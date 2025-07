Soyez des investisseurs avertis : protégez-vous contre les stratagèmes frauduleux

TORONTO, le 4 juill. 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) met en garde les investisseurs contre FundsDirect Inc., une entité frauduleuse qui exerce ses activités par l'intermédiaire du site Web [fundsdirect[.]top] et affirme faussement être inscrite auprès de l'OCRI, alors qu'elle usurpe l'identité de Funds Direct Canada Inc., une société inscrite légitime. Les fraudeurs de cette fausse entité communiquent avec des investisseurs à partir de l'adresse info@fundsdirect[.]top afin de mettre à exécution un stratagème promettant la récupération de cryptomonnaies.

En outre, ils utilisent à mauvais escient les noms et les logos des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sur leur site Web frauduleux. Nous avisons les investisseurs que FundsDirect Inc. n'a aucun lien avec Funds Direct Canada Inc., l'OCRI ou les ACVM. Les affirmations concernant une inscription auprès de l'OCRI sont entièrement fausses.

Comment vous protéger contre la fraude

Vérifiez l'authenticité de toute personne qui prend contact avec vous en communiquant directement avec la société au moyen de son site Web et de ses coordonnées officiels.

Signalez immédiatement à l'OCRI les entités qui prétendent être réglementées par l'OCRI ou les personnes qui disent travailler pour ce dernier.

Évitez de communiquer des renseignements personnels ou financiers sans confirmer la légitimité de la demande.

L'OCRI reste déterminé à protéger les investisseurs et à fournir des ressources pour lutter contre les activités frauduleuses. Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de repérer et de signaler les escroqueries, consultez le site Web de l'OCRI.

Les investisseurs peuvent consulter l'équipe du Service des plaintes et des demandes de renseignements de l'OCRI pour vérifier la légitimité de quiconque prétend représenter l'organisme. Tous les représentants qui sont inscrits pour offrir des conseils financiers au Canada figurent dans la liste du Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Le Bureau des investisseurs de l'OCRI fournit des ressources pour aider les Canadiens à éviter les fraudes en matière de placement et à protéger leur bien-être financier. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Éviter les fraudes et protéger ses placements sur le site Web de l'OCRI.

Si vous pensez être victime d'une escroquerie, communiquez immédiatement avec votre banque, votre poste de police local, l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire et le Centre antifraude du Canada. Si le fraudeur prétend être associé à l'OCRI, veuillez le signaler également à notre organisme.

Autres demandes de renseignements : Service des plaintes et des demandes de renseignements

1 877 442-4322 (Canada/É.-U.)

1 800 555-2323 (à l'extérieur du Canada et des É.-U.)

Formulaire de communication sécurisé

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Demandes de renseignements - médias seulement : Ariel Visconti, Communications et affaires publiques, Organisme canadien de réglementation des investissements, Téléphone : 416 526-8240, Adresse courriel : [email protected]