants n'y arrivent plus. Cette mise à jour budgétaire doit offrir un vrai répit et des solutions aux gens qui peinent à joindre les deux bouts, pas plus d'austérité. », affirme-t-elle. Québec solidaire présente trois attentes prioritaires pour répondre à l'urgence économique actuelle.

Il faut d'abord instaurer une remise carbone pour les ménages à faible revenu. Le gouvernement doit renforcer la bourse carbone en demandant davantage aux grandes entreprises polluantes, puis redistribuer une partie des revenus sous forme d'un crédit d'impôt modulé selon les régions. « On ne doit pas abandonner la bourse du carbone : on doit l'améliorer. Et pendant que 1,6 milliard dort dans le Fonds vert, des familles ont besoin de soutien maintenant », soutient Mme Zaga Mendez.

Québec solidaire demande aussi la création d'un fonds d'urgence pour contrer la faim étudiante. La moitié des étudiants au Québec vit de l'insécurité alimentaire, certains sautent des repas, d'autres dépendent de dépannages alimentaires sur les campus. « L'Assemblée nationale a adopté une motion pour aider les étudiants. Maintenant, il faut agir. Un fonds d'urgence pour que nos jeunes puissent manger trois repas par jour, ce n'est pas du luxe : c'est une question de dignité », ajoute la députée de Verdun.

Le parti réclame enfin des mesures d'urgence en matière d'hébergement. La crise du logement nourrit une crise de l'itinérance qui met des vies en danger alors que l'hiver s'installe. « Nous demandons la création de 500 nouvelles places d'urgence à Montréal afin d'éviter que des personnes dorment dans la rue. En 2024, 108 personnes en situation d'itinérance sont mortes au Québec. Il faut absolument éviter cela. », rappelle Mme Zaga Mendez.

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, [email protected], (367) 955-2364