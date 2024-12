MONTRÉAL, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Air Transat , élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2024 aux World Airlines Awards de Skytrax, annonce une nouvelle route sans escale exclusive entre Toronto (YYZ) et Berlin (BER). Cette dernière sera en service du 19 juin au 24 octobre 2025, avec deux vols hebdomadaires opérés les jeudis et dimanches.

Après l'annonce récente d'une nouvelle route vers Valence, Air Transat ajoute maintenant Berlin à son éventail de destinations transatlantiques, portant à 36 le nombre total de liaisons sans escale entre le Canada et l'Europe ou l'Afrique du Nord.

« Cette nouvelle route répond à notre stratégie de diversification des revenus en visant un marché important qui est aujourd'hui mal desservi. Elle tire également profit de nos A321LR, qui nous permettent d'offrir une expérience en vol de haute qualité, ainsi que de notre coentreprise avec Porter, grâce à laquelle nous connectons la capitale allemande à plusieurs grandes villes canadiennes, » a déclaré Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat.

Air Transat renforce également sa connectivité avec Porter Airlines, offrant des correspondances depuis Montréal, Vancouver, Calgary, Edmonton et Halifax. Ces liaisons permettront ainsi aux Canadiennes et Canadiens de découvrir aisément Berlin et son riche patrimoine culturel.

« Berlin est le troisième plus grand marché non desservi entre Toronto Pearson et l'Europe, avec plus de 100 000 passagères et passagers voyageant de manière indirecte chaque année. Nous accueillons avec joie ce nouveau vol sans escale d'Air Transat, qui offrira aux voyageuses et voyageurs une expérience de voyage plus fluide », a mentionné Kurush Minocher, directeur commercial par intérim et directeur général, expérience client et relations avec les compagnies aériennes de l'aéroport Pearson de Toronto.

« La nouvelle route Toronto-Berlin représente une étape importante dans l'expansion de notre offre long-courrier. Nous sommes ravis de compter Air Transat parmi nos nouveaux partenaires. Cette liaison avec Toronto ouvre d'excellentes opportunités de voyage pour les voyageuses et voyageurs de Berlin et du Brandebourg vers le Canada et l'Amérique du Nord en général. Par ailleurs, la région de Berlin-Brandebourg constitue une destination des plus attrayantes pour les visiteuses et visiteurs en provenance du Canada », a ajouté Aletta von Massenbach, présidente-directrice générale de l'aéroport de Berlin.

Air Transat opérera cette route avec l'A321LR, l'un des appareils les plus écoénergétiques de sa catégorie, équipé de cabines ergonomiques avec un système de divertissement moderne.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 37 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2024 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement et des communautés. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte près de 4 500 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Banque d'images : transat.com/fr-CA/corporatif/medias

Renseignements :

Marie-Christine Pouliot

Cheffe, relations publiques et contenu marketing

[email protected]

SOURCE Transat A.T. Inc.