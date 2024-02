TORONTO, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Tim offre une nouvelle délicieuse saveur de wraps-délices et de bols-délices en restaurant et à la livraison : le poulet au chili doux.

« Notre nouvelle saveur de poulet au chili doux est un mélange parfait de notes salées, sucrées et épicées. C'est une excellente option de repas, avec nos nouveaux quartiers de pommes de terre avec sel de mer et une bonne boisson froide comme un RafraîchiTim pétillant ou notre nouveau latte glacé brownie au fudge », a déclaré Carolina Berti, vice‑présidente, Marketing et innovation chez Tim Hortons.

Ajoutez une touche sucrée et piquante à votre prochain repas chez Tim, avec les nouveaux bols-délices et wraps-délices poulet au chili doux (Groupe CNW/Tim Hortons)

Les wraps-délices et bols-délices de Tim débordent d'ingrédients délicieux comme des grains savoureux, de la laitue, des tomates et concombres fraîchement coupés en dés, et du poulet croustillant ou cuit lentement (ou une version végétarienne).

« Nos wraps-délices et bols-délices sont très populaires auprès de notre clientèle depuis leur lancement en 2022, et nous continuons à développer la plateforme en lançant de nouvelles variétés aussi délicieuses qu'appétissantes. »

Tim propose aussi des bols et wraps-délices dans les saveurs poulet habanero et poulet, coriandre et lime.

À PROPOS DE TIM HORTONS

Tim Hortons® a ouvert son premier restaurant en 1964 à Hamilton, en Ontario. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici. Tim est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays : ses 4 000 restaurants répartis partout au Canada font partie du tissu social de nos communautés. Ils proposent des boissons chaudes et froides (comme des lattes, cappuccinos, doses d'espresso, thés, ou les célèbres cappuccinos glacés), d'irrésistibles déjeuners, sandwichs, wraps et soupes, et bien plus encore! Il y a plus de 5 700 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

