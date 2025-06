SAINT-HUBERT, QC, le 27 juin 2025 /CNW/ - Le Bureau du coroner a aujourd'hui rendu publique l'identité des trois membres d'équipage et de la patiente qui ont péri lors de l'écrasement de l'hélicoptère qui les transportait dans le cadre d'une opération d'évacuation médicale. Rappelons que l'hélicoptère s'est abîmé vendredi soir, quelques minutes après son décollage de la berge du Lac Watshishou, situé au nord de Natashquan. L'équipe d'Airmedic venait secourir une patiente. Cette évacuation s'effectuait dans une région géographiquement complexe, isolée et abondamment boisée.

À la suite de l'identification officielle par la coroner, Airmedic confirme que les membres de l'équipage sont :

Olivier Blouin, paramédic dévoué [25 ans] : Olivier s'est joint à Airmedic en juillet 2024, en plus de pratiquer chez Dessercom depuis 2018. Reconnu pour son professionnalisme, son enthousiasme et son désir constant d'apprendre, il mettait son expertise au service des patients, autant dans les airs que dans l'ambulance. Il carburait à l'action et était profondément engagé dans la mission d'aider. Il exerçait son métier avec cœur. Passionné par les soins préhospitaliers d'urgence, une carrière prometteuse s'ouvrait devant lui.

Sébastien De Lutio, pilote chevronné [50 ans] : Sébastien cumulait plus de 30 ans d'expérience, dont 29 ans dans les Forces armées canadiennes et 2 ans chez Airmedic. Il a gravi les échelons avec détermination, notamment au sein du 430e Escadron tactique d'hélicoptères à Valcartier, où il a été promu capitaine en 2000. Il a participé à plusieurs opérations majeures, mettant son expertise au service de missions exigeantes. Respecté pour sa rigueur, son sourire imperturbable, il inspirait la confiance de ses collègues dans les contextes les plus critiques.

Sébastien Groulx, infirmier d'exception [50 ans] : Sébastien était infirmier de vol chez Airmedic depuis 2020. Il était un professionnel d'exception, alliant rigueur, expertise et humanité. Ancien athlète olympique en haltérophilie, il a aussi œuvré plus de 13 ans à l'Hôpital Charles-Le Moyne, notamment en soins d'urgence. Passionné infatigable, mentor généreux et collègue respecté, il a marqué ses équipes par son énergie, sa détermination et son engagement à toujours élever la qualité des soins.

Claire P. Tripp, patiente : Claire était une femme discrète, entièrement dévouée à sa famille. Elle trouvait une grande joie dans les voyages partagés avec son mari et dans les aventures qu'ils ont vécues ensemble. Mère d'une fille, grand-mère de deux petits-enfants et arrière-grand-mère comblée de deux arrière-petits-enfants, elle chérissait profondément les moments passés en leur compagnie. Sa douceur et sa présence bienveillante laissent un souvenir lumineux à ceux qui ont croisé sa route.

Pour consulter les hommages complets

« C'est une épreuve sans précédent pour notre équipe. Nos collègues n'étaient pas seulement des professionnels d'exception, ils étaient de véritables héros du quotidien. Toujours prêts à se sacrifier pour le bien-être des autres, ils exerçaient leur métier avec passion et une générosité sans bornes. Leur engagement était total, leur dévouement à la cause humaine, inébranlable. Chaque mission était pour eux une occasion de donner le meilleur d'eux-mêmes, non seulement pour accomplir leur travail, mais aussi pour faire une différence dans la vie des autres avec bienveillance. Nous sommes profondément honorés d'avoir eu le privilège de travailler à leurs côtés », a souligné Ève Laniel, vice-présidente Opérations, Talents et Culture chez Airmedic.

Une cérémonie sera organisée afin de rendre hommage aux membres de notre équipe et à la patiente décédés dans l'exercice de cette mission. Ce moment de recueillement permettra de souligner leur engagement et leur humanité. Les détails seront communiqués dès que possible.

« Perdre des personnes aussi humaines et inspirantes est un choc incommensurable. Leur absence laisse un vide immense, tant sur le plan professionnel que personnel. Nous avons une pensée toute particulière pour notre collègue qui a survécu. Dans cette épreuve, nous sommes soudés et nous serons à ses côtés à chaque étape de sa guérison. En cette période difficile, le soutien de toute la communauté Medevac, médicale, paramédicale, nos clients et partenaires de tous les horizons nous apporte un réel réconfort. Il nous rappelle la force et la portée de notre mission, ainsi que la valeur du lien qui nous unit. », a déclaré Louis-Philippe Loiselle Fortier, vice-président, initiatives stratégiques chez Airmedic.

À propos :

Airmedic, propriété de Dessercom, est une entreprise québécoise qui offre un service d'assistance et de transport médical aérien tant au Québec qu'à l'international. Elle est la seule au Québec exploitant sa propre flotte d'aéronefs configurés en ambulances aériennes et dédiés aux évacuations médicales préhospitalières, aux transferts interhospitaliers et aux rapatriements. Airmedic est la première entreprise privée de transport médical aérien au Canada à avoir obtenu la certification d'Agrément Canada témoignant de l'engagement d'Airmedic à offrir des soins de grande qualité dans un environnement des plus sécuritaires.

SOURCE Airmedic

Renseignements : Raphaele Bourgault, Gestionnaire développement des affaires et communications stratégiques, 514-709-9633, [email protected]