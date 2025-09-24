Soyez des investisseurs avertis : protégez-vous contre les stratagèmes frauduleux

TORONTO, le 24 sept. 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) met en garde les investisseurs au sujet de PrimeWealth Limited, une plateforme de négociation de cryptoactifs frauduleuse exploitée depuis le site Web [primewealthltd[.]com] qui insinue faussement être inscrite auprès de l'organisme.

PrimeWealth tente de duper les investisseurs en leur faisant croire qu'elle est une société légitime réglementée par l'OCRI, et ce, au moyen d'un site Web frauduleux, [ciro-investors[.]com], qui imite une page réelle du site Web de l'OCRI dans laquelle figurent les sociétés inscrites. Cette société prétend aussi faussement, sur son site Web, être affiliée à l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), l'un des organismes qui ont précédé l'OCRI.

Les investisseurs doivent savoir que PrimeWealth Limited n'a aucun lien avec l'OCRI ou l'OCRCVM, et ils devraient éviter de faire affaire avec cette société.

Comment vous protéger contre la fraude

Ne faites affaire qu'avec des sociétés inscrites.

Au Canada , utilisez le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) pour vérifier les renseignements sur l'inscription d'une société.

, utilisez le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) pour vérifier les renseignements sur l'inscription d'une société. Signalez immédiatement à l'OCRI toute entité non inscrite prétendant être réglementée par celui-ci ou toute personne disant y travailler.

Évitez de communiquer des renseignements personnels ou financiers sans confirmer la légitimité de la demande.

L'OCRI reste déterminé à protéger les investisseurs et à fournir des ressources pour lutter contre les activités frauduleuses. Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de repérer et de signaler les escroqueries, consultez le site Web de l'OCRI.

Les investisseurs peuvent consulter le Service des plaintes et des demandes de renseignements de l'OCRI pour vérifier la légitimité de quiconque prétend représenter l'organisme. Tous les représentants qui sont inscrits pour offrir des conseils financiers au Canada figurent dans la liste du Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Le Bureau des investisseurs de l'OCRI fournit des ressources pour aider les Canadiens à éviter les fraudes en matière de placement et à protéger leur bien-être financier. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Éviter les fraudes et protéger ses placements sur le site Web de l'OCRI.

Si vous pensez être victime d'une escroquerie, communiquez immédiatement avec votre banque, votre poste de police local, l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire et le Centre antifraude du Canada. Si le fraudeur prétend être associé à l'OCRI, veuillez le signaler également à notre organisme.

Autres demandes de renseignements : Service des plaintes et des demandes de renseignements

1 877 442-4322 (Canada/É.-U.)

1 800 555-2323 (à l'extérieur du Canada et des É.-U.)

Formulaire de communication sécurisé

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme, et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Demandes de renseignements - médias seulement: Ariel Visconti, Communications et affaires publiques, Organisme canadien de réglementation des investissements, Téléphone : 416 526-8240, Adresse courriel : [email protected]