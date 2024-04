Bayer travaille en étroite collaboration avec Santé Canada et ses partenaires détaillants canadiens pour faire en sorte que les consommateurs soient avisés immédiatement du rappel.

et ses partenaires détaillants canadiens pour faire en sorte que les consommateurs soient avisés immédiatement du rappel. Le rappel concerne les lots G238402 et G239889.

MISSISSAUGA, ON, le 18 avril 2024 /CNW/ - Bayer rappelle deux lots d'hydraSense® Soins du nez pour bébé Simplidose® en raison d'une contamination possible.

Le rappel concerne les lots G238402 et G239889.

Le numéro de lot d’hydraSense® Soins du nez pour bébé Simplidose® se trouve au bas de la boîte contenant les fioles à usage unique et sur l’étiquette de chaque fiole à usage unique (Groupe CNW/Bayer Inc.)

Aucun autre produit hydraSense® n'est concerné.

La sécurité des Canadiennes et Canadiens et la qualité de nos produits demeurent nos priorités absolues. Nous travaillons en étroite collaboration avec Santé Canada et nos partenaires détaillants canadiens pour faire en sorte que les consommateurs soient avisés immédiatement du rappel et que tous les stocks touchés soient retirés des tablettes en magasin, puis mis en quarantaine dès que possible.

Que doivent faire les consommateurs?

Bien qu'aucun effet indésirable n'ait été signalé pour le moment, les consommateurs qui croient que leur produit hydraSense® provient d'un lot concerné doivent cesser de l'utiliser immédiatement et le retourner pour un remboursement complet en remplissant le formulaire accessible au www.hydrasense.ca/fr/rappelsimplidose ou en téléphonant au 1-800-265-7382.

Pour tout problème médical, veuillez vous adresser à votre professionnel de la santé.

Comment savoir si votre produit est visé par le rappel?

Le numéro de lot d'hydraSense® Soins du nez pour bébé Simplidose® se trouve au bas de la boîte contenant les fioles à usage unique et sur l'étiquette de chaque fiole à usage unique.

Pour plus de renseignements

Pour signaler un effet indésirable ou déposer une plainte relative à un produit, ou pour toute question concernant ce rappel, veuillez communiquer avec Bayer au 1-800-265-7382.

À propos de Bayer

Bayer est une société internationale dont les principales activités sont concentrées dans les sciences de la vie, soit les soins de santé et la nutrition. Conformément à la mission de l'entreprise, Santé sans faim, ses produits et services visent à aider les gens et la planète à prospérer en soutenant les efforts déployés pour surmonter les défis de taille que présentent la croissance et le vieillissement de la population mondiale. Bayer souscrit au principe de développement durable et de retombées positives de ses activités. En même temps, le groupe vise à accroître sa capacité bénéficiaire et à apporter de la valeur grâce à l'innovation et à l'expansion. La marque Bayer est reconnue partout dans le monde pour la fiabilité et la qualité de ses produits. Lors de l'exercice financier de 2023, le groupe comptait environ 100 000 employés et a réalisé des ventes de 47,6 milliards d'euros. Les dépenses en recherche et développement, avant effets exceptionnels, ont été de 5,8 milliards d'euros. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.bayer.ca.

Pour un complément d'information, consultez le www.bayer.ca.

xx (2024-0XXXF)

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés de nature prospective fondés sur les suppositions et les prévisions actuelles de la direction de Bayer. En raison de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, il pourrait y avoir d'importantes différences entre les résultats, la situation financière, le développement ou le rendement à venir de l'entreprise et les prévisions que contient le présent communiqué. Ces facteurs sont notamment ceux dont il est question dans les rapports publics de Bayer publiés sur le site Web de Bayer à l'adresse suivante : www.bayer.com. L'entreprise n'assume aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, quant à la mise à jour de ces énoncés prospectifs ou à leur représentation exacte d'événements ou de développements futurs.

SOURCE Bayer Inc.

Renseignements: Demandes des médias : Service des communications, Bayer Inc., [email protected]