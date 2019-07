Alexa, programme un rappel pour Prime Day

Amazon dévoile des offres anticipées pour Prime Day sur toutes sortes d'articles, des produits de divertissement aux fournitures scolaires.

Ce Prime Day, commencez vos achats pour la rentrée scolaire et le départ à l'université, et prenez une longueur d'avance en économisant sur des ordinateurs portables, des sacs à dos, des vêtements et bien plus.

SEATTLE, WA, le 1er juil. 2019 /CNW/ - Prime Day aura lieu les 15 et 16 juillet, pour deux jours d'offres extraordinaires. À cette occasion, les membres Prime peuvent profiter de bonnes affaires et d'économies exclusives dès aujourd'hui, et tous les jours jusqu'à l'évènement. Prime Day, c'est plus d'un million d'aubaines à travers le monde sur les téléviseurs, les appareils pour maison intelligente, la cuisine, les produits alimentaires, les jouets, la mode, le mobilier, l'électroménager, les articles essentiels et les fournitures scolaires. C'est également l'occasion de profiter des plus grosses promotions jamais vues sur les appareils compatibles Alexa des gammes Echo et Fire TV. Vous n'êtes pas encore membre Prime ou vous désirez en savoir plus? Les clients admissibles peuvent essayer gratuitement Amazon Prime pendant 30 jours sur amazon.ca/primeday pour participer à Prime Day, bénéficier de livraisons rapides et gratuites ainsi que de divertissements comme Prime Video et Prime Music, et plus encore.

Les bonnes affaires commencent dès maintenant

Chaque jour jusqu'à Prime Day, les membres pourront découvrir toutes sortes d'offres et d'aubaines exclusives, notamment :

Amazon Music - Les membres Prime qui n'ont pas encore essayé Amazon Music Unlimited peuvent bénéficier d'un abonnement de quatre mois à ce service de diffusion en continu supérieur pour seulement 0,99 $, ce qui leur donnera un accès illimité à plus de 50 millions de chansons sans publicité.

Les membres Prime qui n'ont pas encore essayé Amazon Music Unlimited peuvent bénéficier d'un abonnement de quatre mois à ce service de diffusion en continu supérieur pour seulement 0,99 $, ce qui leur donnera un accès illimité à plus de 50 millions de chansons sans publicité. Prime Video - Les nouveaux membres Prime et les membres actuels peuvent obtenir un crédit de 10 $ sur leurs achats lorsqu'ils utilisent le service Prime Video pour la première fois entre le 8 et le 16 juillet.

Les nouveaux membres Prime et les membres actuels peuvent obtenir un crédit de 10 $ sur leurs achats lorsqu'ils utilisent le service Prime Video pour la première fois entre le 8 et le 16 juillet. Audible - Obtenez gratuitement trois livres audio en vous abonnant à un essai gratuit d'Audible pendant 90 jours (clients admissibles seulement).

Obtenez gratuitement trois livres audio en vous abonnant à un essai gratuit d'Audible pendant 90 jours (clients admissibles seulement). Kindle Unlimited - Les membres Prime qui n'ont pas encore essayé Kindle Unlimited peuvent bénéficier de lectures illimitées pendant les trois premiers mois pour seulement 0,99 $ en s'abonnant au service.

- Les membres Prime qui n'ont pas encore essayé Kindle Unlimited peuvent bénéficier de lectures illimitées pendant les trois premiers mois pour seulement 0,99 $ en s'abonnant au service. Amazon Photos - Essayez le stockage illimité de photos avec Amazon Photos et obtenez un crédit de 15 $ sur votre compte Amazon.ca.

- Essayez le stockage illimité de photos avec Amazon Photos et obtenez un crédit de 15 $ sur votre compte Amazon.ca. Marques Amazon - Économisez jusqu'à 20 % sur le mobilier et les articles de décoration Rivet et Stone & Beam.

Économisez jusqu'à 20 % sur le mobilier et les articles de décoration Rivet et Stone & Beam. Amazon Handmade - Les membres Prime peuvent économiser jusqu'à 30 % sur certains produits Amazon Handmade, dont des bijoux, des décorations murales et d'intérieur, des ustensiles de cuisine et des cadeaux.

Les membres Prime peuvent économiser jusqu'à 30 % sur certains produits Amazon Handmade, dont des bijoux, des décorations murales et d'intérieur, des ustensiles de cuisine et des cadeaux. Livres pour enfants (un achat, un don) - Les membres Prime reçoivent jusqu'à 25 % de remise sur les achats de livres canadiens pour enfants. De plus, pour chaque achat de livre pour enfants admissible effectué sur Amazon.ca entre le 24 juin et le 18 août 2019, Amazon Canada versera un don de 1 $ à Premier livre Canada , jusqu'à concurrence de 100 000 $. Visitez amazon.ca/buy1give1 pour en savoir plus.

