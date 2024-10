TORONTO, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Berger Montague (Canada) PC, un cabinet d'avocats de Toronto qui se concentre sur la représentation des investisseurs dans les différends transfrontaliers entre actionnaires, a élargi son enquête sur Chesswood Group Limited (TSX: « CHW », USOTC « CHWWF »; and FRA: « Y30.F").

À la fin de 2023, tout semblait aller pour le mieux entre les investisseurs et CHW. Cependant, CHW a annoncé que le conseil d'administration avait créé un comité spécial pour examiner divers aspects de la Société et qu'il contrevenait à certaines clauses restrictives, mais qu'il n'avait pas divulgué ce fait important aux marchés. Les actions de CHW se négociaient à 7,90 $ par action. Aujourd'hui, les actions de CHW sont bloquées à 0,90 $ et, au Canada, ne peuvent être négociées. Les actions de CHW sur OTC Market aux États-Unis continuent de se négocier et à un prix faible de 0,18 $.

Depuis le 15 août 2024, les actions de CHW font l'objet d'une ordonnance d'interdiction d'opérations émise par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, car elle n'a pas l'intention de publier ses états financiers du deuxième trimestre de 2024.

Le 30 octobre 2024, CHW a publié un communiqué annonçant que ses prêteurs l'ont intentionnellement placée sous la protection des créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), qui a initialement suspendu (interrompu) le recours collectif en instance contre les actionnaires. Malgré ce que CHW a rapporté dans cette déclaration, ses avocats ont accepté la signification de la déclaration de réclamation des actionnaires il y a des semaines et un juge de requête avait déjà été nommé. « Je m'attends à ce que l'avocat de Chesswood demande une motion pour interdire aux investisseurs de récupérer de l'argent auprès de Chesswood et de ses fournisseurs tiers de services de diffusion et d'exploitation, mais cela n'a jamais réussi sur le fond, et n'a causé que des retards supplémentaires pour les investisseurs, a déclaré Andrew Morganti, un avocat qui a vu la même tactique de la part des avocats représentant CHW et FTI Consulting Canada, Inc.

Si vous avez acheté des actions de Chesswood Group Limited entre le 8 août 2023 et le 22 juillet 2024 et que vous souhaitez en savoir plus sur notre enquête ou obtenir des renseignements à partager, veuillez communiquer avec nous à [email protected].

En prévision de la réponse des investisseurs à l'ordonnance initiale qui sera déposée auprès de la Cour, nous encourageons les investisseurs à inscrire leurs intérêts dans la liste des investisseurs qui appuient le recours collectif des actionnaires afin de supprimer la suspension du litige et d'intenter des poursuites en dommages-intérêts contre les administrateurs et les dirigeants négligents.

Berger Montague (Canada) PC est l'un des principaux cabinets d'avocats canadiens qui représentent des investisseurs dans des recours collectifs d'actionnaires impliquant des entreprises canadiennes qui inscrivent leurs titres sur des bourses situées au Canada, en Allemagne et aux États-Unis.

PERSONNE-RESSOURCE : Pour toute question, veuillez communiquer avec : Berger Montague (Canada) PC, 330, rue Bay, bureau 505, Toronto, ON M5H 2S8, courriel : Vince DeMacro à [email protected] ou Andrew Morganti à [email protected].