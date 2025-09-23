Soyez des investisseurs avertis : protégez-vous contre les stratagèmes frauduleux

TORONTO, le 23 sept. 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) met en garde les investisseurs au sujet de Finotraze, une plateforme de négociation de cryptoactifs frauduleuse exploitée depuis le site Web [finotraze[.]ca] qui utilise à mauvais escient le logo de l'OCRI sur son site Web, insinuant ainsi faussement être inscrite auprès de l'organisme.

Finotraze déclare faussement sur son site Web qu'elle est [traduction] « entièrement conforme à la réglementation financière canadienne » et affirme également à tort qu'elle est inscrite en bonne et due forme auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), un organisme ayant précédé l'OCRI.

Les investisseurs doivent savoir qu'aucun lien ne relie Finotraze à l'OCRI ni à l'OCRCVM. Son usage du logo de l'OCRI pour faire croire qu'elle est inscrite ou autorisée est interdit.

Comment vous protéger contre la fraude

Ne traitez qu'avec des sociétés inscrites.

Au Canada , utilisez le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) pour vérifier les renseignements sur l'inscription d'une société.

, utilisez le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) pour vérifier les renseignements sur l'inscription d'une société. Signalez immédiatement à l'OCRI toute entité non inscrite prétendant être réglementée par celui-ci ou toute personne disant y travailler.

Évitez de communiquer des renseignements personnels ou financiers sans confirmer la légitimité de la demande.

L'OCRI reste déterminé à protéger les investisseurs et à fournir des ressources pour lutter contre les activités frauduleuses. Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de repérer et de signaler les escroqueries, consultez le site Web de l'OCRI.

Les investisseurs peuvent consulter l'équipe du Service des plaintes et des demandes de renseignements de l'OCRI pour vérifier la légitimité de quiconque prétend représenter l'organisme. Tous les représentants qui sont inscrits pour offrir des conseils financiers au Canada figurent dans la liste du Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Le Bureau des investisseurs de l'OCRI fournit des ressources pour aider les Canadiens à éviter les fraudes en matière de placement et à protéger leur bien-être financier. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Éviter les fraudes et protéger ses placements sur le site Web de l'OCRI.

Si vous pensez être victime d'une escroquerie, communiquez immédiatement avec votre banque, votre poste de police local, l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire et le Centre antifraude du Canada. Si le fraudeur prétend être associé à l'OCRI, veuillez le signaler également à notre organisme.

Autres demandes de renseignements : Service des plaintes et des demandes de renseignements

1 877 442-4322 (Canada/É.-U.)

1 800 555-2323 (à l'extérieur du Canada et des É.-U.)

Formulaire de communication sécurisé

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme, et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

