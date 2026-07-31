Air Transat offrira sa liaison Montréal-Dakar à l'année

MONTRÉAL, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- Air Transat annonce aujourd'hui l'annualisation de sa liaison sans escale entre Montréal et Dakar. Lancée en juin 2026, cette desserte exclusive sera désormais offerte toute l'année, avec un vol hebdomadaire durant la saison hivernale 2026-2027. Les vols seront assurés en Airbus A330, l'appareil offrant la plus grande capacité de la flotte d'Air Transat.

Seule liaison directe entre le Canada et l'Afrique subsaharienne, le service Montréal-Dakar continuera ainsi de répondre à l'année à la demande de la diaspora sénégalaise au Québec, tout en offrant aux voyageuses et voyageurs une porte d'entrée privilégiée vers l'Afrique de l'Ouest.

« Cette liaison joue un rôle important pour les communautés qui voyagent entre le Canada et le Sénégal, a déclaré Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat. En la maintenant à l'année, nous souhaitons offrir davantage de continuité et de facilité à notre clientèle. »

La liaison Montréal-Dakar sera offerte une fois par semaine, tous les vendredis du 30 octobre 2026 au 26 mars 2027, en complément des deux vols hebdomadaires proposés pendant la saison estivale.

Une offre bonifiée vers Cancún depuis Windsor et Fredericton

Air Transat poursuit également le développement de son réseau au départ d'aéroports régionaux en renforçant son offre vers le Mexique.

« Le développement de notre réseau régional demeure une priorité. Avec l'ajout de Cancún au départ de Windsor et l'extension de notre saison à Fredericton, nous continuons d'offrir à nos clientes et clients de ces régions un accès direct à des destinations soleil prisées, tout en renforçant notre présence dans des marchés où nous voyons un potentiel de croissance, ajoute M. Ponce. »

À compter du 19 décembre 2026, la compagnie lancera une nouvelle liaison hebdomadaire sans escale entre Windsor (YQG) et Cancún (CUN), opérée tous les samedis jusqu'au 25 avril 2027. Cette nouvelle destination vient compléter l'offre déjà proposée au départ de Windsor, qui comprenait Punta Cana.

Par ailleurs, la liaison entre Fredericton (YFC) et Cancún (CUN), inaugurée l'hiver dernier, sera prolongée pour la saison hivernale 2026-2027. Le service sera offert du 16 décembre 2026 au 29 avril 2027, avec un vol hebdomadaire tous les mercredis, permettant aux voyageurs du Nouveau-Brunswick de profiter d'une saison plus longue vers cette destination prisée.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal en 1987, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée majoritairement de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

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Renseignements : Marie-Christine Pouliot

Cheffe, relations publiques et contenu marketing

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SOURCE Transat A.T. Inc.