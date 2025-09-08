MAUMEE, Ohio, 9 septembre 2025 /CNW/ - Aktion Associates, un important revendeur de logiciels de planification des ressources de l'entreprise et une société d'experts-conseils en TI dont le siège social est situé à Maumee, en Ohio, est heureuse d'annoncer l'acquisition du cabinet Deltek d'AMR Group, un partenaire Deltek de Toronto et l'un des fournisseurs de solutions Deltek Vision et Vantagepoint les plus respectés au Canada pour les sociétés d'architecture, d'ingénierie et de services-conseils.

Cette acquisition stratégique élargit l'empreinte canadienne d'Aktion pour inclure les solutions Deltek. Grâce à l'intégration d'AMR Group, Aktion renforce sa position en tant que plus important revendeur à valeur ajoutée (VAR) de Deltek aux États-Unis et au Canada, tout en approfondissant son offre de services aux entreprises d'architecture, d'ingénierie et de consultation grâce à une expertise supplémentaire basée au Canada. De plus, Aktion a investi dans une VAR axée sur les données, aidant les clients à migrer les données, à intégrer les données et à fournir des analyses sur les données.

« AMR Group a bâti un solide héritage en soutenant les clients de Deltek dans les secteurs canadiens de l'architecture, de l'ingénierie et des services-conseils », a déclaré Scott Irwin, chef de la direction d'Aktion Associates. « Leurs connaissances approfondies de l'industrie, leur équipe expérimentée et leur clientèle fidèle en font une solution culturelle et stratégique parfaite pour Aktion alors que nous poursuivons notre croissance à l'échelle de l'Amérique du Nord. »

Fondé il y a près de 38 ans, AMR Group est un partenaire de confiance de Deltek au Canada, offrant des services spécialisés de mise en œuvre de logiciels, de consultation et de soutien. Dans le cadre de l'acquisition, plus de 100 clients canadiens de Deltek et tous les membres de l'équipe d'AMR passeront à Aktion. L'exploitation canadienne continuera d'être dirigée par Dave Mullins, vice-président de la division canadienne d'Aktion, ce qui assurera une expérience client harmonieuse et l'excellence continue du service.

« Mon équipe et moi sommes très heureux d'entamer un nouveau chapitre de notre histoire avec Aktion », a déclaré Barry Goman, directeur général d'AMR. « Nous sommes chanceux d'avoir trouvé une organisation qui correspond si bien à notre culture axée sur le client et à nos objectifs à long terme. Je suis certainement enthousiaste à l'idée de l'avenir et avec les talentueux coéquipiers d'Aktion en place, qui offrent à nos clients un niveau encore plus élevé de services-conseils et de services à la clientèle de Deltek, au cours des prochains mois de 2025 et au-delà. »

L'acquisition renforce considérablement le portefeuille d'Aktion dans les domaines de l'architecture, de l'ingénierie, des services-conseils et de la construction, conformément à sa stratégie globale visant à offrir des solutions complètes de transformation numérique couvrant la planification des ressources de l'entreprise, l'infonuagique et les services gérés. Grâce à cette initiative, Aktion soutient maintenant plus de 8 500 clients aux États-Unis et au Canada, grâce à des partenariats stratégiques avec Deltek, Sage, Acumatica, Infor et d'autres chefs de file de l'industrie.

Cette expansion combine les principales applications de l'industrie Deltek d'Aktion et des consultants techniques, soutenus par une méthodologie de mise en œuvre allégée pour accélérer le délai de création de valeur. Le Vision/Vantagepoint Network Operations Center (NOC) d'Aktion et les opérations de soutien garantissent une prestation de haut rendement et l'optimisation continue des offres de Deltek Cloud et de services gérés. Les clients bénéficient également d'outils de PI axés sur les données et basés sur l'industrie d'A&E, y compris un solide ensemble d'outils de migration des données Vantagepoint et l'analyse des données Vantagepoint préconçue et axée sur les rôles. Ces innovations permettent aux entreprises d'obtenir des renseignements plus approfondis, de rationaliser leurs opérations et de stimuler leur croissance stratégique.

À propos d'Aktion

Aktion Associates, dont le siège social est situé à Maumee, en Ohio, est un revendeur nord-américain de logiciels de planification des ressources de l'entreprise et un fournisseur d'infrastructure de TI axé sur les secteurs de l'architecture et de l'ingénierie, de la construction, de la distribution en gros et de la fabrication. Avec plus de 250 employés et 8 500 clients, Aktion offre une gamme complète de services technologiques, y compris des services-conseils en planification des ressources de l'entreprise, des TI gérées, l'hébergement infonuagique et des solutions de cybersécurité. Notre investissement dans la plateforme infonuagique et de service géré d'Aktion nous permet d'offrir une solution technologique complète de façon rentable et efficace. Rendez-vous sur le site www.aktion.com .

À propos d'AMR Group

AMR Group est un partenaire canadien de Deltek au service de sociétés d'architecture, d'ingénierie et d'experts-conseils partout dans le pays. Comptant près de 36 ans d'expérience dans l'industrie, AMR se spécialise dans les services d'évaluation, de mise en œuvre, de formation et de consultation de Deltek Vision et Vantagepoint. Pour en savoir plus, consultez le site www.amrgroup.ca .

