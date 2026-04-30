Ajustement aux responsabilités de porte-parole de l'opposition officielle

QUÉBEC, le 30 avril 2026 /CNW/ - Le chef parlementaire de l'opposition officielle, André Fortin, annonce que Frédéric Beauchemin devient porte-parole de l'opposition officielle pour la région de l'Estrie.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]