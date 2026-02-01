Semaine des enseignantes et des enseignants - Les profs, source d'inspiration, allumeurs de passion

QUÉBEC, le 1er févr. 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine des enseignantes et des enseignants, qui se déroule du 1er au 7 février 2026, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) tient à remercier chaleureusement tout le personnel enseignant du Québec pour son travail remarquable auprès des élèves des écoles et des centres, et ce, malgré des conditions d'exercice qui subissent les contrecoups des compressions budgétaires, de la pénurie de personnel et du carcan législatif imposé par le gouvernement.

« Chaque jour, les enseignantes et enseignants ne ménagent aucun effort pour inspirer les élèves, pour les guider avec professionnalisme vers la réussite et pour allumer les passions. Ils méritent toute notre reconnaissance, mais aussi le respect de leur autonomie professionnelle », a fait savoir Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ.

Une expertise à respecter

Pour la FSE, reconnaître et valoriser le rôle des enseignants passe aussi par la confiance et le respect de leur expertise pédagogique. Cela dépasse le cadre des seules actions menées à l'occasion d'une semaine de reconnaissance.

« Nous croyons que l'écoute des solutions proposées par les enseignants aux problèmes vécus sur le terrain valorise significativement la profession. On pense, par exemple, aux solutions mises de l'avant pour contrer la pénurie de personnel et aux mesures réclamées pour en favoriser l'insertion. Mais on peut aussi parler de la promotion des élèves sans les acquis, de l'impact des compressions dans les milieux et de la violence envers les enseignants », a ajouté M. Bergevin.

La FSE-CSQ invite la population, les parents et la communauté à souligner la contribution essentielle des enseignantes et enseignants au développement des élèves.

Pour une incursion dans le quotidien des enseignants, nous vous invitons à écouter les balados Prof, ma fierté! sur la chaîne YouTube de la FSE-CSQ ou sur vos plateformes de diffusion de balados préférées.

Profil de la FSE‑CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

