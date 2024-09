FORT ÉRIÉ, ON, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Airbus célèbre ses 40 ans de présence au Canada avec la commande par le gouvernement de l'Ontario de trois hélicoptères Airbus H135 pour la Police provinciale de l'Ontario à Ottawa, dans la région du Grand Toronto et dans la région Nord-Ouest (Thunder Bay) de l'PPO.

Airbus Helicopters a établi son site de Fort Érié, en Ontario, en 1984, ce qui a servi de base à la présence d'Airbus au Canada. Depuis la construction du premier centre de production d'hélicoptères en Ontario, Airbus a considérablement étendu sa présence au pays et est devenu un acteur clé de l'industrie aérospatiale canadienne, couvrant les secteurs des avions commerciaux, des hélicoptères, de la défense et de l'espace. Établi dans plusieurs villes de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Québec, Airbus peut aujourd'hui se targuer d'une solide activité industrielle dans le pays, incluant sa chaîne d'assemblage final et le siège social de l'avion commercial A220 à Mirabel.

Depuis leurs débuts, les hélicoptères d'Airbus protègent les citoyens canadiens en soutenant divers corps policiers pour le respect des lois, les services médicaux d'urgence, les secteurs de l'énergie, la lutte contre les incendies, les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que le transport privé et d'affaires, et le travail aérien.

Lors d'une célébration officielle organisée sur le site d'Airbus Helicopters à Fort Érié, en Ontario, le premier ministre Doug Ford et le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, Vic Fedeli, ainsi que d'autres dignitaires, se sont joints à l'événement pour souligner les 40 ans de contribution de l'entreprise à l'industrie aérospatiale du Canada.

« Depuis 40 ans, Airbus fait partie intégrante de la communauté ici à Fort Érié, contribuant à créer des emplois manufacturiers bien rémunérés de classe mondiale pour nos travailleurs ontariens et générant des retombées économiques dans toute la province », a déclaré le premier ministre Doug Ford. « Je suis très heureux d'être ici pour féliciter l'incroyable équipe pour son succès au cours des 40 dernières années et d'annoncer que notre gouvernement continue de soutenir les travailleurs manufacturiers de l'Ontario en commandant trois nouveaux hélicoptères Airbus H135, qui seront utilisés par la PPO pour lutter contre le vol de voitures et assurer la sécurité des communautés. »

« Airbus Helicopters est un acteur clé de l'industrie aérospatiale de notre province, représentant le meilleur de l'innovation ontarienne sur la scène mondiale », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario. « Nous félicitons Airbus pour cet incroyable jalon de 40 ans dans notre province et les remercions de leur engagement envers les talents exceptionnels de l'Ontario dans nos secteurs technologiques et manufacturiers. »

Dwayne Charette, président d'Airbus Helicopters au Canada, a déclaré : « Au cours des quatre dernières décennies, les hélicoptères Airbus au Canada sont devenus des acteurs clés de notre industrie aérospatiale. Notre réussite est le fruit d'un engagement fort en faveur de l'innovation, de la qualité et d'une étroite collaboration avec nos clients.

Alors que nous célébrons cette étape importante, il est particulièrement significatif de voir nos partenaires de confiance dans le domaine de l'application de la loi continuer à nous choisir pour soutenir leurs missions essentielles. Nous remercions la police provinciale de l'Ontario pour sa confiance. Cette commande témoigne de la solidité de nos relations et de notre engagement permanent à fournir des solutions qui répondent aux besoins uniques de ceux qui protègent nos communautés en Ontario ».

À l'occasion de son 40e anniversaire, Airbus réaffirme sa détermination à demeurer un acteur clé de l'industrie aérospatiale canadienne et à être un pionnier d'un secteur aérospatial plus durable. Forte de son héritage et de ses succès, la société s'engage à poursuivre l'excellence qui a marqué les quatre dernières décennies.

Le défi des 40 prochaines années sera de décarboner l'industrie aérospatiale. Airbus entend contribuer activement au développement durable et à la transformation du secteur aérospatial en développant une gamme de solutions comprenant des carburants plus propres, des avions propulsés à l'hydrogène et des options électriques. Plus tôt cette année, Airbus a annoncé des ententes avec les trois aéroports les plus fréquentés au Canada, l'aéroport international Montréal-Trudeau, l'aéroport international Pearson de Toronto et l'aéroport international de Vancouver, afin d'étudier la faisabilité d'une infrastructure d'hydrogène.

En Ontario seulement, Airbus Helicopters emploie environ 300 personnes. Depuis 1984, Airbus Helicopters a livré près de 600 hélicoptères au Canada. Avec plus de 760 hélicoptères en service et plus de 220 opérateurs à travers le Canada, les hélicoptères Airbus sont les leaders des hélicoptères civils et parapublics au Canada avec huit différents modèles d'Airbus. En 2023, les hélicoptères d'Airbus ont accumulé plus de 275 000 heures de vol au Canada. Le site de Fort Érié, en Ontario, complète, personnalise et livre des hélicoptères pour les clients canadiens. Il est le centre d'excellence pour les boîtes de vitesses simples légères et la source unique pour les composants critiques destinés aux modèles du monde entier. Chaque année, Airbus Helicopters expédie 34 000 pièces depuis Fort Érié vers des clients à travers le monde.

Au Canada, plus de 4 500 personnes travaillent sur dix sites et dans les bureaux et filiales d'Airbus couvrant les secteurs des avions commerciaux, des hélicoptères, de la défense et de l'espace. La présence d'Airbus au Canada contribue à la création d'environ 23 000 emplois indirects et génère un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars canadiens annuellement pour plus de 850 entreprises canadiennes. L'A220 est le seul programme d'avion commercial d'Airbus à être piloté en dehors de l'Europe, ce qui fait du Canada la présence officielle la plus importante d'Airbus hors Europe. Pour en savoir plus sur la présence d'Airbus au Canada, visitez la page ici.

