Ajout de 11 M$ pour l'insertion professionnelle des profs, une priorité de la FSE-CSQ

QUÉBEC, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Fruit des négociations et d'une entente entre la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et le ministère de l'Éducation, un montant de 11 M$ a été ajouté aux règles budgétaires par le Ministère afin de soutenir des mesures liées à l'accompagnement, au mentorat et à la formation du personnel en insertion professionnelle.

Dans le contexte de la pénurie de personnel enseignant, les mesures de soutien à l'insertion professionnelle sont indispensables pour répondre aux données alarmantes sur la rétention de la relève enseignante. Voilà pourquoi, malgré les difficultés budgétaires, cette somme sera distribuée à l'ensemble du réseau scolaire québécois.

« C'est incontournable, la solution à la pénurie passe par l'insertion professionnelle de la relève et la rétention en emploi du personnel enseignant. Nous saluons l'engagement de la ministre LeBel, qui a bien saisi l'importance de cet enjeu pour la qualité des services éducatifs offerts aux Québécois et qui a réussi à dégager le financement nécessaire en ces temps difficiles », a précisé Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ.

Par ailleurs, les mesures d'insertion et de rétention des enseignantes et enseignants convenues entre les centres de services scolaires et les syndicats affiliés à la FSE-CSQ ont été jugées particulièrement efficaces dans les dernières années, et ce, tant par la partie syndicale, la partie patronale que le Comité patronal de négociation, comme consigné dans les rapports d'évaluation conjoints du CPNCF et de la FSE-CSQ.

Rappelons que, selon un sondage Léger publié par la FSE-CSQ en novembre dernier, 88 % de la population québécoise estime que malgré le contexte économique et les difficultés financières du gouvernement, celui-ci doit protéger le financement du système d'éducation et les services offerts. « Après ce pas appréciable pour la rétention du personnel, il serait important de pérenniser ce financement dans les prochains budgets », a conclu M. Bergevin.

Profil de la FSE‑CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

