MIRABEL, QC , le 20 mars 2025 /CNW/ - La première livraison de carburant aviation durable (CAD ou SAF en anglais) a récemment eu lieu sur le site A220 d'Airbus Canada, permettant aux équipes de Mirabel d'utiliser le SAF pour les vols de production, d'acceptation par les clients et d'essai. Cela signifie que tous les sites d'assemblage d'avions commerciaux d'Airbus dans le monde utilisent désormais du carburant aviation durable pour leurs opérations internes.

Au cours de l'année 2025, tous les centres de livraison d'avions commerciaux d'Airbus dans le monde offriront du SAF aux clients pour les vols de convoyage. Rien que cette année, en 2025, plus de 600 000 litres de SAF avec un mélange de 30 % devraient être utilisés sur le site Airbus de Mirabel, ce qui entraînera une réduction des émissions de CO2 d'environ 400 tonnes métriques.

Benoît Schultz, PDG d'Airbus Canada, a déclaré : « En moyenne, les SAF peuvent réduire les émissions de CO2 jusqu'à 80 % par rapport au kérosène traditionnel. Cette réduction substantielle est cruciale pour la progression de l'industrie vers la décarbonisation d'ici 2050. C'est une étape importante que notre site de Mirabel au Canada, soit désormais autant en capacité que nos autres sites Airbus, d'utiliser du SAF. Cela signifie non seulement que nous pouvons réaliser les essais de nos avions A220 avec du SAF, mais aussi que nous pourrons les livrer à nos clients avec du SAF ».

En 2024, 18 % du carburant utilisé par Airbus pour l'année était du SAF. Cela représente plus de 16 millions de litres de SAF pur. Par ailleurs, 75 % de nos avions dans le monde ont été livrés avec de la SAF, ce qui témoigne de l'importance que nos clients accordent à la décarbonation.

La gestion des SAF à Mirabel se fera selon le principe du bilan de masse. Une fois que les SAF ont été transportés et livrés à Airbus Canada, ils sont mélangés au carburant d'aviation conventionnel (CAF), également connu sous le nom de Jet-A1, dans le parc à carburant du site de Mirabel. La dilution du CAF et du SAF dans les réservoirs de carburant est autorisée par des normes établies et une comptabilité vérifiable. Airbus Canada a l'ambition de livrer des attestations de durabilité (PoS) du SAF aux clients A220 qui recevront leurs avions depuis Mirabel en 2025. Le SAF est utilisé dans les avions A220 livrés depuis notre ligne d'assemblage A220 de Mobile depuis 2016.

Comme tous les avions d'Airbus, l'A220 peut déjà voler avec 50 % de carburant d'aviation durable (SAF). L'objectif d'Airbus est que tous ses avions puissent fonctionner avec jusqu'à 100 % de SAF d'ici 2030.

Le site Airbus de Mirabel s'étend sur plus de 1,5 million de pieds carrés et comprend, entre autres, une ligne de pré-assemblage final (Pré-FAL), deux lignes d'assemblage final (FAL), un centre de réponse aux clients (CRC), un centre d'essais en vol et d'intégration (FITC), ainsi qu'un tout nouveau centre de livraison. Plus de 3 500 employés d'Airbus travaillent sur ce site.

