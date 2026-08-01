Aktion Associates passe au 15e rang de la liste VAR 100 d'Accounting Today pour 2026

MAUMEE, Ohio, le 1er août 2026 /CNW/ -- Aktion Associates, Inc., un important revendeur de logiciels et fournisseur d'infrastructure informatique à l'échelle nationale, est fier d'annoncer sa nomination en 15e place dans la liste VAR 100 d'Accounting Today pour 2026, gagnant une place par rapport à sa 16e position en 2025. Ce classement annuel reconnaît les meilleurs revendeurs à valeur ajoutée de logiciels de comptabilité et ERP en Amérique du Nord sur la base des revenus générés et du leadership dans l'industrie.

Publiée chaque année par Accounting Today, la liste VAR 100 met en lumière les principaux partenaires technologiques du secteur qui aident les organisations à sélectionner, mettre en œuvre et optimiser leurs solutions de comptabilité et ERP. Ce classement récompense les entreprises qui offrent une expertise approfondie en matière de produits tout en aidant leurs clients à relever les défis d'affaires en constante évolution grâce à des services-conseils, à des services de mise en œuvre, à du soutien et à l'innovation continue.

« La reconnaissance d'Accounting Today confirme qu'à l'approche de nos 50 ans d'existence, notre stratégie d'affaires globale continue d'évoluer et de répondre aux besoins modernes de nos clients en matière d'ERP », a déclaré Scott Irwin, chef de la direction d'Aktion Associates. « Aujourd'hui, les organisations recherchent plus qu'un simple revendeur de logiciels ; elles recherchent un partenaire stratégique capable de les aider à mettre en œuvre des stratégies de transformation, à exploiter l'IA de manière responsable et à maximiser le rendement de leurs investissements technologiques. Nous sommes fiers de collaborer avec nos clients tout au long de ce parcours et honorés d'être reconnus parmi les principaux fournisseurs de solutions de l'industrie. »

La progression continue d'Aktion dans le classement reflète ses investissements continus dans les systèmes ERP infonuagiques, les services-conseils, les services gérés, la stratégie axée sur les données et les solutions fondées sur l'intelligence artificielle qui aident les entreprises à moderniser leurs activités, à améliorer leur visibilité et à réussir à long terme.

La liste VAR 100 de cette année met en exergue la demande croissante de partenaires technologiques qui offrent des conseils stratégiques et une expertise en matière de logiciels. Aktion demeure déterminée à aider les entreprises à se moderniser grâce à des systèmes ERP infonuagiques, à des services gérés, à des solutions fondées sur l'intelligence artificielle et à des conseils aux entreprises qui produisent des résultats mesurables.

Apprenez-en davantage sur la liste VAR 100 d'Accounting Today pour 2026 ici :

https://www.accountingtoday.com/data/the-2026-var-100

Pour en savoir plus sur Aktion Associates, visitez www.aktion.com.

À propos d'Aktion Associates

Aktion Associates est un chef de file nord-américain de la fourniture de solutions logicielles, d'infrastructures informatiques et de services gérés à divers secteurs d'activité tels que la fabrication, la construction, la distribution et les services professionnels. En mettant l'accent sur l'accompagnement des entreprises grâce à une technologie de pointe et à un support client dédié, Aktion s'engage à aider ses clients à générer une croissance pérenne.

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SOURCE Aktion Associates, Inc.

CONTACT : Sharon Lee, Aktion Associates, [email protected], 778.234.1968