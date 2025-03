Soyez un avertisseur averti - protégez-vous contre un récent stratagème frauduleux

TORONTO, le 28 mars 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) met en garde les investisseurs canadiens contre des escroqueries, dont un stratagème d'usurpation d'identité visant ACC Global Financial Inc. Les escrocs utilisent de manière abusive le nom de cette société membre de l'OCRI pour amener des personnes à déposer de l'argent ou à transmettre des renseignements personnels sous de faux prétextes.

Des rapports récents indiquent que des escrocs ont trompé des victimes en se faisant passer pour des représentants d'ACC Global Financial Inc. Il est essentiel que les investisseurs demeurent vigilants et prennent note de ce qui suit :

la société ACC Global Financial Inc. ne mène pas d'activités liées à des actions et à des cryptomonnaies et n'est pas active sur les marchés boursiers;

elle ne demande jamais à ses clients de déposer de l'argent dans un compte bancaire d'ACC pour accéder à leurs fonds.

L'OCRI exhorte les investisseurs à se protéger en vérifiant toute communication de manière indépendante. Assurez-vous de communiquer directement avec ACC Global Financial Inc. par des moyens de communication légitimes.

Si vous pensez avoir été visé par cette escroquerie ou par une escroquerie similaire, veuillez le signaler immédiatement au moyen de la ligne téléphonique du CAFC (1 888 495-8501). Communiquez également avec ACC Global Financial Inc. pour obtenir de l'aide supplémentaire ou encore avec l'OCRI ou l'autorité canadienne en valeurs mobilières compétente.

Autres demandes de renseignements : Service des plaintes et des demandes de renseignements

1 877 442-4322 (Canada/É.-U.)

1 800 555-2323 (à l'extérieur du Canada et des É.-U.)

Formulaire de communication sécurisé

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Demandes de renseignements - médias seulement : Trisha Utomi, Communications et affaires publiques, Organisme canadien de réglementation des investissements, Téléphone : 437 448-7980, Courriel : [email protected]