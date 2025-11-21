Le Budget participatif Sac'Hoche, d'Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve

MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Chaque député du Québec obtient annuellement une somme pour le programme Soutien à l'Action Bénévole (SAB), qu'il peut octroyer de façon discrétionnaire parmi les membres de sa communauté. Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve, a quant à lui choisi d'en faire un exercice démocratique en collaboration avec ses citoyennes et citoyens.

Ainsi, le 21 novembre prochain, se tiendra la 5e édition du Budget Sac'Hoche, durant laquelle 74 655$ seront distribués lors d'un vote populaire. Ce sont les citoyen.ne.s qui décideront des montants attribués aux différents projets proposés dans 3 catégories : citoyen, scolaire ou communautaire.

« Chaque année, la démocratisation de mon budget de soutien à l'action bénévole est fort appréciée dans la communauté. J'ai reçu plus de 60 projets emballants qui auront des retombées directes dans Hochelaga-Maisonneuve. J'ai très hâte de rencontrer les participant.e.s, ainsi que ceux et celles qui viendront voter », déclare M. Leduc.

Avec une densité d'organismes communautaires hors du commun, le quartier doit jongler entre de nombreuses priorités. L'idée est donc de mobiliser la population et de valoriser le bienfondé du soutien sociocommunautaire. Cette démarche permet également de donner un réel pouvoir décisionnel aux citoyen.e.s et de les impliquer directement dans le développement de leur communauté.

Le 21 novembre prochain, la population d'Hochelaga-Maisonneuve est donc conviée à choisir ses « projets coup de cœur » en se rendant au CCSE Maisonneuve, situé au 4375 Ontario Est, de 16h30 à 19h30. Bon nombre de personnes et d'organismes seront présents pour parler de leur projet et échanger avec les gens sur place.

Il est également possible de consulter les projets en avance en consultant le Cahier des projets .

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Elisabeth Greene, Attachée politique d'Alexandre Leduc, Bureau de circonscription d'Hochelaga-Maisonneuve, 438-823-9469 ou [email protected]