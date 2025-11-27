/R E P R I S E --Avis aux médias : Point de presse L'opposition officielle joint sa voix à la FECQ et l'UEQ pour dénoncer la disparition du Programme de l'expérience québécoise/

QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que M. André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Immigration, de francisation et d'intégration, accompagné de Christopher Zéphyr, Président de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), de Flora Dommanget Présidente de l'Union étudiante du Québec (UEQ) et d'Alain Ibou Diédhiou, étudiant affecté par l'arrêt du PEQ, feront un point de presse à 11h30, dans le hall du Parlement.

DATE : Jeudi 27 novembre 2025



HEURE : 11h30



LIEU : Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec





SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-580-9754, [email protected]; Audrée Meessen-Pinard, Coordonnatrice aux communications, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]