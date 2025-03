TOULOUSE, France et MIRABEL, QC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Airbus et d'importants organismes universitaires et de recherche canadiens du secteur aérospatial ont lancé un projet visant à mesurer les émissions non-CO2 produites par différents carburants d'aviation, y compris le carburant d'aviation durable (CAD ou SAF) 100 % .

Un véhicule d'essai en vol A220 chez Airbus à Mirabel au Canada. © Airbus Canada Société en commandite 2025 (Groupe CNW/Airbus)

Le projet intitulé CRYSTAL : Approfondissement des connaissances sur les traînées de condensation issues de la technologie de combustion Advanced RQL comprend une campagne d'essais au sol et en vol sur le site de Mirabel d'Airbus au Canada, siège du Programme A220. Le projet CRYSTAL vise à mesurer les émissions au sol et les émissions en vol ainsi que les traînées de condensation à différentes altitudes à l'aide des avions d'essais A220.

Des essais au sol et en vol seront effectués avec du Jet A-1 et du carburant d'aviation durable (CAD ou SAF) 100% afin d'étudier les effets sur les émissions et les propriétés des traînées de condensation, ainsi que les impacts climatiques associés. Les données générées seront utilisées par la communauté scientifique afin d'améliorer les modèles de traînée de condensation et identifier les technologies de moteur et les carburants susceptibles de minimiser l'impact des traînées de condensation sur le climat.

Les essais au sol sont prévus dès le troisième trimestre 2025 et les essais en vol pour 2027. L'aéroport YMX Aérocité internationale de Mirabel, géré par ADM (Aéroports de Montréal), soutiendra cette collaboration. Le projet CRYSTAL sera l'un des projets clés d'Espace Aéro étant le premier projet officiel des Zones d'innovation aérospatiale du Québec cette année.

Le projet fait appel à l'expertise d'acteurs canadiens clés tels que Polytechnique Montréal, l'École de technologie supérieure (ÉTS) et FSM Management Group. Airbus et ses partenaires sont en discussion avec des programmes gouvernementaux, notamment l'Initiative de technologie aéronautique durable (INTAD) et le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ), afin de soutenir le projet. Cette collaboration démontre la volonté d'Airbus et de l'industrie aérospatiale mondiale et locale d'unir leurs forces pour mieux comprendre les émissions de l'aviation, afin de pouvoir les traiter de la manière la plus efficace possible à l'avenir.

Mélanie Lussier, présidente d'Aéro Montréal, a déclaré : « Espace Aéro est fier de voir un projet d'envergure se concrétiser avec CRYSTAL, sous l'impulsion du leadership d'Airbus et de ses partenaires . Cette initiative collaborative, propulsée par le CRIAQ et INTAD, illustre parfaitement l'engagement de notre zone d'innovation en faveur de la décarbonisation et montre comment l'ingéniosité et l'innovation québécoises contribuent à façonner l'aviation durable de demain. En rassemblant les acteurs industriels et académiques autour de solutions concrètes, nous renforçons la position du Québec en tant que leader en matière de performance environnementale dans le domaine de l'aérospatiale. »

Martin Massé, Vice-président, Affaires publiques, communication et durabilité, ADM, a déclaré : « ADM Aéroports de Montréal est fière de s'engager envers ce projet de recherche visionnaire. Depuis plusieurs années, notre organisation se fait un point d'honneur de rendre disponibles ses installations pour soutenir ses partenaires de l'écosystème aérien dans leur cheminement envers l'atteinte de zéro émission nette. En tant que pôle aéronautique de classe mondiale et zone d'innovation, le site de YMX était le lieu tout indiqué pour se trouver aux premières loges de cette initiative qui, à terme, permettra à notre industrie de franchir une nouvelle étape vers la décarbonation de ses activités. »

Catherine Guillemart, responsable des affaires publiques et du développement durable pour Airbus au Canada, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec des partenaires de classe mondiale au Canada, car nous nous sommes engagés à soutenir les efforts de l'industrie aéronautique en matière de recherche sur les émissions autres que le CO2. L'augmentation des données scientifiques permettant de mieux comprendre la formation des émissions non liées au CO2 reste essentielle pour que l'industrie comprenne leurs effets. »

CRYSTAL est une initiative similaire aux projets VOLCAN et ECLIF3 précédemment menés par Airbus en Europe, respectivement avec des avions des familles A320neo et A350.

Visitez notre site web pour en savoir plus sur Airbus Summit, qui inclut un programme sur les émissions autres que le CO2. Pour en savoir plus sur les efforts d'Airbus en matière de réduction des émissions autres que le CO2, cliquez ici .

En savoir plus sur la feuille de route d'Airbus en matière de décarbonisation .

Pour plus d'informations sur le Programme A220, visitez notre site web .

À propos d'Airbus au Canada

Au Canada, plus de 4 500 personnes travaillent sur dix sites et dans les bureaux et filiales d'Airbus couvrant les secteurs des avions commerciaux, des hélicoptères, de la défense et de l'espace. La présence d'Airbus au Canada depuis plus de 40 ans, contribue à la création d'environ 23 000 emplois indirects et génère un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars canadiens annuellement pour plus de 850 entreprises canadiennes. L'A220 est le seul programme d'avion commercial d'Airbus à être piloté en dehors de l'Europe, ce qui fait du Canada la présence officielle la plus importante d'Airbus hors Europe. Pour en savoir plus sur la présence d'Airbus au Canada, visitez la page ici .

