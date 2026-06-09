Transat A.T. inc. ― Avis aux médias ― Résultats du deuxième trimestre 2026

MONTRÉAL, le 9 juin 2026 /CNW/ - Transat A.T inc. (« Transat »), référence mondialement reconnue du voyage loisirs et transporteur aérien sous la marque Air Transat, publiera le 11 juin prochain ses résultats pour le second trimestre 2026 terminé le 30 avril. Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction, et Jean-François Pruneau, chef de la direction financière, invitent les analystes financiers à une conférence téléphonique à ce sujet le même jour. Les représentants des médias peuvent y assister en mode écoute seulement. Veuillez noter que cette conférence téléphonique se déroulera en anglais.

Conférence téléphonique du second trimestre 2026

Jeudi 11 juin 2026 à 10 h HE

Pour rejoindre la conférence téléphonique sans l'assistance d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone ici afin de recevoir un rappel automatique instantané.

Vous pouvez également composer le numéro ci-dessous pour être intégré à l'appel par un opérateur :

Montréal : 514 400-3794

Amérique du Nord (sans frais) : 1-800-990-4777

Nom de la conférence : Transat

La conférence sera également accessible par webdiffusion en direct : inscrivez-vous ici.

L'enregistrement audio sera disponible jusqu'au 18 juin 2026 au 1 888-660-6345 (sans frais en Amérique du Nord), code d'accès 38236 suivi du carré (#). La webdiffusion demeurera disponible pendant les 90 jours suivant l'appel.

À propos de Transat

Fondée à Montréal en 1987, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. La flotte d'Air Transat est composée principalement de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, et elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ) www.transat.com

Site média : transat.com/fr-CA/corporatif/medias

Renseignements :

Andréan Gagné

Directrice principale, Communications, affaires publiques et responsabilité d'entreprise

[email protected]

514 987-1660, 104071

SOURCE Transat A.T. Inc.