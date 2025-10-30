AJUSTEMENT AU CONSEIL DES MINISTRES

QUÉBEC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a procédé aujourd'hui à un ajustement au sein de son Conseil des ministres.

Ainsi, Sonia Bélanger, en plus de ses fonctions de ministre responsable de la région des Laurentides, assumera les fonctions de ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre déléguée à la Santé.

De plus, Caroline Proulx, en plus de ses fonctions de ministre de la Condition féminine, assumera les fonctions de ministre responsable de l'Habitation.

« Je remercie Caroline et Sonia d'avoir accepté de relever ces deux grands défis, très importants pour le Québec. J'ai pleinement confiance en elles, des ministres compétentes qui sauront s'acquitter de ces responsabilités. »

