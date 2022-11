Ajout des services du Directeur de l'état civil dans six bureaux de Services Québec

QUÉBEC, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Depuis le 9 novembre 2022, il est possible d'obtenir les services du Directeur de l'état civil dans six bureaux additionnels de Services Québec, soit cinq à Montréal et un dans la Capitale-Nationale. Il s'agit des bureaux suivants :

le bureau de Services Québec de l'ouest de Montréal;

le bureau de Services Québec du nord-ouest de Montréal;

le bureau de Services Québec du nord de Montréal;

le bureau de Services Québec du centre de Montréal;

le bureau de Services Québec du sud-ouest de Montréal;

le bureau de Services Québec de Sainte-Foy .

Avec le déploiement des services du Directeur de l'état civil dans ces six bureaux, la clientèle pourra profiter d'un accompagnement personnalisé pour effectuer des demandes de certificats et de copies d'actes de naissance, de mariage, d'union civile ou de décès. À l'échelle de la province, ces services sont maintenant disponibles dans 24 bureaux de Services Québec.

Grâce à la collaboration de plusieurs ministères et organismes, les bureaux de Services Québec facilitent et simplifient l'accès des citoyens et des entreprises aux services et aux programmes gouvernementaux en les regroupant sous un même toit.

