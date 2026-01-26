AJUSTEMENT AU CONSEIL DES MINISTRES

QUÉBEC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a procédé aujourd'hui à un ajustement au sein de son Conseil des ministres.

Ainsi, Jean Boulet assumera, en plus de ses responsabilités de ministre du Travail et de ministre responsable de la région de la Mauricie, les fonctions de ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

Enfin, Benoit Charette assumera, en plus de ses responsabilités de ministre responsable des Infrastructures, les fonctions de ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et de ministre responsable de la Stratégie maritime.

Les fonctions de ministre responsable de la Montérégie et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches seront attribuées ultérieurement.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, Cellulaire : 514-831-1393, [email protected]