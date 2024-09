FORT ÉRIÉ, ON, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Il y a quarante ans, Airbus a établi ses racines au Canada en créant sa première usine de fabrication d'hélicoptères à Fort Érié, en Ontario. Aujourd'hui, Airbus Hélicoptères Canada est devenu le principal fournisseur d'hélicoptères. Les hélicoptères d'Airbus soutiennent les communautés de partout au pays, sauvent des vies et protègent les citoyens canadiens à travers les services de polices, de soins médicaux d'urgence, de lutte contre les incendies, des opérations de recherche et sauvetage, des transports privés et d'affaires ainsi qu'aux travaux aériens. Le 13 septembre 2024, Airbus Hélicoptères Canada organisera une célébration dans ses installations de Fort Érié. Depuis ce premier site d'hélicoptères construit en 1984, Airbus a connu une croissance qui lui permet d'employer aujourd'hui plus de 4 500 personnes réparties dans dix usines au pays.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, le ministre Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, et d'autres représentants officiels seront présents pour célébrer les contributions et les réalisations d'Airbus Hélicoptères Canada, en Ontario et dans l'ensemble du pays.

Quoi : Les médias sont invités à assister à l'événement officiel qui comprendra une cérémonie commémorative, une visite des installations de fabrication et une visite aérienne exclusive pour les médias à bord d'un hélicoptère Airbus H135, ainsi que des opportunités d'entrevues.

Les médias intéressés par un tour en hélicoptère et la visite des lieux doivent confirmer leur participation au moins 48 heures à l'avance pour des raisons de sécurité. Veuillez noter que les places sont limitées.

Quand : Vendredi 13 septembre 2024, de 9h à 14h

La cérémonie débutera à 11h, suivi d'une période de questions et d'une séance de photographies

Où : Veuillez confirmer votre présence pour obtenir les détails de l'emplacement et les instructions supplémentaires.

Réservations et entrevues : Les journalistes souhaitant assister sont priés de confirmer par courriel auprès de Amélie Forcier ([email protected]) ou Jeremy Ghio ([email protected]). Médias accrédités seulement.