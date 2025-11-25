Alejandra Zaga Mendez commente la mise à jour budgétaire du gouvernement

QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - « Cette mise à jour est un aveu d'échec. Le ministre Girard avait une mission : combattre le coût de la vie et aider les familles, les travailleuses et les travailleurs qui peinent à joindre les deux bouts. C'est un échec, la CAQ n'a rien à offrir à celles et ceux qui en arrachent. », a déclaré la responsable solidaire en matière de Finances, Alejandra Zaga Mendez.

Le gouvernement gonfle ses chiffres

Sur le 5,9 milliards $ que la CAQ promet de remettre dans le portefeuille des gens, 4,1 milliards $ sont des indexations habituelles, faites chaque année. Le ministre devrait réécrire son document et dire que c'est en réalité seulement 1,8 milliards sur 5 ans qu'il redonne.

La baisse des cotisations du RRQ et du RQAP, qui finance le 1,8 milliards $, est un pari risqué sur le long terme. Certes, les programmes font des surplus maintenant, mais on ne sait pas si les besoins augmenteront dans le futur. En plus, cette mesure ne répond pas à la lourdeur de la hausse du coût de la vie. On parle d'un ajout dans le portefeuille qui ne totalise même pas 11$ par travailleur par mois. Ça couvre à peine 5 cafés du Tim Hortons.

Aucune mesure pour la crise du logement et nos services publics

Aucune mesure pour la crise du logement. Les augmentations de loyer s'en viennent dans quelques mois et la CAQ abandonne celles et ceux qui sont déjà pris à la gorge. Ils sont où les mesures de contrôle des loyers et les investissements dans le logement social et abordable? La CAQ abandonne aussi les services publics. Rien en éducation, rien pour amener du renfort dans nos écoles, rien pour l'insécurité alimentaire des étudiantes et étudiants. Pas d'augmentation en vue en santé, non plus. L'austérité de la CAQ demeure et le gouvernement laisse nos services publics s'écrouler.

La CAQ abandonne la lutte au changement climatique

La CAQ abandonne la lutte aux changements climatiques. Le détournement des surplus du Fonds vert pour les verser au Fonds des générations va à l'encontre des efforts climatiques du Québec et trahit les choix environnementaux des Québécoises et des Québécois. Si le gouvernement veut réduire la dette, qu'il regarde du côté de la colonne des revenus et du côté des ultra-riches qui continuent de s'enrichir.

