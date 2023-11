MONTRÉAL, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Pilier de l'industrie aérospatiale canadienne, Airbus Canada dévoile aujourd'hui une étude économique importante réalisée par la firme PwC Canada, dans le contexte du cinquième anniversaire de l'intégration de l'A220 dans la gamme d'avions Airbus. La société en commandite dont le siège social est situé à Mirabel, au Québec, est responsable du développement et de la fabrication de la famille d'avions monocouloirs A220 et est détenue majoritairement par Airbus SE (75 % des parts) et Investissement Québec (25 % des parts et agissants comme mandataire du gouvernement du Québec). L'étude inclut également des prévisions de l'entreprise pour les 15 prochaines années.

C'est dans le cadre du passage du PDG d'Airbus Canada, Benoît Schultz, à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), aujourd'hui, que les résultats de cette étude ont été dévoilés indiquant que l'A220 a eu un impact économique majeur entre 2018 et 2022, tant au Québec qu'à l'échelle pancanadienne. Le programme A220 a été à l'origine de 60 % de la valeur des véhicules aériens et engins spatiaux produits au Québec pour cette période faisant d'Airbus le premier exportateur du Québec dans cette catégorie. L'A220 a contribué à hauteur de 4,9 milliards de $ CA au PIB, a soutenu 27 130 emplois pour la période et a généré 3 milliards de $ CA en revenus de travail. À l'échelle du Canada, ces chiffres sont tout aussi impressionnants, avec une contribution de 5,7 milliards de $ CA au PIB, 33 242 emplois pour la période et 3,5 milliards de $ CA en revenus de travail. Il est à considérer que près de la moitié de la période couverte par l'étude a été marquée par la pandémie, la pire crise économique que l'industrie de l'aviation a connu à ce jour. Sur une période de 20 ans, ce sont des retombées locales estimées à environ 35 milliards de $ CA pour l'A220 au Québec et à plus de 40 milliards de $ CA pour tout le Canada.

« L'impact économique du programme A220 va bien au-delà de notre entreprise. Bénéficiant à une multitude d'acteurs tant au point de vue provincial que fédéral, cette importante contribution depuis 2018 se traduit par des milliers d'emplois supplémentaires, de nombreux contrats à des fournisseurs locaux et des exportations considérables aux quatre coins du monde qui font rayonner le génie et le savoir-faire d'ici. Je suis honoré de donner à l'A220 tout ce qu'il mérite pour assurer son succès, qui au final, est notre fierté collective qui bénéficie d'un rayonnement international. Je n'ai aucun doute que l'avenir de l'A220 et d'Airbus au Canada est brillant », a déclaré Benoît Schultz, PDG d'Airbus Canada.

Une portée socio-économique au fil du temps

Les projections économiques pour la période de 2023 à 2038 indiquent que l'A220 continuera à être un pilier majeur de l'économie canadienne. Au Québec, l'impact économique total prévu s'élève à 30,1 milliards de $ CA en PIB, avec le soutien de 210 035 emplois pour la période et la génération de 18,3 milliards de $ CA en revenus de travail. À l'échelle nationale, ces chiffres sont encore plus impressionnants. L'impact économique total prévu pour le Canada est de 35,2 milliards de $ CA en PIB, 247 771 emplois pour la période soutenue et 21,2 milliards de $ CA en revenus de travail. De plus, l'impact fiscal total prévu s'élève à 7,8 milliards de $ CA, répartis entre les gouvernements fédéral, provincial et municipal. Ces projections mettent également en lumière l'engagement continu d'Airbus Canada envers la croissance économique et le développement durable. Il est estimé qu'une flotte de 20 avions A220 contribuera à réduire les émissions de CO2 d'environ 1,1 million de tonnes sur 15 ans par rapport à une flotte d'avions de taille similaire de la génération précédente.

Une expansion prévue au site d'Airbus à Mirabel

La croissance du site de Mirabel, où est situé le programme d'avions A220 ainsi que sa principale chaîne d'assemblage final se poursuivra au cours des prochains mois, alors qu'un centre d'essais en vol des avions A220 sera officiellement installé dans un bâtiment connexe déjà existant qui sera optimisé. Des avions d'essais, ainsi que des bancs d'essai seront opérés à Mirabel et nécessiteront le support d'employé.e.s hautement qualifié.e.s. pour soutenir les améliorations continues apportées aux appareils.

De plus, un centre de livraison dédié aux activités avec les compagnies aériennes de toutes les régions du monde sera construit sur le site au cours de la prochaine année. Cette expansion est nécessaire pour assurer un espace suffisant, libérer des positions de travail sur la ligne d'assemblage final et offrir aux clients de l'A220 une expérience de livraison similaire à celle offerte sur les autres sites d'Airbus à travers le monde. Ces deux projets de croissance des infrastructures soutiendront l'accélération de la cadence de livraison des avions A220 dont la capacité d'assemblage doit passer à 14 avions par mois en 2026. Airbus à Mirabel emploie actuellement environ 3 000 personnes, et en est à 80% de son objectif de 700 nouvelles embauches cette année seulement. Par ailleurs, l'étude PwC a identifié que le revenu moyen d'un.e employé.e. Airbus Canada est 87% plus élevé que la moyenne des salaires de toutes industries confondues au Québec.

À propos de l'A220

À la fin du mois d'octobre, Airbus avait reçu près de 820 commandes de la part d'une trentaine de clients pour l'A220, dont plus de 295 ont été livrées. L'A220 est déjà en service avec succès auprès de 17 compagnies aériennes dans le monde. Pour en savoir plus sur la Famille A220, visitez notre page ici.

À propos d'Airbus au Canada

Au Canada, plus de 4 000 personnes travaillent sur environ dix sites et bureaux d'Airbus et de ses filiales. Les principaux sites de production sont le siège du programme d'avions commerciaux A220 et Airbus Atlantic Canada, tous deux situés à Mirabel, au Québec, Airbus Helicopters Canada à Fort Érié, en Ontario, et NAVBLUE à Waterloo, en Ontario. D'autres sites et filiales d'Airbus sont situés en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Québec. Pour plus d'informations sur Airbus au Canada, veuillez consulter notre site web ici.

Pour consulter le rapport complet de l'étude, veuillez cliquer ici.

