TORONTO, le 18 févr. 2026 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) lance un appel de candidatures en vue d'accueillir de nouveaux membres au sein de son comité consultatif des investisseurs (CCI). Le CCI est un comité consultatif indépendant formé d'experts qui sont bien au fait des questions touchant les investisseurs à l'échelle du Canada. Il conseille l'OCRI sur l'élaboration de politiques de réglementation, de priorités annuelles, de plans stratégiques et d'autres projets de réglementation. Le CCI a pour mandat d'aider l'OCRI à accomplir efficacement son mandat d'intérêt public, et de lui faire part des questions qui préoccupent les investisseurs et que l'OCRI devrait prendre en considération. Tous les membres du CCI sont nommés pour une durée minimale de deux ans. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.ocri.ca/bureau-des-investisseurs/comite-consultatif-des-investisseurs.

Qui devrait poser sa candidature?

Nous prendrons en considération l'expertise, les compétences et l'expérience pertinentes des candidats en ce qui concerne les investisseurs, notamment leur protection, leurs droits et l'ensemble de leurs préoccupations. Nous cherchons des membres ayant des expériences, des points de vue, des connaissances et des parcours diversifiés, en plus d'assurer une bonne représentation géographique. Les personnes travaillant pour un courtier membre de l'OCRI ou faisant partie de jurys d'audience ou de formations d'instruction de l'organisme ne sont pas admissibles.

Assurez-vous d'indiquer ce qui suit dans votre dossier de candidature :

Connaissance des questions touchant les investisseurs acquise dans le cadre de vos fonctions antérieures ou actuelles (p. ex., études universitaires, rôle de défenseur des investisseurs ou des consommateurs, expérience en éducation financière, en investissement, en matière de politique publique, comme ancien membre du secteur ou auprès des organismes de réglementation);

Connaissance des questions touchant les investisseurs relativement à des produits ou à des modèles d'affaires en particulier (p. ex., cryptoactifs, fintech );

); Expérience pertinente dans le domaine de la réglementation;

Compétences ou expérience relatives aux questions touchant les investisseurs ou certains groupes d'investisseurs (aspects juridiques, recherche, placements en ligne, nouveaux ou jeunes investisseurs, investisseurs moins bien servis, investisseurs vulnérables, etc.);

Informations sur tout conflit d'intérêts existant ou potentiel, réel ou perçu, entre vos intérêts privés et vos responsabilités futures possibles en qualité de membre du CCI de l'OCRI.

Nous invitons les candidats à indiquer s'ils appartiennent à des groupes historiquement sous-représentés ou marginalisés, par exemple s'ils s'identifient comme des femmes, des personnes non binaires ou non genrées, s'ils sont issus de communautés autochtones, s'ils ont un handicap (visible ou invisible), ou s'ils sont membres de minorités visibles, de groupes racialisés ou de la communauté 2SLGBTQ+. Cette information nous est utile dans nos efforts pour favoriser la diversité des membres du CCI de l'OCRI, mais le choix de la fournir demeure à votre entière discrétion.

Processus de sélection

Nous examinerons les candidatures et rencontrerons les candidats retenus en entrevue. Le choix définitif des membres du comité consultatif des investisseurs appartient au comité de gouvernance du conseil d'administration de l'OCRI.

Où envoyer sa candidature?

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur curriculum vitae, en indiquant leurs compétences et expériences pertinentes. Les candidatures seront acceptées jusqu'au 31 mars 2026. Les candidatures doivent être envoyées par courriel à l'adresse [email protected].

