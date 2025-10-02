MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Les principaux responsables de KPMG sont disponibles pour des entretiens avec les journalistes dans les semaines précédant la présentation du budget fédéral et suivant cette présentation du 4 novembre 2025.

Les représentants de KPMG Canada peuvent commenter et analyser les principaux défis économiques que devront anticiper les dirigeants d'entreprise après l'annonce du prochain budget. Il s'agit notamment des mesures portant sur les impôts des entreprises et des particuliers, les négociations commerciales et les tarifs, la productivité des entreprises, l'intelligence artificielle, les projets d'infrastructures, le logement, la défense et l'aérospatiale, les systèmes bancaires ouverts, la consommation et le commerce de détail, le secteur automobile et d'autres priorités du gouvernement.

KPMG organisera une webdiffusion au lendemain de l'annonce du budget fédéral, le 5 novembre 2025 (de 11 h à midi [ET]), pour analyser les mesures clés de ce budget. Cette webdiffusion virtuelle comprendra un entretien avec l'honorable Bill Morneau, ancien ministre des Finances, et Goldy Hyder, président et chef de la direction du Conseil canadien des affaires. La séance sera animée par Rob Carrick, journaliste et chroniqueur en finances personnelles. Cliquez ici pour vous inscrire à cette webdiffusion.

Les porte-parole de KPMG sont disponibles pour commenter l'actualité budgétaire :

Sujet Porte-parole Présentation du budget Lachlan Wolfers, leader mondial des Services mondiaux de fiscalité indirecte et chef mondial des données, Fiscalité et Services juridiques, KPMG International Joy Nott, Associée, Douanes et commerce international Mesures fiscales (entreprise ; réductions d'impôts pour les particuliers ; taxes internationales ; incitations fiscales professionnelles, taxes américaines) Brian Ernewein, Conseiller principal, Fiscalité nationale Dino Infanti, Associé, Leader National, KPMG Entreprises privées Fiscalité Barry Travers, Associé et leader national, Secteur public, Fiscalité et projets spéciaux en fiscalité Shaira Nanji, Associée, Droit fiscal, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L. Commerce et droits de douane (Canada-États-Unis, aides publiques par secteur, ACEUM, commerce interprovincial) Joy Nott, Associée, Douanes et commerce international Lachlan Wolfers, leader mondial des Services mondiaux de fiscalité indirecte et chef mondial des données, Fiscalité et Services juridiques, KPMG International Tim Webb, Associé, Chaîne d'approvisionnement et approvisionnement Productivité des entreprises Tim Prince, Associé directeur canadien, Clients et marchés Intelligence artificielle (adoption et réglementations) Stephanie Terrill, Associée directrice canadienne, Transformation numérique et leader nationale, Services-conseils-Management Gary Filan, Associé, leader de l'IA canadien Davin Gnanapragasam, Chef des technologies et associé, Fiscalité Jillian Frank, Associée et leader nationale, Transformation juridique, technologie et services gérés, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L. Projets d'infrastructures (projet de loi C-5 : loi sur l'unité de l'économie canadienne ; livraison et financement de projets majeurs ; consultation des Autotochtones) Zach Parston, Leader national, Services en infrastructure, en projets d'immobilisations et en développement durable (Calgary) Doug Ewing, Associé, Services-conseils transactionnels, Infrastructure (Vancouver) Andras Vlaszak, Directeur, Services-conseils en infrastructure mondiale, Conseil en financements structurés (Vancouver) Eric Wolfe, Associé, Services-conseils transactionnels, Infrastructure mondiale (Toronto) Catherine Pennington, Directrice générale, Services-conseils aux Autochtones (Prince George) Conor Chell, Associé et leader national, Services juridiques ESG, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L. (Calgary) Logement (Maisons Canada) Vivian Chan, Associée, Services-conseils en infrastructure mondiale (Vancouver) Défense et aérospatiale Peter Graham, Leader National, Aérospatiale et Défense Systèmes bancaires ouverts Edith Hitt, Associée, Transformation numérique, Services financiers Énergie et exploitation minière Shane Doig, Leader national, Énergie ; Associé, Audit (Calgary) Torran Jolly, Associé, Leader national, Fiscalité (Calgary) Katherine Wetmore, Leader de groupe sectoriel, Mines, RGT (Toronto) Biens de consommation et commerce de détail Elliot Marer, Leader national, Services-conseils en comptabilité, et leader national, Biens de consommation et commerce de détail Automobile Dave Power, Associé en Audit, Produits industriels et de consommation, et Leader national, Automobile

Voir également TaxNewsFlash-Canada de KPMG : Budget fédéral pressenti pour le 4 novembre 2025

