Alexandre Leduc dépose un projet de loi pour instaurer des comités de transition dans les milieux de travail

QUÉBEC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Le député solidaire d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, a déposé aujourd'hui un Projet de loi sur la mise en place en milieu de travail de comités paritaires de transition juste vers une économie écologiquement durable.

Ce projet de loi vise à créer des comités paritaires réunissant les travailleuses et travailleurs ainsi que l'employeur. Ces comités auraient pour mission de planifier, de concert, les transformations nécessaires pour adapter le milieu de travail aux exigences de la transition écologique, tout en protégeant les emplois et les conditions de travail.

« La transition écologique, ça ne se fera pas sans les travailleuses et les travailleurs, mais bien avec elles et eux. Les décisions doivent se prendre dans les milieux de travail, par le dialogue social, pas dans les tours à bureaux des gestionnaires », a affirmé le responsable solidaire en matière de Travail.

Le projet de loi prévoit que ces comités formulent des recommandations sur la performance environnementale de l'entreprise, la requalification équitable des emplois, la création d'emplois verts et la justice climatique.

Des représentantes et représentants syndicaux de la FTQ, CSQ, CSN et CSD étaient présents afin de soutenir ce projet de loi solidaire. Les centrales syndicales ont souligné que les comités paritaires ont déjà fait leurs preuves en santé et sécurité comme en équité salariale. Il est donc logique d'appliquer ces bonnes pratiques afin de réaliser une transition qui soit réellement juste pour tous les travailleuses et travailleurs.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 446-4308, [email protected]