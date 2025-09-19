ST-HUBERT, QC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Airmedic, chef de file québécois en transport médical aérien, annonce l'acquisition d'un deuxième avion Bombardier Learjet 45XR afin de soutenir ses opérations de rapatriements à l'international. Cet investissement de près de 7 millions de dollars vient s'ajouter aux 8 millions investis en 2024 pour un premier Learjet, portant le total à 15 millions de dollars en moins de deux ans.

Avec l'intégration de ce premier Learjet en 2024, Airmedic a implanté un point de service stratégique à l'Aéroport international Montréal-Trudeau (CYUL) afin de soutenir ses opérations internationales. Ce deuxième avion, qui entrera en service d'ici la fin de l'année 2025, après un rehaussement de ses systèmes et une reconfiguration médicale de sa cabine, permettra de doubler la capacité de rapatriement de l'entreprise et de répondre à une demande en forte croissance. Cette expansion génère aussi des retombées concrètes pour l'économie du Québec, avec la création de plus d'une douzaine d'emplois spécialisés depuis l'été 2024.

« Cet investissement marque une étape charnière pour Airmedic. Avec ce deuxième Learjet, nous élargissons la portée de notre expertise québécoise en transport médical international. Pour nos patients et leurs familles, c'est l'assurance d'un rapatriement plus rapide, sécuritaire et humain. C'est aussi un engagement fort envers notre mission : offrir une continuité de soins de haut niveau, au Canada comme à l'étranger » affirme Louis-Philippe Loiselle Fortier, Vice-Président, Initiatives stratégiques et développement des affaires, Airmedic.

Depuis 2024, Airmedic a réalisé avec succès un large éventail de missions internationales, allant de transferts complexes de patients à des interventions critiques nécessitant une coordination logistique et médicale de haut niveau. Ce succès témoigne d'une demande de transports en forte croissance, qui s'ajoute aux besoins essentiels au Québec et au Canada, où les transferts de patients et le transport urgent d'organes demeurent prioritaires.

L'arrivée de ce deuxième Learjet marque une étape déterminante dans le développement du programme international d'Airmedic. Au-delà de l'augmentation de capacité, il offrira une meilleure résilience opérationnelle, une plus grande souplesse dans la planification des missions et la possibilité de répondre simultanément à plusieurs situations urgentes. En plus, la fiabilité, la vitesse et la performance du Learjet de Bombardier offrent à Airmedic les moyens de sauver des vies et de maintenir un lien vital entre les patients et leurs soins.

À propos d'Airmedic

Airmedic exploite une flotte exclusivement dédiée au transport médical, comprenant six avions Pilatus PC-12 NG, deux Bombardier Learjet 45XR, et cinq hélicoptères. Sa centrale de coordination, opérationnelle 24/7, assure une gestion optimale des missions. Elle détient également l'accréditation QMENTUM d'Agrément Canada, confirmant la qualité et la sécurité de ses services au plus haut niveau international.

SOURCE Airmedic

Renseignement : Raphaele Bourgault, Gestionnaire au développement des affaires et communications stratégiques, [email protected] / 514-709-9633