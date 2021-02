Ajustements au Conseil des ministres du Québec : la FCEI félicite Mme Lucie Lecours et M. Jonatan Julien pour leurs nominations

MONTRÉAL, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) tient à offrir ses sincères félicitations à Mme Lucie Lecours, députée de Les Plaines, pour sa nomination à titre de ministre déléguée à l'Économie.

« Madame Lecours aura un rôle de grande importance à jouer au sein de l'équipe gouvernementale pour stimuler l'économie du Québec. Avec une expérience riche en entrepreneuriat, nous sommes persuadés qu'elle contribuera à bien cibler les actions pour répondre aux besoins des PME québécoises. La ministre pourra compter sur notre entière collaboration, notamment sur les enjeux clés qui touchent les dirigeants de PME et la relance de l'économie », souligne François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

La FCEI rappelle qu'il est névralgique de garantir un meilleur soutien aux PME et des conditions favorables pour leur reprise. Selon les résultats préliminaires d'un sondage mené en février par l'organisation, 3 PME sur 5 demandent une action plus énergique du gouvernement du Québec pour les aider à traverser la crise. À cet égard, il est important d'assurer le plein accès aux programmes d'aide du gouvernement provincial, tant et aussi longtemps que la crise durera. Les PME en ont besoin pour survivre, croître et contribuer au dynamisme économique de toutes les régions administratives du Québec.

La FCEI tient aussi à féliciter M. Jonatan Julien, qui se voit confier le titre de ministre responsable de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Le développement des régions est d'une importance capitale pour la relance économique.



À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Wissal El Alaoui, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 poste 1808 | Cell. : 514 817-0228, [email protected]

Liens connexes

https://www.cfib-fcei.ca/