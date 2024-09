AJUSTEMENTS AU CONSEIL DES MINISTRES

QUÉBEC, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a procédé aujourd'hui à des ajustements à la composition du Conseil des ministres.

Mme Christine Fréchette est nommée ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

M. Jean-François Roberge devient, quant à lui, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. M. Roberge est également ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité.

Citation

« Comme premier ministre, je suis fier de pouvoir compter sur une équipe compétente et engagée pour le Québec. Je remercie Mme Fréchette et M. Roberge d'avoir accepté avec enthousiasme ces nouvelles responsabilités. Notre gouvernement est déterminé à enrichir les Québécoises et les Québécois par la transition énergétique de même qu'à réduire l'immigration temporaire pour protéger la langue française et préserver nos services publics. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Je tiens à remercier le premier ministre, M. François Legault, pour la confiance renouvelée qu'il me témoigne en m'octroyant ces grandes responsabilités et j' y donnerai le meilleur de moi-même. Le plus grand défi de notre ère est, sans aucun doute, celui de la transition énergétique. Notre gouvernement transforme ce défi en opportunité par le développement de notre énergie verte et de notre économie. Nous continuerons de miser sur nos plus grandes richesses pour y arriver : l'audace et le génie des Québécoises et des Québécois. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« C'est un privilège pour moi d'ajouter le titre de ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration à mes autres fonctions. Je tiens à féliciter et à remercier ma collègue, Christine Fréchette qui a accompli un travail remarquable dans ces fonctions depuis le début du mandat. Je remercie également le premier ministre pour la confiance accordée en me confiant ce rôle névralgique pour l'avenir du Québec. Nous avons de grands défis à relever. La complémentarité de mes responsabilités, soit l'Immigration, la Langue française et les Relations canadiennes, est essentielle. Ce cumul de fonctions accroitra donc l'efficacité des actions gouvernementales, ce qui est primordial dans le contexte particulier où le nombre d'immigrants temporaires explose et où les défis d'accueil et d'intégration, ainsi que de protection du français, sont plus présents que jamais. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Catherine Hame, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, Cellulaire : 514-831-1393, [email protected]