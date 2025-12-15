Dessercom remet 4 500$ à trois organismes communautaires de St-Hubert

ST-HUBERT, QC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Pour une 5e année consécutive, Airmedic a organisé sa grande collecte annuelle de denrées, de jouets et de vêtements afin de soutenir la communauté de St-Hubert. Pour appuyer cette initiative, Dessercom a remis un montant total de 4 500 $ à trois organismes locaux : Moisson Rive-Sud, la Joujouthèque et, pour la première fois, Provisions communautaires.

L'événement s'est déroulé en présence de Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, ministre de la Sécurité publique et député de la circonscription de Vachon, ainsi que de Sylvain Lambert, maire suppléant et conseiller municipal du district du Vieux-Saint-Hubert-La Savane.

Chaque mois, Moisson Rive-Sud vient en aide à 82 673 personnes, dont 40 % sont des enfants. Cette hausse de plus de 15 % comparativement à 2024 illustre une réalité préoccupante : l'insécurité alimentaire touche désormais un large éventail de la population, incluant des familles, des aînés et des personnes seules. En 2025, c'est un total de 332 222 demandes d'aide alimentaire qui furent répondues par Moisson Rive-Sud via l'entreprise de 152 organismes communautaires répondants. Cette situation démontre la nécessité de renforcer les ressources disponibles pour répondre à une demande massive et croissante, tant pour la nourriture que pour les biens essentiels comme les vêtements.

Pour Dessercom, cette contribution repose sur une volonté profonde de soutenir la communauté de Saint-Hubert, où Airmedic a pris racine en 2012. Par ce soutien financier et matériel, l'entreprise souhaite appuyer des organismes clés du territoire et offrir un soutien concret aux familles en situation de vulnérabilité.

« Chez Dessercom, redonner à la communauté fait partie de notre identité depuis plus de 55 ans. Soutenir des organismes comme Moisson Rive-Sud, la Joujouthèque et Provisions communautaires, c'est poser un geste concret pour les familles qui traversent une période difficile. Nous sommes fiers d'appuyer ces organismes qui, jour après jour, veillent à ce que personne ne soit laissé derrière. Nous encourageons toute la population à faire de même » affirme Maxime Laviolette, Président et chef de la direction de Dessercom ainsi que CEO par intérim d'Airmedic.

« Chez Airmedic, nous croyons que la santé et le bien-être des communautés commencent bien avant les soins médicaux. En renouvelant cette initiative chaque année, nous contribuons à alléger le fardeau des familles et à renforcer le tissu social de Saint-Hubert » mentionne Ève Laniel, vice-présidente, opérations talent et cultures, Airmedic. « Chaque don compte pour bâtir une communauté unie, et nous sommes fiers de pouvoir compter année après année sur la générosité des employés d'Airmedic. »

« Je ressens une immense fierté de voir une entreprise de Vachon renouveler ce projet en partenariat avec des organismes communautaires. Ce type d'initiative, surtout lorsqu'elle porte une aussi belle cause, démontre la force et la solidarité de notre collectivité » affirme Ian Lafrenière, Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, ministre de la Sécurité publique et député de la circonscription de Vachon.

« En cette période de réjouissance et de festivités, nous souhaitons que toutes et tous puissent vivre ces moments dans les meilleures conditions possibles. Je tiens à saluer l'initiative d'Airmedic et de Dessercom, qui offrira un temps des Fêtes plus doux à de nombreuses familles dans le besoin. Merci à toutes les personnes qui ont contribué, votre générosité fait une grande différence » ajoute Sylvain Lambert, maire suppléant et conseiller municipal du district du Vieux-Saint-Hubert-la Savane.

L'événement a également été marqué par la présence des Cuisiniers Différents, dont la mission est de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de personnes différentes -- notamment de jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle -- en mettant l'accent sur leur épanouissement et leur valorisation. En préparant un repas festif lors de la remise des denrées et des dons, les Cuisiniers Différents rappellent que la solidarité se construit aussi autour de la table.

À propos d'Airmedic

Une propriété de Dessercom depuis 2023, Airmedic exploite une flotte exclusivement dédiée au transport médical, comprenant six avions Pilatus PC-12 NG, deux Bombardier Learjet 45XR, et cinq hélicoptères. Sa centrale de coordination, opérationnelle 24/7, assure une gestion optimale des missions au Québec comme à l'international. Elle détient également l'accréditation QMENTUM d'Agrément Canada, confirmant la qualité et la sécurité de ses services au plus haut niveau international.

À propos de Dessercom

Dessercom, organisme de bienfaisance fondé en 1968, offre des services préhospitaliers d'urgence et de transports interhospitaliers médicaux dans 14 régions administratives du Québec. C'est avec près de 1000 professionnels et employés que nous travaillons à améliorer les soins de santé et le bien-être des communautés que nous desservons.

Les paramédics de Dessercom offrent des soins de qualité dans 39 municipalités et leurs environs : Acton Vale, Amos, Armagh, Barraute, Beaupré, Bedford, Berthierville, Cadillac, Coaticook, Drummondville, Granby, La Patrie, La Sarre, Lac-Mégantic, Lambton, Lebel-sur-Quévillon, Lévis, Louiseville, Lyster, Malartic, Matagami, Notre-Dame-du-Nord, Pierreville, Plessisville, Québec, Rawdon, Rouyn-Noranda, Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Hyacinthe, Saint-Raymond-de-Portneuf, Saint-Sylvestre, Sainte-Marie-de-Beauce, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Témiscaming, Val-des-Sources, Val-d'Or, Ville-Marie et Windsor.

