MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - Air Transat ajoute plus de soleil à son programme hiver 2026-2027 avec l'introduction de trois nouvelles destinations au départ de Montréal : Oranjestad à Aruba (AUA), Bridgetown à la Barbade (BGI) et San José del Cabo au Mexique (SJD).

« La demande pour les destinations soleil demeure forte, et ces trois nouvelles liaisons au départ de Montréal nous permettent d'y répondre en élargissant notre offre, explique Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat. En ajoutant Aruba, la Barbade et Los Cabos, nous poursuivons une stratégie axée sur la diversification et l'optimisation de notre réseau vers le Sud, au bénéfice de notre clientèle. »

« ADM Aéroports de Montréal se réjouit de ces nouvelles routes desservies par Air Transat, qui permettront aux voyageurs de découvrir des destinations touristiques hautes en couleur et avec une incroyable richesse culturelle, a déclaré Karl Brochu, vice-président, Exploitation et développement aérien d'ADM. Nous sommes très heureux de soutenir notre partenaire Air Transat dans l'élargissement de son offre de service avec ces nouvelles destinations soleil qui répondent aux besoins de différents groupes de voyageurs. Un aéroport qui propose une desserte variée et accessible, c'est un aéroport qui crée de la valeur pour toute sa communauté. »

Nouvelles liaisons pour l'hiver 2026-2027

Route* Détails** Montréal (YUL) - Oranjestad (AUA) 1 vol/sem., dès le 12 décembre 2026 Montréal (YUL) - Bridgetown (BGI) 2 vols/sem., dès le 13 décembre 2026 Montréal (YUL) - San José del Cabo (SJD) 1 vol/sem., dès le 10 décembre 2026



*Sous réserve des autorisations réglementaires et de la disponibilité des créneaux aéroportuaires. Les horaires et les opérations sont susceptibles d'être modifiés.

**Nombre de fréquences au plus fort de la saison.

Les vols mentionnés sont disponibles à la réservation dès maintenant. Le déploiement du programme hiver 2026-2027 complet d'Air Transat se poursuivra dans les prochaines semaines.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal en 1987, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Banque d'images corporatives : transat.com/fr-CA/corporate/media

Renseignements : Marie-Christine Pouliot

Cheffe, relations publiques et contenu marketing

[email protected]

SOURCE Transat A.T. Inc.