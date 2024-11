FORT ÉRIÉ, ON, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Airbus Helicopters a signé un contrat historique avec SkyAlyne, une coentreprise entre CAE et KF Aerospace, chefs de file de la défense canadienne, pour fournir 19 hélicoptères Airbus H135 à l'Aviation royale canadienne (ARC), pour la formation de la prochaine génération de pilotes de l'ARC. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FAcT) et marque la première utilisation d'hélicoptères Airbus par l'armée canadienne.

Les hélicoptères bimoteurs seront assemblés et livrés depuis le site industriel d'Airbus Helicopters situé à Fort Érié en Ontario. Les appareils seront équipés de plusieurs certificats de type supplémentaires développés au Canada, incluant des modifications du système avionique adaptées aux hélicoptères militaires, des systèmes de communication, ainsi que des aménagements particuliers dans la cabine de pilotage. Les livraisons devraient commencer au cours du premier semestre de 2026.

« SkyAlyne se réjouit de la signature de ce nouveau partenariat avec KF Aerospace et Airbus Helicopters au Canada et tient à remercier chaleureusement toutes les personnes impliquées dans cette transaction. L'ajout de cette nouvelle flotte d'Airbus H135 pour l'ARC représente une étape importante pour SkyAlyne et le programme FAcT, renforçant un élément central du calendrier du programme. » a commenté Kevin Lemke, directeur général chez SkyAlyne. « Le choix de l'H135, d'Airbus Helicopters, un produit à la pointe de la technologie, contribue de manière significative à l'économie canadienne. SkyAlyne est fière de développer un programme de renommée mondiale pour la formation des pilotes et des équipages de l'ARC, tout en soutenant les emplois au Canada. »

« Ce premier partenariat avec SkyAlyne et la Défense nationale est un moment historique pour Airbus Helicopters au Canada. Nous remercions l'Aviation royale canadienne pour sa confiance en Airbus et l'H135. L'armée canadienne rejoint ainsi 12 autres armées dans le monde qui utilisent l'H135 bimoteur pour former les pilotes de demain », a déclaré Dwayne Charette, Président d'Airbus Helicopters au Canada. « Ce contrat marque également l'entrée d'Airbus Helicopters sur le marché militaire canadien. Alors que nous célébrons 40 ans de service au Canada, nous sommes honorés de contribuer à la sécurité des Canadiennes et des Canadiens pour de nombreuses années à venir. »

L'accord comprend l'acquisition de 19 appareils H135, un service de support et de maintenance, ainsi qu'un soutien au développement d'une solution de formation au sol et un appui d'ingénierie avancé pour la mise en service des appareils.

Avec plus de 400 000 heures de vol en mission dédiée à la formation militaire, l'H135 est utilisé pour la formation de base ab-initio, l'entraînement avancé aux tactiques et aux instruments de vol, par plusieurs alliés militaires du Canada, tels que l'Australie et le Royaume-Uni. Entièrement dédié à la formation, l'H135 favorise le développement des compétences fondamentales grâce à ses deux moteurs et son avionique avancée, permettant une transition fluide et sécurisée vers des hélicoptères plus complexes au sein de la flotte de la RCAF. Ces hélicoptères rejoignent les avions d'Airbus actuellement en service pour la défense canadienne, tels que l'Airbus 310 (CC150 Polaris), l'Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (CC330 Husky), et l'Airbus C295 (CC295 Kingfisher).

Depuis 1984, Airbus Helicopters a livré près de 600 hélicoptères au Canada. En 2023, la flotte de 760 hélicoptères Airbus au Canada a accumulé plus de 275 000 heures de vol au pays. Le site de Fort Érié est également le centre d'excellence pour les boîtes de transmission des hélicoptères monomoteurs légers et la source unique de pièces en composites critiques soutenant les plateformes dans le monde entier. Chaque année, Airbus Helicopters expédie 34 000 pièces depuis Fort Érié à des clients à travers le monde.

Au Canada, plus de 4 500 personnes travaillent sur dix sites et dans les bureaux et filiales d'Airbus couvrant les secteurs des avions commerciaux, des hélicoptères, de la défense et de l'espace. La présence d'Airbus au Canada contribue à la création d'environ 23 000 emplois indirects et génère un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars canadiens annuellement pour plus de 850 entreprises canadiennes.

SOURCE Airbus