Ce Prime Day, profitez de bonnes affaires pour passer une bonne année scolaire

Juste à temps pour Prime Day, Amazon lance son magasin Bonne année scolaire, où les parents, les étudiants et les éducateurs peuvent découvrir des objets essentiels pour la salle de classe, depuis les articles de mode jusqu'aux fournitures scolaires, le tout à un seul et même endroit pratique. Selon un sondage en ligne mené récemment par The Harris Poll pour le compte d'Amazon auprès de plus de 1 000 adultes canadiens de 18 ans et plus, près d'un quart (21 %) des Canadiens qui magasinent pour la rentrée scolaire affirment commencer leurs achats en juillet pour profiter des bonnes affaires.* Les 15 et 16 juillet, Prime Day proposera aux clients de réaliser des économies sur une large sélection de fournitures scolaires, dont des ordinateurs portables, des chaussures, des sacs à dos, des vêtements et bien plus. Les clients peuvent visiter les magasins à amazon.ca/backtoschool et amazon.ca/offtouniversity.

*Ce sondage a été effectué en ligne par The Harris Poll pour le compte d'Amazon entre le 31 mai et le 3 juin 2019 auprès de 1 005 adultes de 18 ans et plus au Canada. Ce sondage n'est pas fondé sur un échantillon aléatoire et par conséquent, aucune estimation du taux d'erreur d'échantillonnage théorique ne peut être calculée. Pour obtenir une description détaillée de la méthodologie, y compris les variables de pondération et la taille des sous-groupes, veuillez communiquer avec amazon-pr@amazon.com.

Accédez à des lancements exclusifs Prime Day

Prime Day, c'est bien plus que de simples bonnes affaires, et c'est pourquoi Amazon s'est associé à des marques des quatre coins de la planète pour offrir des nouveaux produits et des éditions spéciales en exclusivité aux membres Prime. Les lancements effectués à l'occasion de Prime Day comprennent des produits complètement nouveaux disponibles en précommande, des articles en édition limitée et des collections inédites réservées exclusivement aux membres Prime sur Amazon pour une durée limitée. Découvrez dès maintenant tout un éventail de lancements Prime Day pour la maison et la cuisine, la mode, les jouets, la technologie et bien plus, notamment l'ensemble LEGO Star Wars BOOST Droid Commander pour apprendre à coder, le support de voiture compatible Alexa iOttie Easy One Touch Connect et le carnet Rocketbook Everlast Fusion.

Une célébration des membres Prime à Whole Foods Market

Entre le 8 et le 16 juillet, les membres Prime qui dépensent 10 $ dans n'importe quel magasin Whole Foods Market au Canada recevront une remise de 10 $ sur Amazon.ca grâce à un code imprimé unique. Les membres Prime peuvent bénéficier de cette offre en entrant le code promotionnel au moment de passer leur commande. Entre le 10 et le 16 juillet, les membres Prime peuvent visiter amazon.ca/wfmprime pour obtenir un code-barres qui leur donnera 30 % de réduction sur certains produits dans tous les magasins Whole Foods Market au Canada.

Le quotidien amélioré grâce à Prime

Prime a été conçu pour améliorer votre vie de tous les jours. Partout dans le monde, plus de 100 millions de membres payants jouissent des nombreux avantages offerts par Prime, y compris des possibilités de magasinage et de divertissement lors de Prime Day. Au Canada, ces avantages comprennent l'accès illimité à des séries télévisées et des films primés grâce à Prime Video et aux chaînes Prime Video, l'accès à plus d'un million de chansons disponibles sur Prime Music, le stockage illimité de photos sur Amazon Photos, Prime Reading, Twitch Prime, un accès anticipé à certaines Offres éclair et bien plus encore. Les étudiants de niveau postsecondaire au Canada bénéficient de 50 % de remise sur Prime grâce à un abonnement Prime Étudiant. Prime repose sur le concept d'expéditions illimitées, gratuites et rapides. Les membres profitent donc de la livraison Prime GRATUITE le jour même à Toronto, Vancouver et Calgary, de la livraison Prime GRATUITE en un jour dans 32 villes ainsi que de la livraison GRATUITE et illimitée en deux jours pour des millions d'articles. Commencez votre essai gratuit d'Amazon Prime au www.amazon.ca/prime.

À propos d'Amazon

