TORONTO, le 10 nov. 2024 /CNW/ - Berger Montague (Canada) PC, un cabinet d'avocats de Toronto qui se concentre sur la représentation des investisseurs dans les différends transfrontaliers entre actionnaires, a lancé une enquête sur CAE Inc. (TSX : « CAE » et FRA : « CE9 »).

CAE est une entreprise canadienne de technologie constituée en société par actions qui met au point des solutions logicielles de formation par simulation et de soutien aux opérations essentielles, dont le siège social est situé à Saint-Laurent, au Québec. Elle est assujettie à la Loi sur les valeurs mobilières du Québec.

Le 14 novembre 2023, CAE a annoncé avoir pris la décision de retirer certains anciens contrats de son segment de la défense et de la sécurité. CAE a omis par négligence de divulguer au marché ce qu'elle anticipait de l'incidence financière du retrait de ces anciens contrats et elle a omis de divulguer le montant de la dépréciation du fonds commercial ou de la radiation.

Toutefois, le 21 mai 2024, CAE a annoncé qu'à la suite d'une refonte de la base de référence de ses activités dans le secteur de la défense, des dépréciations de la défense et de la reconnaissance de l'accélération du risque sur les contrats existants, la Société avait enregistré une dépréciation hors trésorerie de 568,0 millions de dollars du fonds commercial de la défense, 90,3 millions de dollars en rajustements négatifs des bénéfices des contrats de la défense à la suite de la reconnaissance de l'accélération du risque sur les anciens contrats, et une dépréciation de 35,7 millions de dollars de la technologie connexe et d'autres actifs non financiers qui sont principalement liés aux anciens contrats.

La réaction du marché a été immédiate; l'action de CAE a diminué de 1,33 $ par action, ou environ 5 %, passant d'un cours de clôture de 27,06 $ par action le 21 mai 2024 à un cours de clôture de 25,73 $ par action le 22 mai 2024. Dans un intervalle de 10 jours de bourse, le prix a continué de chuter jusqu'à 25,03 $.

Les investisseurs croient que CAE savait ou aurait dû savoir que le retrait de ces anciens contrats coûterait plus de 600 millions de dollars et aurait pu être divulgué le 14 novembre 2023, et non le 21 mai 2024, ce qui aurait permis aux nouveaux investisseurs d'éviter cette perte financière.

Si vous avez acheté des actions de CAE, Inc. entre le 14 novembre 2023 et le 21 mai 2024 et que vous souhaitez en savoir plus sur notre enquête ou obtenir des renseignements à partager, veuillez communiquer avec nous à [email protected] ou par téléphone au (674) 576-7840.

Pour toute question, veuillez communiquer avec : Berger Montague (Canada) PC, 330, rue Bay, bureau 505, Toronto, ON M5H 2S8, courriel : Andrew Morganti à [email protected] ou Andrew Abramowitz à [email protected].