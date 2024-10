TORONTO, le 9 oct. 2024 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) met en garde les investisseurs canadiens contre les fraudeurs qui tentent d'usurper l'identité de l'OCRI et de l'organisme qui l'a précédé, à savoir l'OCRCVM. Des fraudeurs utilisent les noms de domaine ciroo[.]ca et iirocc[.]ca afin de tromper les investisseurs. Il est important de prêter une attention particulière à l'orthographe de noms de domaine, puisque de subtiles différences indiquent qu'il s'agit d'une fraude. Les fraudeurs peuvent aussi créer des adresses courriel liées à ces noms de domaine afin de mieux escroquer les gens.

Les fraudeurs sont de plus en plus forts en technologie; les investisseurs devraient donc toujours vérifier les renseignements qu'ils trouvent sur Internet. Par exemple, une liste des organismes de réglementation du secteur des placements est publiée sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Ne vous fiez pas à de l'information non sollicitée et vérifiez toujours les antécédents, les compétences et le dossier disciplinaire des conseillers en placement inscrits auprès de l'OCRI ou des ACVM en consultant gratuitement le rapport Info-conseiller à propos des conseillers inscrits chez des courtiers en placement ou le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des ACVM.

Le Bureau des investisseurs de l'OCRI publie des renseignements pour aider les investisseurs à protéger leurs placements. Voir la page Éviter les fraudes et protéger ses placements.

Si vous pensez être victime d'une escroquerie, veuillez le signaler à l'OCRI et communiquer immédiatement avec votre banque, votre poste de police local, l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire et le Centre antifraude du Canada.

