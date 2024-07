TORONTO, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Berger Montague (Canada) PC annonce que la Cour suprême de la Colombie-Britannique (le tribunal des requêtes, la « Cour ») a approuvé l'entente de règlement de l'action collective dans Bowles v. Reconnaissance Energy Africa, Ltd. (l'« action ») (TSXV: RECO) (FRA: OXD); CUSIP : 75624R108.

Les investisseurs canadiens et étrangers qui ont acheté des actions de Reconnaissance Energy Africa, Ltd. à l'extérieur des États-Unis d'Amérique sont fortement encouragés à participer au règlement. Le règlement aux États-Unis est assujetti à différentes modalités importantes.

LES DEMANDES D'INDEMNISATION DOIVENT ÊTRE REÇUES AU PLUS TARD LE 22 OCTOBRE 2024. Il importe donc de remplir le formulaire de demande d'indemnisation qui se trouve sur le site de NUVO Claims, Inc.

https://www.nuvoclaims.com/class-action/reconnaissance-africa

POUR TOUTE QUESTION AU SUJET DE L'ACTION COLLECTIVE OU DES LOIS SUR LES INVESTISSEURS MINIERS, veuillez communiquer avec Andrew Morganti par courriel à [email protected] ou par téléphone au 647 576-7840 (marchés canadiens) ou au 202 948-4745 (marchés américains).

À PROPOS DE BERGER MONTAGUE (CANADA) PC

Berger Montague (Canada) PC était auparavant connu sous le nom de Morganti & Co., P.C., un cabinet d'avocats spécialisé dans la représentation des investisseurs dans les litiges avec les actionnaires. Le Cabinet a plaidé des réclamations d'actionnaires contre de nombreuses sociétés minières pour des investisseurs qui avaient investi dans Allied Nevada Gold Corp., BP plc, Canacol Energy Ltd., Detour Gold Corp., Ithaca Energy Inc., NovaGold Resources Inc., et Pretium Resources Inc. Le Cabinet comprend les risques que courent les investisseurs lorsqu'ils investissent dans des sociétés énergétiques et minières.

